U mjesecu ljubavi Provjereno donosi jednu antivalentinovsku priču. O muškarcu koji, kako su nam se požalile dvije njegove bivše partnerice- mrzi žene.

Skuplja ih putem radijskog oglasa. Predstavlja se kao fin i uglađen gospodin s njemačkom penzijom. Uvjet je da moraju biti udovice. Jedna mu sredi garažu, druga ogradu oko kuće, treća renovira kat...



Ljubav traje dok ima novca, a kada ga ponestane - on traži drugu. Skupio ih je tako do sada više od 60. Kvazi don Juana iz zagrebačke Dubrave potražio je Mato Barišić.

Trebala je to biti ljubav u poznijim godinama. Lijepa priča o dvoje ljudi koji su se pronašli u trećoj dobi. Ali nije! Veze su se pretvarale u noćne more. A ljubav, u mržnju i teške riječi. Bivše partnerice Antuna Oškrobana za njega kažu da u stvari mrzi žene. I dok su one ljutite i izdane s jedne strane, on je s druge strane smiren i naizgled opušten.

Za svoju bivšu partnericu kaže da je ili žena koja ide od kreveta do kreveta ili psihički bolesnik. Na konstataciju da ona to isto tvrdi za njega, odgovara da on treba normalnu ženu, a da nailazi na budale.

Ipak, žene s kojima je razgovaralo Provjereno tvrde da ih je prevario, iskoristio i izbacio i to ne samo njih. A kako? U nastavku pročitajte njegov modus operandi.

Oglasom na radiju sve počinje

Sve je krenulo, jednim oglasom na radiju u kojem je rekao da traži ženu iz Zagreba ili bliže okolice kojoj bi ostavio kuću u Zagrebu i njemačku mirovinu.

Zaboravimo li napisano na početku teksta i koncentiramo se samo na oglas, onako na prvu, ne čini se loše. Žene s kojima smo razgovarali bile su udovice, godinama same, a djeca su im odrasla – pa zašto ne?

"Bio je jako fin i ljubazan čovjek. Obećao brda i doline"; "Nakon mjesec dana kako smo se upoznali nudio je da se vjenčamo", pričaju žene.

Bio je šarmantan, fin. Don Juan - samo takav. No samo na prvu. Ljubav je trajala koliko i financije na računu. Gospođa Marica prodala je obiteljsku kuću, spremila 300 tisuća kuna u džep i pošla u novi život. Mislila - to je to.

"Kuću sam prodala jer sam mislila da ćemo se vjenčati i živjeti zajedno kao muž i žena. Tri godine sam bila kod njega, uložila sve kod njega, radila mu, čistila, a on me maltretirao i na kraju istjerao", priča Marica. Dodaje kako je otišla s jednom torbom na leđima i onim što je uspjela zgrabiti - mobitelom i novčanikom.

Ona je otišla na cestu, a on na radio postaju kako bi predao oglas da traži novu. Bio je, kažu, vrlo organiziran. Ništa nije prepuštao slučaju, najmanje svoj životni stil. Kraj njega je uvijek morala biti žena, redovito udovica s nekim imetkom.

Jedna od žena s kojom je bio u kući neko vrijeme ispričala je da je paralelno tražio drugu ženu i to javno putem oglasa. Dok je sjedio pored njega čula je naime kako priča sa ženom koja je rekla da se javlja na oglas.

Susjedi s njim ne žele imati posla

U slučaju gospođe Marice idila je trajala kratko, a prekasno je saznala kakve su bile Antunove namjere. Susjede je pitala zašto joj nisu rekli o kakvom čovjeku se radi, a oni su joj rekli da s njim ne žele imat posla jer je jako zločest čovjek.

Na početku je Marica mislila da je jedina nasjela, a ispostavilo se da je bila dio harema koji je brojao na desetke žena tijekom dugog niza godina.

Osoba koja poznaje Antuna Oškrobana rekla nam je kako se broj ne zna – jedna gospođa je brojeći došla do 62 žene, a bilo ih je i iza gospođe Marice. Gospođa s kojom smo telelonski razgovarali, nije željela pred kameru. Rekla je samo da stoji iza svega što govori i da dobro poznaje tog čovjeka.

A tko je taj kvazi zavodnik iz Dubrave? I kako mu sve to polazi za rukom? Pošli smo do tog zagrebačkog kvarta. Jedna od susjeda rekla nam je da Antun Oškroban s nikim ne priča.

Ekipa Provjerenog pokucala mu je na vrata, a kako nisu odustajali od pitanja pustio ih je u kuću.



Godinama mu je uspijevalo nemoguće - živjeti na račun drugih žena. Mijenjao ih je k'o čarape, a na njihovoj grbači i pristojno živio. Kupovale su sve za kuću – gospođa Marica kaže da on sam nije ni čačkalicu kupio.

On, pak, na sve odmahuje rukom i tvrdi da su to gluposti. Jednostavno nije imao sreće sa ženama. Kaže da je on samo puno puta pokušavao naći dobru ženu, a na pitanje kako to da svi imaju isto mišljenje o njemu kaže da je to zato jer je "sa svima raskinuo kada je vidio s kime ima posla".

Za gospođu Maricu tvrdi da laže i da je uzela sve stvari, a na pitanje što onda rješavaju na sudu kaže ništa.

"On je serijski ženik"

Marica je unajmila odvjetnika. Desetke tisuća kuna je uložila u tu kuću, a na kraju nije mogla čak i neke osobne stvari uzeti. Odvjetnik Tomislav Beloša tvrdi da nikada nije imao ovakav slučaj.

"On je serijski ženik. To je bila jedna interna zezancija kod nas u uredu jer navodno tih žena ima više. Moja stranka je sama provela svoju istragu, ona se zainatila, ona je bila jedna od tih koja je slijepo vjerovala vjerojatno u ljubav", kaže odvjetnik Beloša.

Dvije godine su otkako je podignuta tužba za vraćanje svega što je Marica uložila u zajednički dom iz kojeg je istjerana. Sama parnica još nije počela, a odvjetnik tvrdi - ima dokaze koji će potvrditi da Marica govori istinu.

Odvjetnik kaže i da je muškarac Maricu čak prijavljivao za nekakve prijetnje i gluposti koje nemaju nikakvog smisla. "Dakle, to je modus operandi jednog, ja ću reći, prevaranta", kaže Beloša.

A da se prijetnjama služio Antun potvrdila nam je žena koja je baš zbog prijetnji djeci željela ostati anonimna. Kaže da je bila u strahu.

"Van iz kuće bez boksera ne ide, a nosi i nož u prsluku ili jakni, i to veliki. Ima nož i sjekiricu u autu. I veliku metalnu šipku", priča gospođa. Da ima oružje, on ne krije. Tvrdi da je ribič i smatra da je oružje u svemu, nebitno.

"Ako netko nekog želi da ubije, pa ubit će ga komadom cigle. Zašto raditi doktorat od nekih stvari koje nisu bitne", kaže Antun.



Marica je mislila da će pod stare dane živjeti s nekim da ne bude sama. 35 godina bila je udovica, a onda je nasjela i to, kako kaže, gadno. Odlučila je sve reći da ne nasjedne još neka, a Antun i dalje misli da treba naći onu pravu. Ne vidi ništa loše u onome što radi.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr