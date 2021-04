Prije dva tjedna Provjereno je donijelo dokaze o tome kako se dilaju stanovi koji su dio stečajne mase. Nastavili smo s istraživanjem i došli do slične priče u kojoj su u igri baš isti akteri: ista stečajna upraviteljica Mirjana Zuzija i isti diler stanova Antun Crlenjak.

Antun Crlenjak dilao je stanove koji su dio stečajne mase, uselio ljude i uzeo kaparu. Stečajna upraviteljica Mirjana Zuzija je za sve znala i od kamere Provjerenog je pobjegla.

"Ne može prodavati stanove i kakve veze on ima sa mnom?", rekla je u hodu te dodala: "On nema nikakve veze sa mnom."

Nekoliko stotina metara dalje, doslovce u kvartu do, naišli smo na istu priču. Crlenjak je i tamo dilao stanove koji su dio stečajne mase. Kada smo ga o tome pitali, pravio se da ne čuje dobro, a i u tom stečajnom postupku je odgovorna ista stečajna upraviteljica – Mirjana Zuzija.

Ogromne stambeno poslovne zgrade koje su tada doslovce formirale novi zagrebački kvart izgradila je tvrtka Orion grupa koja je potom stvorila sestrinsku tvrtku Jaruščica projekt. Gradnja se financirala kreditom od 231 milijun kuna, a direktor je u obje tvrtke bio Antun Crlenjak.

Obje tvrtke su otišle u stečaj, a u stečaju je stanovima i dalje mešetario Crlenjak, iako to nije smio. Provjereno je u posjedu dokumenata koji potvrđuju da je uzimao kapare za stanove u stečaju. Ljudi su godinama živjeli u njima da bi na koncu stanovi završili na dražbi, a mnoge je strah stati pred kamere.

"Ne možeš ništa kad je to sve zapetljano. Svatko te šalje kod Crlenjaka: 'Vidi s njim.'", za Provjereno je rekao bivši stanar koji je želio ostati anoniman.

Prevareni stanari se boje da ne završe na cesti

Ima i onih koji su nekretninu kupili dok Jaruščica nije bila u stečaju. Stan im je legalno prodao Antun Crlenjak jer je tada bio direktor tvrtke, ali ga, usprkos danom obećanju, nije očistio od tereta kredita kojim su građene zgrade.

"Baš mi je muka", kroz suze je rekao anonimni stanar i dodao: "Uvijek su ovakve reakcije jer to držim sve u sebi. Teško mi je jer to već godinama traje. Dobio sam i dijete. Teško mi je da ne završimo na cesti."

Suze su tu jer čovjeka koji ga je prevario gleda svaki dan već devet godina. Svaki dan sluša priče na koje više ne nasjeda, kao što je to učinio prvi put, kada je 2012. godine ušao u ured Jaruščice projekta.

"Gore sam upoznao gospodina Crlenjaka. On mi je rekao da nema problema, da će on potražiti negdje prazan stan, da ću ga pogledati i izabrati nekretninu", ispričao je.

Cijena stana bila je 70 tisuća eura. Prodao mu je priču, govori nam, kako stan ide ispod cijene.

"On je rekao: 'Kad doneseš prvih deset tisuća eura, možeš dobiti ključ od stana i možeš se automatski useliti.' Ja sam dao prvi dio novaca njemu na ruke. On je rekao da će ispuniti uplatnice, uplatiti preko banke i da će meni donijeti uplatnicu. Dobio sam ključeve od stana. Isti dan sam se čak i uselio", prisjetio se.

Ema Branica i prevareni muškarac (Foto: Provjereno)

Dobio je svu papirologiju s kojom je sve režije prebacio na svoje ime, čak je i sve dokumente prijavio na tu adresu. Kod javnog bilježnika su potpisali kupoprodajni ugovor.

"Normalno ja sam isplatio i taj drugi dio. Dobio sam tabularnu izjavu da sam isplatio sve u potpunosti, da više nemaju nikakvih potraživanja prema meni", rekao je.

Međutim, nije dobio papire za brisanje tereta kredita na stanu koji su mu bili obećani.

"Kada sam se išao uknjižiti na stan, nakon nekog vremena sam dobio odgovor da papirologija nije u redu i da se ne mogu uknjižiti. Ja sam s tim papirima ponovno otišao kod gospodina Crlenjaka i on je rekao da je to nemoguće, da ja to njemu dam, da će on to riješiti kroz tjedan ili dva dana. I tako je ta priča počela", ispričao je.

Iz dana u dan Crlenjak ga je zavlačio.

"'Joj, oprosti, malo je gužva, ali ne brini. Ti si gore u stanu. Imaš sve, ugovor, tu ti je tabularna, tu ti je sve riješeno. Znači, ja ću ti to riješiti'", govorio je.

Puno mu je obećavao, ali mu nije rekao da je tvrtka otišla u stečaj. To je saznao od susjeda. Njegov stan je zbog upisane hipoteke završio kao dio stečajne mase pa se obratio i stečajnoj upraviteljici.

"Čak me zvala dva ili tri puta na telefon: 'Nisam zaboravila. To ti je riješeno. Imam posebno tvoj slučaj na stolu. Vidim da je to bilo nešto krivo. Došlo je do nečega, ali to ću ja riješiti.' I onda je samo nestala kao da je propala u zemlju", rekao je.

