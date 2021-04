U Novoj Gradiški je pokopana je dvoipolgodišnja djevojčica koju je majka nasmrt pretukla. Stručni nadzor koji bi trebao pokazati tko je odgovoran što je vraćena iz udomiteljske u biološku obitelj još se čeka. A u Ivanić Gradu divljački napad na Centar za socijalnu skrb. Muškarac je upao u centar, nakon što su mu oduzeta djeca, porazbijao imovinu, ozlijedio zaštitarku.

Nakon tragedije u Novoj Gradiški naglo je poraslo žurno izdvajanje djece iz rizičnih obitelji. U samo 48 sati zagrebački dom u Nazorovoj dobio je 15 zahtjeva za hitan smještaj djece.

Stigao je bijesan i s jasnom namjerom - obračunati se sa socijalnom radnicom koja mu je izdvojila dvoje djece iz obitelji. Na putu mu se prepriječila zaštitarka Matea. ''On me svojim tijelom ugurao u centar, ovdje negdje sam ja njega primila oko struka. Otplesali smo do stola'', opisala je incident Matea Hušnjak.

Dvostruko jači muškarac Mateu je doslovce nosio, pritom je uspio i uništiti inventar. ''Primio je detetkor, dignuo ga je s poda i bacio na ulazna vrata. Nakon toga je s rukama primio plohu stola i bacio ga na zid. Sve se srušilo i potrgalo'', prisjeća se Matea. Nije popuštala.

''Jedino što je meni bilo u glavi je da ga ne smijem pustiti, jer ako dođe do nje ne znam šta će napraviti'', rekla je Matea. Nasreću, brzo se ispuhao u divljačkom pohodu. ''Izašli smo van, gospodin se naslonio uza zid, čučnuo i izgubljenim pogledom gledao u daljinu. Malo sam još pod šokom, ali dobro'', kazala je zaštitarka.

Pod šokom su i svi ostali u Centru i pitaju se: što da je bio naoružan? ''Da je bio naoružan, ja prva s vama ne bi tu razgovarala jer sam stajala cijelo vrijeme tu'', izjavila je ravnateljica CZSS Ivanić Grad Martina Cuvaj. Ravnateljica ivanićgradskog centra otvoreno poručuje: ovo je posljedica hajke i linča na socijalne radnike nakon ubojstva dvoipolgodišnje bebe u Novoj Gradiški.

''Poruke koje smo dobivali zadnjih dana zapravo smo se pribojavali

da će do ovoga doći i bojimo se da na ovome neće stati, da je ovo tek početak. Zato što smo neradnici, zato što smo uhljebi, zato što smo ubojice u krajnjoj liniji'', rekla je Cuvaj.

I u ovom centru kao glavne mane sustava ističu nedostatak ljudi, preopterećenost administracijom, nedostatak smještaja u ustanovama ili udomiteljskim obiteljima. Ministar Josip Aladrović osudio je napad i pozvao na smirivanje tenzija. Sve mane sustava iz dana u dan izlaze na vidjelo. Neke od njih i neistinite, tvrdi ministar. No demantij stiže iz zagrebačkog doma u Nazorovoj.

''Jučer i danas imamo zahtjev za smještaj 15 djece i to većina tih zahtjeva su žurna izdvajanja djece, a već jesmo na neki način prepunjeni, prekapacitirani'', istaknula je ravnateljica Dječjeg doma Zagreb Jasna Ćurković Kelava.

Socijalni radnici sada pušu i na hladno. Gdje god postoji i najmanja sumnja, popuštanja nema. Pat pozicija. Mjesta u domovima nema, a nedostaje i udomiteljskih obitelji.

''Kad nešto eskalira posljedice su strašne u vrlo kratkom vremenu. Imamo osjećaj da je sustav, dok se ne dogodi ovakva situacija, pomalo trom, a sada kada se dogodi tragedija, htjelo bi se sve napravit odjedanput. Ako imamo situaciju da u dva dana imamo 15 žurnih izdvajanja postavlja se pitanje je li se to moglo napraviti i ranije i koji način'', napomenula je Dorja Mučnjak iz udruge Adopta. Pred ministarstvom socijalne politike su veliki izazovi.

''Teško je uprijeti prstom na jednoga''

Posljednih dana, istaknula je državna tajnica u Ministarstvu socijalne politike, Marija Pletikosa, nasilje je eskaliralo. ''Svi smo navikli tražiti odgovorne, ali mislim da je zaista teško uprijeti prstom na jednoga'', rekla je Petikosa.

Je li se incident u Ivani Gradu mogao spriječiti, Pletikosa kaže je teško predvidjeti, ali da se ne možemo ni iznenaditi zbog, kako kaže, utjecaja društvenih mreža.

''Radimo na poboljšanju sustava. Teško je reći zašto se rezultati ne vide u praksi...ali vidjet će se vrlo brzo'', rekla je za Dnevnik Nove TV Pletikosa.

''Zbrinjavamo svu djecu i ne smije se dogoditi da ijedno dijete ostane nezbrinuto. I ne događa se'', istaknula je. Osvrnula se na smrtni ishod dvoipolgodišnje djevojčice. ''Ubojstvo je najgore što se moglo dogoditi. Što se nalaza komore tiče, očekujemo je početkom sljedećeg tjedna. Čeka se kolegica koja je na bolovanju. Isključivo očekujemo rezultate stručnog nadzora'', rekla je Pletikosa.

