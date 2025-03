Mlinarić: "Prijavili smo 42 osobe zbog ratnog zločina u šibenskom zaleđu"

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta i zastupnik Stipo Mlinarić na konferenciji za medije poručio je u ime Centra dr. Ivana Šretera kako je podnesena 14. kaznena prijava protiv 42 osobe koje se sumnjiči za ratni zločin na području Benkovca, Drniša i Miljevačkog platoa.

Nakon prijava za ratne zločine u Vukovaru, zapadnoj Slavoniji i zadarskom zaleđu, na red je došla i ona za šibensko zaleđe, te će je danas predati DORH-u.

Mlinarić je inače Centar dr. Ivan Šreter osnovao prije dvije i pol godine.

''Odlučio sam se uhvatiti posla koji je trebala odraditi država u ove 34 godine od agresije na Republiku Hrvatsku. Surađujem s dva odvjetnička ureda, a ova posljednja prijava uključuje 25 dokumenata koji potkrepljuju krivnju osumnjičenika, kako bi DORH i sudstvo mogli odraditi dalje posao."

Stipo Mlinarić - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Prije godinu i pol podnio je kaznene prijave protiv ratnih zločinaca do kojih, kako kaže, naše institucije mogu doći, osobito kad je u pitanju ubojstvo dr. Ivana Šretera, jer iako nisu u Hrvatskoj, nisu ni u Srbiji, "stoga bi se intenzivnim radom i putem diplomacije ovo pitanje moglo riješiti".

''Pozivam DORH i sve institucije da počnu raditi i ubrzaju cijeli postupak, kako nam se ne bi dogodilo da brojni ljudi koji su krivi za ratne zločine preminu prije nego im se sudi za stravična zlodjela'', ističe.

Centar dr. Ivan Šreter bavi se i pitanjem nestalih u Domovinskome ratu. Ispod 800.000 tona smeća na odlagalištu Petrovačka dola u Vukovaru nedavno su pronađeni posmrtni ostaci 12 branitelja i civila.

Identificirane žrtve iz Petrovačke dole - 1 Foto: DNEVNIK.hr

''Kad sam došao do saznanja o ovome odlagalištu, obavijestio sam institucije hrvatske države. Sada je Petrovačka dola zatvorena na najmanje dvije godine, a Vukovar svoj otpad vozi u Županju, jer će toliko vremena trebati da se otkopaju tone i tone smeća kako bi se pronašli posmrtni ostaci i drugih branitelja, a postoje velike indicije da ih tamo ima jako puno. Želimo da se pronađu svi tamo zakopani, kako bi se predali obiteljima i dostojanstveno sahranili''.

Na pitanje novinara o kaznenoj prijavi brata Maria Radića protiv Mlinarića vezano za rad Centra, odgovorio je kako je Radić pokušao kontrolirati Centar dr. Ivana Šretera pa mu je nametnuo svog brata, kao što je bio poslan i da kontrolira rad stranke.

Mario Radić - 2 Foto: DNEVNIK.hr

''Mario Radić je isturena ruka duboke države. To su ljudi koji imaju ogroman novac i pokušavaju kontrolirati sve, od DORH-a pa do sudova i politike. Čim se na desnom spektru pojavila stranka koja bi mogla uspjeti i participirati u vlasti, pri samom osnivanju Domovinskog pokreta poslali su Radića kako bi nas razbio. Uspjelo mu je to jedino na početku s gospodinom Škorom, ali mu kasnije više nije pošlo za rukom te je izbačen iz Domovinskog pokreta. Neka svoje špijunske metode sada koristi negdje drugdje'', poručio je Mlinarić.

Komentirao je i vijest kako je Filip Sušac, zamjenik vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave iz redova Hrvatskih suverenista, kupio od države stan za samo 1860 eura, a sada ga iznajmljuje.

''Jadno da jadnije ne može biti! No ništa me to ne čudi jer on dolazi iz Hrvatskih suverenista, na čijem je čelu Marijan Pavliček, koji je promijenio mnoštvo stranaka. Vjerujem da bi i ljudi iz svih tih stranaka imali puno toga za reći o njemu. To je ta ekipa koju oko sebe okuplja Mario Radić'', zaključuje Mlinarić.

