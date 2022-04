Saneli Memić Vrcić početkom 2019. dijagnosticirana je akutna leukemija. Bolest je otkrivena u ranoj fazi i liječnici su joj davali 97 posto šanse za izlječenje. No, nedugo nakon što je postavljena dijagnoza, Sanela dolazi u kontakt s grupom čiji joj je vođa govorio da zanemari preporuke liječnika za liječenje u bolnici. Neki od njegovih uvjeta bili su da mu bude potpuno predana, da mu vjeruje i da se ne liječi kod liječnika, tvrdeći da joj oni nisu prijatelji. Iako propagira odricanje od svega materijalnog, svoje usluge uredno naplaćuje. Sanela je preminula 2020. u 50. godini. Dvije godine nakon što joj je bolest službeno dijagnosticirana, a za koju su liječnici predviđali 97 posto šanse za izlječenje. Dok nije srela učitelja Pavu Šarca i njegove pomoćnike, i prepustila se njihovom nauku. Hoće li za ovaj strašan slučaj nadriliječništva, koji je na kraju odnio jedan ljudski život, itko odgovarati?

"Kad imate strašan strah od bolesti koji je ona najvjerojatnije imala, strahovit strah od bolesti, onda vjerujete u čuda. Ona je baš vjerovala u čuda", započela je priču Sanelina sestra Vanesa Beganović.

Čudo, barem je tako vjerovala Sanela, ukazalo joj se u liku Pave Šarca.

"Ja samo znam da je on uradio sve da joj dokaže i da joj prezentira da su njene šanse sa liječenjem i medicinom konvencionalnom modernom bezizlazne i da od tog neće biti ništa", tvrdi Azra Kulenović.

Isti taj čovjek, ženi u terminalnoj fazi leukemije šalje poruku kojom ju želi odvratiti od moderne medicine. "Nisi tu u prijateljskom okruženju jer doktori ti ne mogu biti prijatelji nikako", stoji u poruci.

"Ja nisam vidjela da je njoj bolje od toga. Ja sam gledala svaki dan kako ona, kako bi vam rekla, kopni".

Riječi su ovo sestre i bliske prijateljice Sanele Memić Vrcić kojoj je početkom 2019. godine dijagnosticirana akutna leukemija. Bolest je otkrivena u ranoj fazi i liječnici su joj davali 97 posto šanse za izlječenje.

"Znači transplantacija koštane srži, potencijalni donori smo sestra i ja, dvije tablete prije transplantacije, bio-terapija, šest mjeseci rehabilitacija i to je to", tvrdi Vanesa.

No, nedugo nakon što je u KB-u Merkur postavljena dijagnoza, Sanela dolazi u kontakt s grupom čiji joj je vođa govorio da zanemari preporuke liječnika za liječenje u bolnici. U kontakt s tom grupom došla je preko pacijentice koju je liječila u ordinaciji u kojoj je radila s doktoricom Azrom Kulenović. Pacijentica je bila posrednica.

Uzimaju joj novac jer se mora posvetiti duhovnome

Vođa grupe Pavo Šarac predstavljen je kao guru koji liječi oboljele poput Sanele. Svojim pacijentima obećava promjenu života u potpunosti, kao i fizičko i psihičko čišćenje. Neki od njegovih uvjeta bili su da mu bude potpuno predana, da mu vjeruje i da se paralelno ne liječi kod liječnika, tvrdeći da joj oni nisu prijatelji.

"Da ne trči za novcima, da ne smije biti škrta, da mora tako poklanjati da bi se ona osjećala bolje", prepričala je neke od zahtjeva gurua sestra Vanesa Beganović.

Šest mjeseci nakon dijagnoze Sanela prestaje odlaziti liječnicima i kontrolirati zdravstveno stanje. Odustaje i od transplantacije u Zagrebu. Potpuno pada pod utjecaj Pave Šarca i njegovog tima.

