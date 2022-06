Večerašnje Provjereno donosi priču o čovjeku koji se predstavlja kao pogrebnik, no za to nema dozvolu. Barbara Majstorović Ivezić otišla je u jedno malo slavonsko selo istražiti cijeli slučaj te se iz prve ruke uvjerila u poslovanje ovog pogrebnika.

Iz upravnog odjela za gospodarstvo Vukovarsko-srijemske županije Provjerenom su potvrdili da postoji obrt za proizvodnju lijesova, ali ne i dozvola za pogrebničku djelatnost. No, svjedoci ondje tvrde da ga to ne sprječava da pogrebnu djelatnost obavlja u Vinkovcima, a i svim selima u okolici.

''Dvije godine mi gledamo kako on uzima pokojnike i ne možemo ništa. Ne možemo uopće protiv njega, njemu to nigdje ni ne piše jer on nema dozvolu za to. Znači, poanta je da nema dozvolu za to'', tvrdi jedna od mještanki.

Predsjednik Hrvatske udruge pogrebnika Damir Sapanjoš tvrdi kako zakon jasno propisuje tko se može baviti ovim poslom.

''Prvo i osnovno, osoba koja ima registrirani obrt ili poduzeće mora dobit minimalne tehničke uvjete, od prostora do papirologije, sve što je potrebno, i mora položiti ispit u Hrvatskoj obrtničkoj komori za zvanje pogrebnika'', kaže Sapanjoš.

Iz Državnog inspektorata potvrdili su za Provjereno kako su upoznati s ovim slučajem i kako je spomenuti pogrebnik pod nadzorom.

Navedeno trgovačko društvo nije ishodilo rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno odredbama Zakona o pogrebničkoj djelatnosti te su za utvrđenu nepravilnost poduzete zakonom propisane prekršajne mjere, odnosno izdan je prekršajni nalog navedenom trgovačkom društvu.

No, on, kako su se uvjerili, i dalje radi. I dok se na istoku Hrvatske poslovanje nesmetano odvija, u Zagrebu već mjesec dana ispred Ministarstva gospodarstva prosvjeduje jedan drugi pogrebnik. Kako je moguće da za neke pravila vrijede, a za druge ne? Pogledajte večeras u Provjerenom u 23:30 na Novoj TV!