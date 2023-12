Kako propada prvi šoping-centar u Hrvatskoj: "Oko 150 suvlasnika odlučilo se pokretati postupke"

Jedna od suvlasnica lokala u Importanne Centru pokazala je ekipi Provjerenog čitav niz dopisa upućenih upravi šoping-centra u kojima traže odgovore, objašnjenja i suradnju zbog uvjeta u kojima rade.

Suvlasnik Marko Conjar kaže da mu već osam godina prostor poplavljuje zbog kiše, a kad god se obratio Centru da to poprave, kaže da su se oglušili.

Odvjetnica Ljiljana Maravić Pirš kaže: "Oduzeti su zajednički dijelovi, zajednički prolazi, pristupne ceste u garaže, zajednička skloništa, primjerice zajednička skladišta prikazana su kao njegova, a u njima se drže sklopke za struju koje idu u pojedine dijelove suvlasnika."

"Tvrtka Importane d.o.o. samoprozvani je većinski vlasnik, a tvrtka-kći Importane Centar d.o.o., koju je također osnovao samoprozvani većinski vlasnik Importane d.o.o. je u vlasništvu, odnosno odgovorne su osobe kći i sin Cirila Zovka, Dennis i Nives Zovko", kaže Božica Marić Kapitović.

Ciril Zovko povratnik je iz Kanade koji je '90-ih uz direktnu potporu Franje Tuđmana izgradio prvi šoping-centar u Hrvatskoj i njime upravlja do danas, 30 godina kasnije. Široj javnosti poznat je kao vlasnik hotela na Lapadu ispred kojeg su građani prepili ilegalnu ogradu koja je godinama priječila prolaz na plažu. Suvlasnici lokala u šoping-centru Importanne optužuju ga za problematično poslovanje.

"Oko 150 suvlasnika odlučilo se pokretati postupke. Osim izvanparničnog pokretanja postupka radi smanjenja pričuve i promjene upravitelja i predstavnika suvlasnika, suvlasnici su podnijeli i kaznenu prijavu zbog niza kaznenih djela i također se spremaju podići veliku tužbu radi utvrđenja ništetnosti svih isprava i naplate štete sukladno zakonu i isplate svih onih tražbina koje su suvlasnici plaćali umjesto Importannea d.o.o.", kaže Maravić Pirš.

Ciril Zovko primio je ekipu emisije Provjereno na razgovor na šestom katu svoga drugog velikog projekta, Importanne Gallerije, izgrađene 1997. godine. Dočekao ih je u društvu svoga sina i još dvojice direktora. Odmah je objasnio da je razlog bune grupa neplatiša dugova.

"Pogledajte ovaj broj ovdje - 776.000, to su sporna potraživanja na sudu. A sada u tekućim, još 133, to je gotovo 900.000 eura koje duguju, duguju. E, to netko mora financirati, svaki mjesec morate platiti struju, morate platiti vodu, morate isplatiti plaće radnicima, i tako dalje, i tako dalje", kaže Zovko i dodaje da je to dug za zajedničke troškove.

Upravo pričuva i jest kamen spoticanja. Skupa je, kažu suvlasnici, a centar se raspada.

Jedan od sugovornika Provjerenog je dužnik, koji kaže da plaća najveću pričuvu od svih, i zato ne plaća 25, koliko traži upravitelj, već 15 eura. Već je tri godine na sudu s Importanneom.

Odvjetnica kaže da ne znaju po kojoj osnovi upravitelj naplaćuje različitu pričuvu njima u dvaput odnosno triput većem iznosu.

Zovko tvrdi da dio u kojem se priprema hrana troši više energenata, struje i vode, pa je odluku o višoj cijeni donijela je natpolovična većina, a izračunao ju je vještak.

Vlasta Tomašić i suprug mislili su da će im kupovina lokala od 20 kvadrata koji su planirali iznajmljivati biti sigurnost u mirovini. Umjesto toga godinama je jedan od brojnih koji zjapi prazan.

"Ta pričuva, zajednički troškovi viši su od onoga što čovjek traži za najamninu. Čula sam da ljudi daju besplatno samo da im netko plaća pričuvu. Jedan gospodin rekao je da ima ugovor na pet eura, samo da mu netko plaća pričuvu", kaže Tomašić i dodaje kako je pričuva 250 eura, a tu su još struja, voda, gradska baština, komunalna naknada i skupi se po 500 eura računa. Kažu i da takvo ponašanje tumače na samo jedan način.

"Oni očito jednostavno žele da se ti lokali ponovno otkupe po povoljnim cijenama i da se mi maknemo da oni mogu dalje raditi", smatra suvlasnik Marko Conjar.

"Postao je većinski vlasnik zahvaljujući kvadratima za koje čitav niz godina ne plaća pričuvu, a nas 30 godina kontrolira, donosi samostalne odluke, represivno tretira i drži u dužničkom ropstvu", dodaje Božica.

Suvlasnici tvrde da ste zajedničke prostore i garaže pripisali sebi kako biste se prikazali većinskim vlasnikom, kazala je Derifaj Zovku.

"Mi imamo etažni elaborat koji je napravio registrirani inženjer koji to radi i po etažnom elaboratu koji je on napravio mi smo većinski vlasnici. Ali mi znamo da smo većinski vlasnici i bez toga", kaže Zovko.