"Dođe tu i tamo. Sad u zadnjih godinu ili dvije rjeđe. Možda jednom mjesečno i to parkira auto malo dalje od zgrade i onda brzo pretrči preko ceste, a na početku je često koristila i ovdašnje salone za kozmetiku. Bila je najljepša dama u kvartu", dodao je.

Stečajna upraviteljica nije bila raspoložena za razgovor

Ljudi koji su legalno kupili stan dok tvrtka nije bila u stečaju, a i oni koji su u stanove preko Crlenjaka useljavali dok je tvrtka ušla u stečaj, zapravo su završili su istom loncu. Pokušali smo opet upitati stečajnu upraviteljicu kako moguće da Crlenjak, sada već u drugom stečaju u kojem je ona upraviteljica, ilegalno dila stanove.

"Rekla sam zbog kaznenih postupaka da ne mogu i ne smijem", rekla je. Upitana o Jaruščici, koja je dio drugog stečajnog postupaka, Zuzija je odgovorila: "U stečaju postoje pravila, zakoni i procedure kako se nešto kupuje."

Mirjana Zuzija i Ema Branica (Foto: Provjereno)

Iako je i sama Zuzija tijekom istog razgovora rekla da Crlenjak sporne stanove ne smije prodavati, Provjereno imam dokaze da on to radi s adrese na kojoj je bio njezin ured. Zapravo, cijela obitelj Crlenjak, i brat i kćer, ureduju s te iste adrese. Ipak, Crlenjak tvrdi suprotno.

"Nema više ureda. Zuzija je svima 31. 12. dala otkaz i otišla i nitko ne radi više u uredu i nema više ureda Jaruščica projketa", rekao je za Provjereno prije dva tjedna.

Međutim, susjedi nam govore, a i snimili smo, kako tamo odlazi baš svaki dan. Osim njega, na istoj smo lokaciji snimili i njegovog brata i kćer. Pitali smo i Zuziju što mu tamo rade.

"On tamo ne sjedi. Ured tamo nemam", rekla je te dodala ga je tamo imala godinu dana za vrijeme trajanja projekta Jaruščice.

Susjedi tvrde suprotno: kad god nešto ne valja s računima, njima dolaze u ured za koji svi sad tvrde da ne postoji.

Zbog stanova na Jaruščici Crlenjak i kćer su prije stečaja zaradili kaznenu prijavu za pranje novca. Prijava je dovela do optužnice koja je podignuta 2020. godine i u njoj piše da Crlenjakovu kćer radi u uredu stečajne upraviteljice Jaruščica projekta.

"Oko Antuna Crlenjaka se stalno vrte trgovačka društva. Jedno 20 trgovačkih društava i krediti i nekretnine se prodaju na javnim dražbama ili u stečajnom postupku, a i bitno je što je većina tih trgovačkih društava završila upravo u stečajnom postupku. Ja iskreno mislim da niti jedna firma nije preživjela", rekla nam je žena koju je Crlenjak prevario.

Prisiljeni kupiti stan koji su već platili

U stečajima Crlenjak, čini se, odlično pliva. Naslušao se naš sugovornik kreativnih rješenja za brisanje duga na stanu koji Crlenjak nije očistio, a koji je legalno kupio prije stečaja.

"Tražio me da dam taj kupoprodajni ugovor da mi se poništi pa bi stan išao na licitaciju. Onda će ga oni lakše staviti na moje ime i očistiti. Naravno, ja na to nisam pristao jer sam ja vidio s kime imam posla", rekao nam je prevareni muškarac.

Osim toga, vidio je i kako pričao sa stečajnom upraviteljicom.

"Zaustavio sam je i pitao, budući se sam vidio ovdje nema nikad kraja, postoji li mogućnost da se nekretnina zamijeni za čistu nekretninu pošto sam ja platio. Ona je rekla da nema problema, da se njoj može dati pet do deset tisuća eura i da već za tjedan dana mogu dobiti ključ od većeg stana", ispričao je.

Na ništa od navedenog nije pristajao, pa ga je tako dočekala tužba.

"Jaruščica Projekt mene tuži da nisam stan u potpunosti platio i da u roku od 15 dana moram napustiti stan", rekao je.

Antun Crlenjak i Ema Branica (Foto: Provjereno)

Stečajna upraviteljica Zuzija ga je tužila i tražila da vrati nekretninu u posjed Jaruščica projekta. Međutim, postupak je završen i dobio ga je pravomoćno, ali tu nije kraj. Dok je dokazivao svoje vlasništvo, hipoteka na stanu je prodana.

"Dugovanje Jaruščice projekta prodano je drugoj firmi, Metro Livingu, i poslije toga su oni prodavali stvari. Ponovo su tražili ponovno novac za te stanove, tražili su da ponovno otkupimo stanove po njihovoj cijeni", rekao je prevareni muškarac.

Legalno je platio stan, na sudu dokazao da je to njegovo vlasništvo i sada je opet prisiljen kupiti ga. Direktor tvrtke koja ga traži da kupi svoj stan je povezan s Crlenjakom. Naime, radi se o bivšem direktoru sestrinske firme Jaruščica projekta.

Sada jedino što može je tužiti i godinama se vući se po sudovima, kao što su učinili mnogi koji su ikada nogom kročili u ured Jaruščice projekta.

