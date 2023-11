Majka 9-godišnjaka kojeg je u Zagrebu napao pas i progrizao mu bedro: "Odšteta mu neće ukloniti traumu"

Devetogodišnji dječak se kobnog dana igrao s braćom, sestrama i prijateljima na igralištu ispred zgrade na zagrebačkoj Malešnici. Iznenada je završio na tlu s progriženim bedrom.

"Mlađa djeca su došla unezvijerena doma vičući da je Kristijana napao pas. I nisam ga stigla pitati ni kakav pas ni ništa dok uopće ja dođem do daha da vidim što se konkretno dogodilo. Otišli smo odmah u Klaićevu, Kristijan i ja, a suprug je zvao policiju", ispričala je za Provjereno Helena Andračić, majka ugriženog dječaka.

Prvo suvislo pitanje koje je postavila sinu, kaže Helena, bilo je - jesi li ti nešto napravio psu? No, prema riječima dječaka, kao i druge djece koja su svjedočila događaju, on se vozio na romobilu kada se pas, težak gotovo kao i on, zaletio među djecu i ugrizao ga. Vlasnik psa nije bilo u blizini jer su životinju van izvela – njegova maloljetna djeca.

"Kažu da su to djeca dobi kao i on, 9, 10, 11 godina otprilike. Pas nije imao povodca, nije imao brnjicu, a i da je imao ne vjerujem da bi psa te veličine i konstitucije mogla ovladati djeca", priča Helena koja dodaje kako eventualna odšteta dječaku neće ukloniti traumu.

"Ja bih čak bila zadovoljnija sa zabranom nabavljanja i držanja životinja", kaže.

Za dr.med.vet Tatjanu Zajec, voditeljicu skloništa Dumovec gdje psi iz ovakvih scenarija završe kada se oduzmu vlasnicima, nema sumnje tko je u ovom slučaju odgovoran.

"Uvijek, ali baš uvijek je odgovoran vlasnik", tvrdi.

