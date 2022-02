Sjećate se maila koji je HZZO otvorio za pritužbe pacijenata na liječnike? Otkako je pokrenut, na njega je do utorka stiglo gotovo 3000 mailova. Dnevnik Nove TV doznaje na što se pacijenti najčešće žale. Ima i jedan zanimljiv detalj.

"10, 20, 50 puta možeš zvati, ne javlja se nitko!", kaže Dušan iz Rijeke. "Malo, nekoliko puta moram, 5-6 puta. Ali se to da izdržatI, uporna sam pa zovem", dodaje Katarina. "Kad zovete, morate 20 puta nazvati da netko konačno digne telefon", rekla je Agneza iz Zagreba.

To je najčešći problem na koji su se HZZO-u požalili pacijenti, izvješćuje Dnevnik Nove TV. Od studenog 2020. pa do utorka zaprimljena su 2974 maila, među kojima je bilo 1048 valjanih pritužbi. Uz nedostupnost, starije osobe su se žalile na nemogućnost kontinuiteta terapije. Pacijenti su se žalili i na to da nisu znali u kojoj ambulanti i tko mijenja liječnika koji je u izolaciji ili samoizolaciji. Pa je postupao HZZO.

"Kod nekih slučajeva je bilo da je poruka završila u spamu kod doktora pa je nije mogao ni vidjeti, kod nekih je mailbox bio pun - tako neke svakodnevne stvari koje se događaju, ali zaista mi tim predstavkama pristupamo afirmativno", kaže Vlasta Zajic Stojanović, kontrolorka za medicinske poslove pri HZZO-u.

Liječnici kažu da su preopterećeni. Ponajviše administrativno.

"Ako 150 ljudi na dan dobije na telefon liječnika, pa 151. ga neće dobiti. Znači li to da smo nedostupni? Je li naš posao telefonista na centrali?", pita se Nataša Ban Toskić, predsjednica Koordinacije liječnika hrvatske obiteljske medicine.

Koliko pacijenata odradite u ordinaciji, a koliko preko telefona u radnom danu, pitala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica doktora Dragana Soldu, predsjednika Hrvatskog društva obiteljskih doktora.

"Sad više pacijenata odradimo u ordinaciji jer sustav je takav da je to postalo neizdrživo, svi zovu i šalju nam mailove", rekao je.

Ako je neki liječnik više puta bio nedostupan, HZZO je izlazio na teren. U kontrolu.

"Rijetko, ali bi se događalo da niti naši kontrolori nisu uspjeli stupiti u kontakt s liječnikom ni nakon višestrukih poziva ni elektroničkom poštom i u tom slučaju naši kontrolori dobiju ovlaštenje da onda osobno odu u ordinaciju", kaže Zajic Stojanović.



ProvedEno je 29 kontrola, a kažnjeno je 11 liječnika. Pritužbe stižu i udruzi pacijenata.

"Ne mogu ni doći osobno jer su potrebne narudžbe, a za naručiti se treba nazvati telefonom, tako da je zaista veliki problem u toj komunikaciji", ističe Jasna Karačić iz Udruge pacijenata.

"Svatko tko treba liječnika, ako ga ne može dobit na telefon neka se prisjeti dobrih starih vremena prije pandemije, neka dođe u dom zdravlja, u čekaonicu, uživo", predlaže Ban Toskić.

Problem je ovo koji je puno širi, kažu liječnici.

"Mi smo jedna od rijetkih zemalja koja u četiri godine nije raspisala natječaj za specijalizaciju iz obiteljske medicine. I to vam je to. Ako nemate ljudi, ljudi se žale", ističe Soldo.

I opet dođemo do starih boljki koje se nisu rješavale na vrijeme. Osim pritužbi, na mail su stigle i pohvale - i to njih 400-tinjak.

