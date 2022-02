Dva para, jedan koji se upoznao na "staromodan" način i jedan koji se pronašao na popularnoj društvenoj mreži, ispričali su za Provjereno svoja iskustva o onome o čemu danas svi govore – upoznavanju putem internetskih stranica. U užurbanom svijetu u kakvom živimo, tvrde stručnjaci, to nije ništa čudno niti sramotno! Iako i ovaj fenomen nosi zamke, ali i opasnosti o kojima govori trenutačno vrlo popularan dokumentarac, nekima je donio samo dobro.

Dva para postala su za Provjereno dio eksperimenta u kojem danas sudjeluju milijuni. Jedan se par upoznao na "staromodan" način, a drugi na popularnoj mreži. Marko i Lana zajedno su već 13 godina. U stvarnom se životu dobro poznaju. Zajedno su već 13 godina, a vezu su okrunili brakom prije tri godine.

Sve o upoznavanju na internetu njima je potpuno strano, ali oni nisu stranci. Upoznali su se, kažu, u nekim drugim vremenima, kad se nije toliko živjelo ''na mreži''. "Na kebabu. I to vrlo slučajno. Ona je sjedila, došla je s frendicom, sjedila je iza u autu i bila je dosta namrgođena. I to me osvojilo, to je bio prekrasan početak'', prisjeća se Marko.

''To je kul, zašto ne?''

Nisu ih osvojile fotografije na jednoj od stotinu društvenih mreža ili online dating stranica jer tada većina tih stranica nije ni postojala. Ipak, kažu, iako su im potpuno strane, nemaju ništa protiv takvih stranica.

''Mislim da je to kul stvar, zašto ne? Vani negdje ne dobiješ nekakvu priliku da možda upoznaš nekoga, ne izlaziš, nemaš nekakav veliki krug ljudi s kim se družiš i imaš nekakvu platformu gdje možeš naći svoju srodnu dušu. Zašto ne'', kaže Lana.

Skida se za novac na popularnoj platformi: "Počeli smo doslovno s rukicama negdje i onda je započelo onako kako je sada"

Poznato je da su pojedinci pokušali i prije interneta pronaći ljubav putem novina, agencija s posredništvom, a odnedavno i putem aplikacija. Mirta i Mišo su se, unatoč svim predrasudama, odlučili za jednu takvu aplikaciju.

''Mene je moja prijateljica, koja će mi kasnije biti vjenčana kuma, nagovorila da napravim profil na jednoj dating stranici i meni je to bilo onako… Imala sam predrasude prema tome'', priča Mirta. Mišo je za takvu aplikaciju baš tada prvi put čuo.

''Nije mi dalo mira i ja jedne večeri iz dosade napravim taj profil. Bilo je jedno dopisivanje prije Mirte i to je trajalo tri dana i ja dignuo ruke. I onda je tjedan dana bila pauza i rekoh ajde još jedna prilika pa što bude bude'', kaže Mišo.

Ipak, treba biti oprezan

No u svijetu online datinga često, pa možda i više, ima i onih ružnijih priča s ne tako sretnim završecima.

''Pazi da ne daješ odmah nekakve informacije koje bi netko mogao zloupotrijebiti. Nađite se na nekom mjestu gdje ima puno ljudi, po danu i tako'', upozorava Mirta. Jer nikad ne znamo tko se zapravo krije iza tih slika.

Nakon otkrića Provjerenog inspekcija ekspresno stigla u ilegalni dom. Bivše djelatnice otkrile šokantne detalje: ''Ljude sam prala vodom iz džezve"

Sa svime u online svijetu treba biti oprezan, jer slučajeva kao što je trenutačni hit Tinder Swindler, dokumentarac o prevarantu s društvenih mreža, sigurno ima još! Ipak, u ovom tehnološkom dobu takve stvari, ma što god mi o njima mislili, teško je izbjeći.

''Nekako samim razvojem tehnologije se čini da su mladi puno vičniji tome i puno je lakše instalirati nekakvu aplikaciju, pogotovo ako je ona moderna među mladima i naprosto ako jedan prijatelj ode pozove drugog i tko krug raste'', pojašnjava psiholog Dario Antić.

Ekspreriment na aplikaciji

Lana je plesačica iz Zagreba, Marko je rukometaš i trenutačno igra za jedan mađarski klub. Sa svojom kćerkicom žive na relaciji Zagreb – Budimpešta i bili su spremni provjeriti da se njihov sudbonosni susret prije 13 godina nije dogodio, bi li se dogodio danas, u ovom virtualnom svijetu o kojem govorimo.

