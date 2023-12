Vučić nije kuhar, ali zna zakuhati frku: "Ne bi me čudilo da sad kažu - aha, vidite, taj i taj sastao se s ustašom"

Peče palačinke, radi sendviče s parizerom, priprema čvarke. Nije kuhar, ali zna zakuhati frku. Nije ni kandidat na predstojećim izborima, ali srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u kampanji, onoj skrivenoj, zapravo cijelo vrijeme. Posljednji u nizu poteza iz Beograda je protjerivanje tajnika hrvatskog veleposlanstva i to navodno zbog špijunaže.

Politički analitičari i novinari nazivaju to još jednim predizbornim trikom, jer uvijek je dobro imati nekog "vanjskog" neprijatelja u cilju skupljanja glasova. Što ovakvi potezi poručuju, treba li ih shvatiti ozbiljno ili je samo riječ o igrokazu? Što sve to znači za međusobne odnose dviju zemalja, a što za susjede koji čekaju izbore? Priču donosi reporterka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić.

Prvi tajnik u hrvatskom veleposlanstvu Hrvoje Šnajder protjeran je iz Srbije zbog navodne špijunaže. Naše Ministarstvo vanjskih poslova odbacuje sve optužbe i poručuje da odluka Republike Srbije predstavlja korak prema pogoršanju međusobnih odnosa i to neposredno pred izbore.

"Mi još uvijek ne znamo koji su razlozi zbog kojih je on proglašen personom non grata. Prema tvrdnjama srpskih medija on je vrbovao, špijunirao i uklopio se u taj narativ protiv zapadnih službi u Srbiji da pokušavaju raditi Vučiću o glavi. Ako je on to doista radio, onda je on za mene jači od Jamesa Bonda", poručila je Ivana Petrović, urednica vanjske politike na Novoj TV.

"Ja mislim da Vučić u trenutku kad nema unutrašnjeg neprijatelja, naravno, stvara vanjske neprijatelje, to je način na koji on vlada. Sve je to sa samo jednim ciljem, a to je da se on pokaže kao ono što smo imali 90-ih, a zvao se faktor mira i sigurnosti na Balkanu. To je tada bio Slobodan Milošević, a sada bi trebao biti Aleksandar Vučić", poručila je Jelena Obućina, urednica i voditeljica na Novoj S.

Jelena Obućina tvrdi da u želji da učvrsti vlast, Vučić ne rješava kosovsko pitanje, a s vremena na vrijeme zaoštri svoj odnos prema susjedima - Crnoj Gori i Hrvatskoj. S time se slažu i hrvatski stručnjaci za političke odnose.

"On je taj koji ih brani od zločestih susjeda, on je taj koji može sačuvati Kosovo, on je taj. Na kraju ako ode, Srbija će propasti i nažalost dobar dio građana Srbije koji su izloženi tim jeftinim tabloidima, medijima pod kontrolom i slično uistinu vjeruje u tu priču", objasnio je Božo Skoko, profesor odnosa s javnošću i jedan od vodećih hrvatskih komunikacijskih stručnjaka.

"Kada bi se jedna stvar morala izdvojiti kao posljedica dugotrajne vladavine SNS-a i njezina donedavnog čelnika, sada predsjednika države, to je permanentno izvanredno stanje. Tamo već više od 10 godina vi imate danonoćno bombardiranje neprijateljima, unutarnjim i vanjskim, imate izvanredno stanje. Što to znači, to znači da već imate generacije koje su stasale u takvoj polupsihozi i to će zasigurno ostaviti traga", dodao je Aleksandar Musić, komunikacijski i politički konzultant.

"Što se tiče građana Srbije, to ne doprinosi nikakvom progresu jer ostaju zaglavljeni na jednom putu koji ne vodi nigdje osim njegovoj vlasti i, kako da vam kažem, lopovluku te klike", istaknula je Obućina.

Iako su izbori u Srbiji pred vratima, Ivana Petrović, smatra protjerivanje diplomata puno ozbiljnijim činom iza kojeg stoji donedavni čelni čovjek Sigurnosne agencije Aleksandar Vulin i Rusija koja nastoji destabilizirati naše susjedstvo.

"Jer kada vi imate doista dokaze i kada želite diplomata personom non grata - to se ne radi na ovaj način. Država primateljica obično ima komunikacijske kanale kojima obavijesti državu iz koje je akreditirani diplomat, i tada se to obično obavi u tišini. I taj čovjek otiđe sam. Dakle, ovako, na javna zvona, sa nekakvim tezama, sa imenom i prezimenom i ne znam čim, očito je čin rusko - srpske propagande", objasnila je Petrović.

No, da će Aleksandar Vučić i ovo iskoristiti kao dio predizborne kampanje – ne sumnja.

"Ukoliko se savjetnik iz HV-a možda i nalazio na kavi, na piću, na razgovoru s nekim od oporbenih političara, što je zapravo posao svakog savjetnika u svakom Veleposlanstvu. Nije to sad nešto ekstra. Ne bi me čudilo da sada, u samom krešendu predizborne kampanje to počnu plasirati kroz svoja glasila i kažu 'aha, vidite taj i taj se sastao s ustašom', tako da ih u startu diskreditiraju na samim izborima i umanje im šanse maksimalno koliko je to moguće", dodala je Petrović.

Vučić vodi kampanju za izbore na koje ne ide jer više nije predsjednik SNS-a, pa se postavlja pitanje zašto je u kampanji stranke kojoj nije predsjednik.

"Prema tome po nekakvim uzancama koliko-toliko demokratskog svijeta on bi sada trebao šutjeti i stajati sa strane. Ali pošto je on očito vlasnik Srbije, i u njemu je personalizirano sve to skupa, onda on vodi tu kampanju, i ljudi to piju", istaknula je Petrović.

Da bi njegova stranka dobila što veći broj glasova, ne preže ni od čega. Kao predsjednik države, novac građana Srbije, unatoč inflaciji, dijeli na sve strane. Svakom srednjoškolcu nešto manje od 100 eura, umirovljenicima 170, socijalnim slučajevima 90, ali neumorno radi i na društvenim mrežama.

