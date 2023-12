Ususret Božiću: Pogledajte najokićenije dvorište u Hrvatskoj

Adventsko vrijeme, uoči Božića, obilježeno je okićenim borovima, svijećama, jaslicama, no poseban ugođaj stvaraju svijetleće lampice.

Kada ih ima na tisuće, kao što je to slučaj u jednom dvorištu u baranjskom Popovcu, onda je to pravo malo Božićno selo, gdje je bio reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić.

Jedno je to od najokićenijih dvorišta u Hrvatskoj.

"Djeca dolaze kod nas od 17 do 22 sata. Djeca se i daruju, dajemo im poklone", otkrio je Zvonimir Hlapčić.

Kaže da im kićenje pričinjava veliko zadovoljstvo. Svake godine je neka druga priča. Imaju više od 25.000 lampica.

Kako izgleda dvorište pogledajte u videoprilogu.

