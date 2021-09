Bivši šef kriminalističke policije PU primorsko-goranske Željko Kruneš dobio je u srijedu otkaz. Nepravomoćnom odlukom Disciplinskog suda MUP-a izrečena mu je mjera prestanka službene dužnosti, potvrdio je za DNEVNIK.hr njegov odvjetnik Saša Jelušić i najavio da će se žaliti na odluku.

Poticanje na teško ubojstvo, sprečavanje dokazivanja i oštećenje tuđe stvari - za sva ta kaznena djela sumnjiči se bivšega šefa kriminalističke policije PU primorsko-goranske Željka Kruneša, koji je iza rešetaka završio tek nakon što je Provjereno Nove TV objavilo priču.

Emisija Provjereno Nove TV donijela je iskaz Kruneševe bivše partnerice koja je tvrdila kako ju je bivši šef krim-policije zlostavljao jer je svjedočila protiv njega u sklopu istrage DORH-a i PNUSKOK-a, a vezano uz planiranje ubojstva unuka obitelji Šota 2015. godine, s kojom je sukob kulminirao, kako obitelj tvrdi, zbog poslovnog prostora koji je Kruneš htio na njihovu štetu priskrbiti svom prijatelju.



Tri godine kasnije službenim automobilom, ispričala je njegova bivša partnerica za Provjereno, udario u njezino vozilo, a i fizički i psihički ju je zlostavljao.



"Ja u dnevnom boravku spavam, a on malo dalje u sobi leži i razgovara na telefon s nećakom, koji je imao prometnu nesreću i ima epilepsiju. Rekao mu je da bi jedan dan trebao zgaziti jednog sina. Sad ne obojicu, nego jednog sina i da se njemu neće to moći dokazati jer ima epilepsiju. Kad sam to čula, prvo nisam znala što da radim", opisala je za Provjereno Krunešina partnerica što potvrđuje audiosnimka.

Prisjetila se svojih reakcija na taj sastanak: "Prvo sam mislila da me plaši. Rekla sam da je to nestvarno. Zašto ne ide na nas, nego na djecu? Ona je rekla da je rekao da će im zabiti slamku u vratnu žilu, da će im se napiti krvi i da će njihovu krv nositi oko vrata u bočici kao pobjedu protiv Šote".

Mjera prestanka službene dužnosti Krunešu je izrečena zbog nedopuštenog korištenja službenog vozila van radnog vremena te namjernog nalijetanja na automobil bivše intimne partnerice i Disciplinski sud proglasio ga je krivim.



No, još uvijek traje kazneni postupak protiv njega zbog poticanja na pokušaj ubojstva Šotina unuka, koji vodi Županijsko državno odvjetništvo u Puli, a ono je okončalo istragu te se očekuje državnoodvjetnička odluka.

Kruneš, na čije su ponašanje godinama stizale pritužbe, ali je tek nakon objave u Provjerenom došlo do reakcije, tek je lani u veljači smijenjen s funkcije načelnika kriminalističke policije PU primorsko-goranske te je premješten u policijsku postaju u Crikvenici, a sada je dobio i otkaz, no ima oravo žaliti se na odluku s obzirom na to da je nepravomoćna.