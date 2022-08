Starije osobe i dalje su redovito na meti prevaranata, a najnovija žrtva u nizu je 71-godišnja gospođa iz Rijeke koja je ostala bez više od 390.000 kuna.

Riječki policajci zaprimili su u ponedjeljak prijavu o počinjenju kaznenog djela prijevare na štetu 71-godišnje hrvatske državljanke.

Gospođu je, naime, ranije tog dana telefonski kontaktirala nepoznata muška osoba koja se lažno predstavila kao policijski službenik te joj rekla da mora obaviti provjeru novca koje oštećena ima kod kuće budući da postoji sumnja da se radi o krivotvorenim novčanicama.



Za vrijeme telefonskog razgovora do njezina stana došao je nepoznati muškarac kojeg je muškarac s kojim je razgovarala na telefon predstavio kao policijskog agenta u civilu. Rečeno joj je da mu preda sav novac koji ima kod kuće te će joj biti vraćen po obavljenim provjerama, opisala je riječka policija najnoviji slučaj prijevare.

Oštećena je nepoznatom muškarcu predala više od 390.000 kuna, s kojima se muškarac udaljio u nepoznatom smjeru. S obzirom na to da joj novac nije vraćen, događaj je prijavila policiji.

OPREZ Haraju lažni policajci: Uvjeravali ih da je novac krivotvoren, na udaru posebno jedna skupina



Iz policije su po tko zna koji put podsjetili građane da policijski službenici ne obavljaju poslove preuzimanja tzv. lažnih novčanica ili nakita od građana, pa ih upozoravaju da ne vjeruju nepoznatim osobama koje se predstavljaju kao policajci.



Ovakvi počinitelji najčešće zlouporabljuju zdravstveno stanje građana ili njihovu starosnu dob, pa ih uvjere u lažne činjenice te potom materijalno oštete.

''Napominjemo da svaki policijski službenik prilikom postupanja uvijek pokaže svoju policijsku značku i službenu iskaznicu, stoga pozivamo građane da provjere s kime komuniciraju prije nego takve osobe puste u svoj dom ili im predaju novac te druge predmete. Ukoliko posumnjate da je riječ o počinjenju neke kažnjive radnje, odmah se javite u policiju na broj 192'', poručili su iz policije.



Prevarantima su omiljena meta, a i društvo ih gleda kao teret: ''Oni su generacija koja još vjeruje institucijama, a masovno nasjedaju i najbližim rođacima''



A zašto starije osobe uopće drže toliko novca kod kuće? Mnogi se, čak i posprdno, pitaju otkud im, i to baš tolike svote. Je li riječ o nepovjerenju u banke, a opet s druge strane – kako imaju povjerenja svakome otvoriti vrata i povjerovati u sve i svašta?



Neka su to od pitanja na koja smo potražili odgovore, a sve to na određeni način govori i o nama kao društvu i zajednici u kojoj se na starije osobe uglavnom gleda kao na nepotreban teret.