Provjereno je naknadno poslalo i pismeni upit uz obećanje Cirila Zovka da će poslati dokumentaciju koja potvrđuje njihove tvrdnje. Dokumentaciju nije poslao, ali je poslao sljedeće: "Tvrtka Importanne d.o.o. vlasnik je 77,65 % udjela u Importanne Centru. Stvarna kvadratura centra iznosi 23.939,52 četvornih metara, a Importanne d.o.o. vlasnik je 18.589,14 četvornih metara, a ostali suvlasnici 5.350,38 četvornih metara."

Odvjetnica zajednice suvlasnika kaže da je njihovo istraživanje dokumentacije pokazalo drukčije brojke.

"Mi smo utvrdili da oni ne mogu imati više nego 4862 kvadrata, međutim to smo dali na vještačenje ovlaštenom sudskom vještaku kako bi se izračunalo", kaže Maravić Pirš.

Situacija zaista zahtijeva stručno vještačenje, suvlasnički odnosi korijen su cijelog problema, a sugovornici emisije Provjereno pokazuju nacrt zgrade i kažu da nema sumnje da si je pribrojio zajedničke kvadrate.

"Protupožarni put, koji je ujedno i zajednički dio centra, jednostavno je pregrađen i pretvoren u poslovni prostor koji danas iznajmljuje Importanne d.o.o.", kaže Božica.

"To je protupožarni prolaz, a ne put, prolaz!", kaže Ciril Zovko, a Dennis Zovko dodaje: "Evakuacijski prolaz, to su dvije različite stvari. I u procjeni ugroženosti tako je i naveden."

Suvlasnici su tek prije nekoliko mjeseci prvi put dobili uvid u međuvlasnički ugovor iz 2001. koji nikad nisu potpisali. Zovko kaže, potpisao ga je većinski vlasnik - njegova tvrtka. Kad je ekipa Provjerenog počela objašnjavati da su im se obratili predstavnici zajednice suvlasnika, sin Cirila Zovka odmah ih je prekinuo.

"Ako gledate u ZK izvadak, nema toliko ljudi", kaže Dennis.

"I to je sad jedno od mojih pitanja, kako je moguće da ljudi koji imaju ugovor koji su kupili lokale godinama nisu mogli dobiti tabularne izjave niti su se mogli upisati u zemljišne knjige? Ima čitav niz, koliko shvaćam, izvanknjižnih vlasnika, međuvlasnički ugovor nikad nisu potpisali, a vlasnici su lokala?" pitala je reporterka Derifaj.

"Svi koji su tražili, to su dobili, mi ne možemo ulaziti u razloge zbog kojih nisu tražili, to morate njih pitati", dodaao je Ciril Zovko.

Zajednica suvlasnika ima potpuno drukčiju priču. Mijat Božić lokal od 8,5 četvornih metara 1994. godine platio je 64.000 njemačkih maraka.

"Tek sam 2003. dobio tabularnu izjavu i uknjižio se. U 11. mjesecu dobio sam tabularnu izjavu i uknjižio sam se sljedeće godine, tek je u 3., 4. mjesecu uknjižena. Znači, deset godina kasnije, više od deset godina nakon što sam uplatio kompletan iznos", ističe Božić.

Vlasnik šest poslovnih prostora je i Grad Zagreb, koji je tek nedavno, nakon 30 godina, pokrenuo upis u zemljišne knjige. Suvlasnici kažu, Zovku je išlo na ruku da je što više vlasnika izvanknjižno.

"Grad Zagreb u periodu od 2001. do 2018. godine na ime troškova održavanja tvrtki Importanne Centar d.o.o. uplatio je 51.594.193,72 kune.

S obzirom na različito sagledavanje problematike održavanja pothodnika, Grad Zagreb vodi više parničnih postupaka s tvrtkom Importanne Centar d.o.o.", odgovorili su iz Grada.

Zovko negira da stanje u zemljišnim knjigama ne odgovara stvarnosti i otvoreno kaže da mu jest plan okrupnjavanje poslovnih prostora.

"Mi smo fleksibilni i za rentu i za kupovinu. Ali mi moramo okrupniti klastere, dakle ne ide više 20-30 kvadrata, mora biti više od sto", kaže Zovko.

Jedan od direktora počeo je Provjerenom objašnjavati da rade na boljoj komunikaciji. Suvlasnici kažu da im nude da otkupe lokale po sramotno niskoj cijeni.

"Preskupo smo ga platili da ga njemu poklonimo na jednu nefer borbu, odnosno poslovni odnos", kaže suvlasnica Tomašić, koja je 1994. lokal platila više od 100.000 tadašnjih maraka, a sada joj nude otkup za 1000 eura po kvadratu.

Ova komplicirana priča ima cijeli niz krakova koji sežu unatrag 30 godina, tek smo zagrebli po površini. Nastavak slijedi, i to već u ponedjeljak. Sugovornici Provjerenog najavljuju masovnu konferenciju za novinare na kojoj će iznijeti još detalja ove priče, u kojoj se, kažu, njihova imovina ciljano obezvrjeđuje kako bi im bila lakše oteta.

Njihova poruka javnosti glasi - upomoć.

