Prije dva mjeseca insajderi iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje su ekipi Provjerenog su opisali način na koji su sadašnji i bivši ravnatelj Josip Aladrović zapošljavali i postavljali radnike na mjesta s najvećim koeficijentom, zlouporabljujući interni pravilnik.

Inspektorica rada je, prema prijavi dopredsjednika radničkog sindikata Hrvoja Čupića, došla u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Doznajemo da je ustanovila nepravilnosti kod ukupno šest zapošljavanja, od kojih se tri vežu uz bivšeg ministra Josipa Aladrovića.

Sve je to poslano i Državnom odvjetništvu. Je li to razlog što je početkom tjedna ispitan u USKOK-u? Institucije nam taj odgovor nisu dale. Iz općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu su samo rekli da se provode izvidi koji su tajni. Ali smo zato na nove okolnosti u aferi oko bivšeg ministra dobili reakciju Hrvoja Čupića.

"Da sam imao i najmanju sumnju u to da je to što činim bez uporišta, pitanje je da li bih se odvažio na to. Dakle apsolutno sam siguran da stvari koje sam naveo da su točne i da ti ljudi nemaju uvjete, da je netko zloupotrijebio svoju službenu poziciju, odnosno dužnost, da se radilo o pogodovanjima i da se radi u biti o svjevrsnom kriminalu, odnosno kriminalnim radnjama u jednom državnom zavodu. Apsolutni fijasko sustava", rekao je Čupić.

"Samo ću vam povući paralelu, koliko bi se osjećali sigurno da vam se na takav način zapošljavaju kirurzi koji vas operiraju... Mislim da je izuzetno bitno da u svakom segmentu sustava rade ljudi koji imaju za to i iskustva i volju i u krajnjem slučaju naobrazbu", dodao je Čupić.