"Oni su imali nadnaravnu moć. Nije to bila samo homeopatija, nego je Nada sa vratnika mogla vidjeti koliko Sanela postotka leukemije ima kad je vidi jer je ona to naučila u Indiji od dobrih učitelja. Ona ako ima temperaturu ona njega pita može li uzeti paracetamol jer on je njoj zabranio apsolutno sve jedan medikament. Sestra je njih upoznala u periodu kad je ona najvjerojatnije negirala svoju bolest", prepričava sestra.

Šarac preporučuje Saneli da ode kod Nade Mašić, homeopatkinje iz Sarajeva. Ona dijagnosticira da Sanela ima dobru energiju, ali loš imunitet, i propisuje svoju terapiju.

Tu je i Meliha Bazardžanović iz Tuzle, koja se liječila duhovnim metodama na daljinu, te Pavel Pavelka, prodavač vulkanskih minerala, ranije osuđivan za prijevaru. On joj je prodavao razne preparate za imunitet. Iako propagiraju odricanje od svega materijalnog, svoje usluge uredno naplaćuju.

"To se sve radi o stotinama, hiljadama maraka razumijete. A to traje dvije godine, a vi svaki mjesec idete kod homeopata po lijekove, kod gospodina koji je prodavao nekakve minerale, pa onda idete kod nekog koji vam tamo rješava energiju, kičmu, želudac", ističe Kulenović.

"A nju su uvjeravali da je materijalno ništa, da ona mora raditi na svojoj duhovnosti, da će ona tek tada biti zdrava", nastavlja Beganović.

Za manje od pola godine gotovo svakodnevne komunikacije, Pavo Šarac smatrao je da se toliko zbližio sa Sanelom da je bio slobodan u poruci tražiti pozajmicu od 30.000 KM da kupi novi auto. Sve ovo vidljivo je iz poruka Sanelinog telefona koje otkrivaju djelovanje ove grupe stručnjaka i potvrđuju priču njene obitelji i prijatelja.

"Da sam na tvom mjestu zamolio bih Adisu da mi uradi horoskop i otišao sa njom na konzultacije o tome. I naravno to nesebično i bogato platio kao i svaki drugi specijalistički pregled", stoji u porukama koje joj je slao Pavo. Sanela je na sve pristala i platila.

Pokušali smo doći do svih članova ove grupe, no dio njih bio je nedostupan. Ostali su tvrdili da nemaju nikakve veze s liječenjem, ali se nisu htjeli naći s nama i reći nam svoju stranu priče. Jedna od njih je posrednica Adisa Porobić.

Na poziv novinarke kazala je kako ne zna ni za kakvo liječenje te kako ne želi pričati o tome. Zaključuje da su to sve neistine.

Odvajanje pacijenata od obitelji

Pavu Šarca posjetili smo u Tomislavgradu, i ostali zatečeni veličinom i izgledom njegove kuće. Ipak je riječ o čovjeku koji prezire sve materijalno. A još više nas je iznenadilo saznanje da je vlasnik i suvlasnik četiri tvrtke vrijedne više od milijun maraka, ali isto tako i duga za porez u istoj toj vrijednosti.

Na naše upite kazao je kako se on ne bavi nikakvim liječenjem, te da je to sve netko izmislio. Azra Husarić, novinarka sarajevskog BIRN-a, koji je prvi objavio priču, objasnila nam je kako ova grupa ljudi djeluje.

"Možda je bitno istaći da Nada Mašić, on je nju preporučio kao homeopatkinju, je njoj čitala postotke leukemije koliko je ona oboljela, odnosno koliko se ta leukemija smanjuje. I u jednom trenutku kada je toliko leukemija uznapredovala da je ona počela dobivati modrice po tijelu to je pisala Pavi Šarcu u porukama, njoj je Nada Mašić kazala da joj leukemija izlazi iz tijela, da se ona tako čisti", prepričava novinarka.

Važan segment u njihovom samoprozvanom liječenju, bio je i odvajanje pacijenta od najbližih, obitelji i prijatelja. Jer oni, jednostavno, imaju negativnu energiju.

