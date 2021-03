Platili su polog i uložili u derutne stanove koji, kako stvari stoje, nikada neće biti njihovi i sada čekaju deložaciju. Provjereno donosi nevjerojatnu priču o malverzacijama sa stanovima koji su dio stečajne mase, a glavnu ulogu, kako tvrde prevarene osobe, ima čovjek koji je višestruki osumnjičenik za zlouporabu u gospodarskom poslovanju.

Derutni stanovi bili su im dobra prilika da osiguraju dom za 900 umjesto 2000 eura po kvadratu. Na dogovore za kupnju otišli su u ured stečajne upraviteljice, no čovjek koji ih je tamo dočekao nema nikakve veze sa stečajem, što su doznali tek kasnije, nakon što su mu dali novac. Riječ je o Antunu Crlenjaku, bivšem direktoru Kamenskog, koji se nedavno našao na optuženičkoj klupi zbog zlouporabe u gospodarskom poslovanju. Dao im je ključeve za stanove u kojima žive već četiri godine, a sada čekaju - deložaciju.

Naime, stanovi u koje su ušli dio su stečajne mase, mogu se iznajmiti, no ne i prodati, osim na zakonski zakazanoj usmenoj javnoj dražbi. Pred kameru Provjerenog stali su ljudi koji su shvatili da su, u želji da prođu što jeftinije, grubo prevareni.

"On je vrlo suvereno nastupio pred nama i rekao: 'Ja vodim te stečajeve. U principu stanovi nisu odmah dostupni za kupnju, trebate ući u najam na kraći period i morate dati polog za stan i onda ćete kupiti stan za iznos između 26 i 28 tisuća eura. To vam je stečaj, to vam tako ide.' Nama se to činila kao dobra prilika, zašto ne?" prisjeća se jedan od kupaca.

Antunu Crlenjaku dali su 3 tisuće eura kapare za stan. Sve su to potpisali kod javnog bilježnika, a na ovjerenoj potvrdi stoji datum i kako je predani novac garantni polog za kupoprodaju i četiri mjesečna najma.

Kat ispod slična, no ipak malo drugačija priča. S malom bebom živjeli su kod roditelja, htjeli se osamostaliti. Kućni prijatelj ukazao im je na priliku koju nisu mogli propustiti: stan od 74 kvadrata za 50 tisuća eura.

"Prvi put kad smo išli gledati stan dočekao nas je taj naš kućni prijatelj i gospodin Antun Crlenjak, koji su nam došli pokazati stanove. Otključali su, otvorili i rekli kako stvari stoje, da su stanovi malo u derutnom stanju, ali zato ih dobivamo po povoljnijoj cijeni", kaže sugovornica.

Rečeno im je kako je stan na sudu i da se papiri za njega rješavaju, kako je potrebno dati kaparu, a ostatak kada se papiri riješe. Dali su mu, tvrde ovi supružnici, 40 tisuća eura kao polog za stan, a on njima obećanje da će papire ovjeriti kod javnog bilježnika. Obećanja su trajala unedogled, tvrde, dobili su drugo, pa i treće dijete, no papir da su dali kaparu za stan još nisu vidjeli. Povezali su se sa susjedima i svi zajedno shvatili da ih želja da prođu jeftinije uči skupu životnu lekciju.

Kada više nije bilo sumnje da su prevareni, kontaktirali su sa stečajnom upraviteljicom. Umjesto da ih zaštiti, ona ih je pak počastila psovkama i prijetnjama.

