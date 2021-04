Zaposlenik Europskog parlamenta već šest godina izbjegava suđenje za silovanje svojih pasa. Cijeli je proces snimao te je policija u njegovu stanu pronašla stotine videozapisa. Za šest mjeseci slučaj bi mogao u zastaru,

Izgladnjivao bi ih, a potom im nakon silovanja za nagradu davao hranu i vodu. Sve je to snimao i dokumentirao na stotine CD-ova i DVD-ova koje je policija pronašla u njegovu stanu. Čovjek koji je godinama fizički zlostavljao svoje pse danas radi u Europskom parlamentu i već šest godina uspješno izbjegava suđenje u Hrvatskoj. No zakon je takav da bi cijeli proces za šest mjeseci – mogao u zastaru.

Javnost je za ovaj slučaj saznala još 2015., kada je policija do otkrića došla slučajno. Provodili su izvide vezane za informacije o iskorištavanju djece u svrhu pornografije, kada im se, kako kaže Marija Goatti iz PU zagrebačke, otvorila sumnja na osobu vezana za djelo ubijanja i mučenja životinja.

Ulaze u stan na zagrebačkoj Knežiji i tamo zatječu dva psa, izmučena i izgladnjela, s vidljivim ožiljcima i ozljedama, te videodokaze eksplicitnog seksualnog zlostavljanja. Vlasnik tada završava u pritvoru, a psi u Dumovcu. Iako su zlostavljane životinje njihova svakodnevnica, taj slučaj i njih je šokirao, kaže voditeljica dumovečkog skloništa Tatjana Zajec.

18. ožujka Kazneni sud u Zagrebu, koji vodi postupak, odredio je istražni pritvor osumnjičenome, no on taj isti sud izbjegava. Tražila ga je i belgijska policija, no nije ga našla. Ipak, naši zastupnici znaju o kome se radi i redovito ga viđaju na radnom mjestu, u Europskom parlamentu, što je za Provjereno u razgovoru potvrdila i Biljana Borzan.

''Mi zastupnici iz Hrvatske s obzirom na to da pratimo naše medije, bili smo upućeni o čemu se radi. Bilo je zastupnika iz drugih zemalja, jer to je zaista stvar o kojoj se, logično, pomalo priča jer se zbilja radi o neuobičajenoj situaciji. Kod nekih je zastupnika bilo čak i nezadovoljstva zbog toga što on radi s zastupnicima'', rekla je Borzan za Provjereno.

Po dostupnim podacima, čovjek o kojem je riječ imao je obrt koji se bavi grafičkim dizajnom. Bio je i član Ekumenskog vijeća za dijalog Hrvatske biskupske konferencije, odakle tvrde da institucije s njima nikada nisu kontaktirale vezano za navedeni slučaj. Sadašnji poslodavac, Europski parlament, ne želi komentirati procese koji su u tijeku i poštuje presumpciju nevinosti.

Postupak protiv tog čovjeka vodi se od 2017. godine, na njemu se promijenilo nekoliko sudaca, a zabrinjava što da 21. rujna ove godine nastupa apsolutna zastara. No u situacijama poput ove, kada se osoba kojoj se sudi ne odaziva na suđenje, postoje instrumenti koji se mogu pokrenuti.

''Ako osoba boravi izvan hrvatske i nedostupna je sudu, protiv nje je određen istražni zatvor, odredit će se ili međunarodna tjeralica ako se osoba nalazi izvan EU-a ili europski uhidbeni nalog koji će se raspisati ako je osoba dokazano na području Europske unije'' objasnio je Rafael Krešić, odvjetnik i bivši sudac, te dodao kako u slučaju poput ovog sud ima i mogućnosti donijeti presudu čak i ako se zlostavljač ne pojavi.