"U samom startu njihova komunikacija je bila zaista samo prijateljska. Nije on njoj na početku rekao nećeš se liječiti, nemoj vjerovati ljekarima, to je nekako postepeno dolazilo. On je njoj pružao na momente djeliće onoga što je ona željela da čuje u tom trenutku. Nakon možda par mjeseci krenule su prve poruke o tome kako doktori nemaju baš uvid u njeno stvarno stanje, kako samo on njoj može pomoći, kako joj doktori nisu prijatelji", objašnjava Husarić.

"Kada je ona god izražavala sumnju u nešto što bi on njoj predstavio kao mogućnost da se liječi, nailazila je na zid otpora i čak u nekim trenucima i na vrijeđanje njega kako je glupa ili nešto slično samo kako više ne bi propitkivala to stvarno stanje", nastavlja novinarka BIRN-a.

Posljednih četrdeset dana svog života, Sanela je provela prikovana za krevet u sarajevskom kliničkom centru. Uz nju su bili obitelj i prijatelji. Učitelj Pavo Šarac nije se javljao.

"Ona već nije mogla ni da priča, vrlo otežano, zato što je metastaza već najvjerojatnije bila i u plućima, nije imala kisika, i jednostavno je samo govorila jeste li odradili testiranje, možete li mi biti donori", govori sestra.

Nadriliječništvo: Teško dokaziv zločin

Tada je već bilo kasno. Sanela Memić Vrcić preminula je 2020. u pedesetoj godini. Dvije godine nakon što joj je bolest službeno dijagnosticirana, u ranoj fazi i za koju su liječnici predviđali 97 posto šanse za izlječenje. Dok nije srela učitelja Pavu Šarca i njegove pomoćnike, i prepustila se njihovom nauku.

"Prema trenutnom statusu ljekarske komore u BiH, federacije BiH, nitko od njih nema licencu za liječenje. Dakle nitko od njih nema adekvatnu stručnu spremu da radi ono čime se predstavlja da radi kakogod se to nazivalo", ističe novinarka.

U Bosni i Hercegovini nadriliječništvo je kažnjivo s do 12 godina zatvora dođe li do smrtne posljedice.

"Ti ljudi ne ostavljaju tragove za sobom i to je vrlo teško dokazivo da se netko bavi tim načinom liječenja ili bilo čim drugim. A druga stvar je ta neka sprega ljudi da pričaju o nadriljekarstvu zbog srama, zbog želje da sakriju to što se desilo u njihovoj porodici, ali uglavnom ne pričaju, ne prijavljuju te stvari", zaključila je Azra Husarić.

Poslali smo upit tužiteljstvu Bosne i Hercegovine vezano za ovaj slučaj, no odgovor nismo dobili. Sanelu ništa više ne može vratiti, ali bi kažnjavanje ovih ljudi barem malo ublažilo patnju njezine obitelji i prijatelja.

"U par navrata sam htjela odustati, zaista. Onda kažem - Bože dragi, da je netko drugi napisao ovu priču o njima, da ih je netko drugi prijavio, moja sestra bi bila živa. I ovo sam uradila zbog drugih sestara, zbog druge braće, voljenih nekih osoba, porodica koje strašno strašno pate zbog ovih ljudi", objašnjava Vanesa.

Što se dogodilo pametnoj i obrazovanoj ženi poput Sanele da svoj život preda u ruke ljudima koji nemaju ni zvanje, ni znanje, a niti licenciju za liječenje, pogotovo tako teško bolesnih poput nje - nikada nećemo saznati. No kakvi su to ljudi koji gledaju teško bolesnu ženu, daju joj savjete za koje znaju da joj neće pomoći, daju joj prašak i minerale.

Njezine hematome nazivaju ukrasima na tijelu. A sve to skupo naplaćuju. I kad se dogodi tragedija, ne stanu iza svojih postupaka, nego mirno spavaju, tvrdeći - da s tim nemaju nikakve veze.