Ekipa Provjerenog napravila je Lani i Marku njihove profile na jednoj od takvih aplikacija. Odgovarali su na pitanja osobnosti, što očekuju od osobe koju bi eventualno upoznali i kakvu vezu žele – dugoročnu ili nešto kratko, prolazno.

Nakon odgovora, moglo je početi takozvano svajpanje. Naime, na temelju njihovih odgovora, algoritam bi im trebao pokazati ljude koji će njima odgovarati u određenom postotku. Već nakon prve minute – Marko je naišao na Lanu! Ali ni nakon 10 minuta, Lana na Marka nije naišla.

''Javljala sam sve detalje prijateljicama''

Njima nije uspjelo, ali Mirti i Miši jest. ''Lajkao sam njezinu sliku, ona je meni vratila. Razmijenili smo mailove i dopisivali smo se jedno mjesec dana. Samo preko e-maila, ništa SMS'', prisjeća se Mišo.

Kažu da je to bio tek prvi korak, koji je možda bio i presudan za njihovu vezu, a danas brak, jer su se stigli pobliže upoznati samo e-mailovima. Ono fizičko u trenutku upoznavanja gotovo pa im nije bilo bitno! Ili barem ne – presudno!

''Dogovorili smo se da se vidimo uživo. Ja sam se bojala i rekla sam svojim prijateljicama gdje sam točno, u koliko sati, što on ima na sebi. Sve sam im detalje javljala i kad smo se sreli to je bila ljubav na prvi pogled. Onda je sve nekako išlo kao po loju i za tri mjeseca smo se zaručili, za godinu dana smo se vjenčali, na bračnom putovanju sam ostala trudna i evo sad imamo dvoje djece'', priča Mirta.

Nebitno je gdje tražite ljubav

Dario Antić, magistar psihologije kaže da je nebitno gdje se ljubav traži jer naša je odgovornost da brinemo o sebi. Koliko ćemo nepoznatim ljudima vjerovati i koliko ćemo im otkriti o sebi, ovisi samo o nama, a ne o kanalu upoznavanja.

''U konačnici što je važno jest kako ćemo se mi nakon toga slagati jer ćemo se nakon online upoznati uživo, krenut ćemo izlaziti uživo i onda ćemo zapravo vidjeti koliko će to ići daleko i duboko, tako da definitivno smatram da i upoznavanjem i na online način da se može doći do braka odnosno do sretnog intimnog romantičnog odnosa'', smatra Antić.

Stigma koja prati online dating

Istraživanje iz 2020. godine pokazuje da je jedna od najpoznatijih dating aplikacija u to vrijeme bila dostupna u čak 190 zemalja. Ukupan broj korisnika tada je bio 57 milijuna, a od toga su čak 80 posto bili muškarci, dok je žena bilo svega 20 posto.

U Hrvatskoj korisnici često i dalje nailaze na osudu od strane obitelji, prijatelja, ali i poznanika.

''Kao da još uvijek postoji neka stigma oko toga da su na online aplikaciji neki čudni muškarci, neke žene koje su upitnog morala. I doista jest napravljeno kao da to nije nešto poželjno i ljudi kada se i upoznaju preko online aplikacije, pitanje je koliko će doista priznati svojim prijateljima, pogotovo obitelji da su se upoznali online putem'', ističe psiholog.

Najvažnije je ono što slijedi

Ono što je sjajno kod ovih aplikacija, dodaje, jest da zaista omogućavaju neki početak. Sve nakon toga ovisi o nama, koliko ćemo se slagati, koliko ćemo biti spremni na kompromise u današnjem svijetu u kojemu se zbog sitnica olako odustaje od odnosa.

Bila to ljubav na prvi pogled ili ljubav na prvi svajp – najvažnije je ono što slijedi nakon toga! Jer to kako su pronašli ljubav, u stvarnom svijetu ili onom virtualnom, manje je bitno u odnosu na to rade li svakodnevno na svom odnosu, grade li ga na povjerenju, a ne na onim površnim, prolaznim stvarima.

Sve ove nove, moderne tehnologije koje internetskim algoritmima spajaju ljude samo su početak koji nekad na tome i završi. A ponekad se pretvori u lijepu, romantičnu priču koja niže sretne nastavke.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr