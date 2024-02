Dođu za vikend u Zagreb, zarade desetke tisuća eura i vrate se u Beograd: "Klijentice su najčešće mlade djevojke"

U zgradu u kojoj se odvijaju ilegalni estetski zahvati upala je ekipa Provjerenog i svjedočila kako se radi u ilegali. Vlasnica cijeli vikend naručuju žene svakih 15 minuta od jutra do mraka.

Vrtio se oglas na društvenoj mreži da gostuju u Zagrebu. Da imaju dva slobodna termina, stavili su to na story koji se briše čim se popune termini. Reporterka Provjerenog Ema Branica se naručila i ubrzo dobila odgovor.

Prijavila se za usne, možda hijaluron, a odgovor je bio ekspresan. Iza svake rečenice ikona srca, piše jedini slobodan termin je nedjelju popodne, ali nisu napisali gdje, već da adresu šalju sutra popodne. I zaista je tako bilo, adresa je stigla predvečer.

Kojekakvi fileri, botoxi, nekirurške metode korekcije nosa i slično. Sve to doživljava se olako, kao da idete na nokte ili trepavice. Eksplozija zahvata pršti sa društvenih mreža. Faktor rizika računa se prema izgledu fotografija na društvenim mrežama.

Ne znaju ni ne pitaju što im to točno stavljaju. Među oduzetim preparatima koje je Državni inspektorat zaplijenio ni jedan nije registriran za EU tržište.

"Vrlo često reakcija može biti sistemska vrlo slična gripi temperature dugotrajne, slabost mučnina, to su stvari koje ljudi trebaju znati", upozorava doc.dr.sc. Željko Rotim, predsjednik Hrvatskog društva za estetsku medicinu.

Cijeli dan na ulazu zgrade protok ljudi kao na kolodvoru. Žene su ulazile, izlazile.

Dnevni boravak iznajmljenog stana služio je kao čekaonica. Jedna je žena mazala djevojkama anestetsku kremu na usne. Dok su one sve poslušno čekale.

"Ja sam usne radila i nisam znala, ona je meni kao stavila, to sam išla na crno, i ona je meni stavila neki filer. Znači to nije bio hijaluron, to je bilo nešto sedmo i ja imam grudice tu dole na usnama. Topila sam to jedno tri puta, a i dalje imam malo" ispričala je 20 godišnjakinja kao da je nesvjesna da je i sad na crno jer sjedi u iznajmljenom stanu!

"Ja sam vlasnik, ja sam mama od vlasnice. Ja sam ekonomist, kćerka je menadžer. Mi smo se educirali i zaposlili doktora", ispričala je vlasnica nakon što je ušla.

I tako je ekonomistica suvereno objašnjavala do u detalje sve metode koje izvode, a onda priznala kako rade bez radnih dozvola na crno. Nakon toga je liječnica izašla iz sobe i došla među klijente porazgovarati sa svima o njihovim željama.

Cura iz čekaonice bila je na redu, a zahvat je završio već za 15 minuta. Platila je 220 eura za tri zone botoxa. Predsjednik Hrvatskog društva za estetsku medicinu pojašnjava da i nije neka razlika od cijena u legalnim klinikama i ordinacijama u Hrvatskoj.

A tih 220 eura na crno je možda i najskuplja cijena s obzirom da ukoliko se dogode komplikacije nemate se kome obratiti, a materijali koje koriste nisu odobreni na našem tržištu. A posljedice mogu biti itekako opasne - oticanja, asimetrije, alergije, hematomi, ali i puno ozbiljnjije.

"Znači šta je nekroza otpadne ti komad kože ili komad tkiva nakon tretmana žena očekuje da izgleda prekrasno za tri dana se probudi odljušti joj se komad kože na licu, to nije nešto s čim ljudi uopće računaju mislim da ni ne znaju kad idu na takva mjesta", pojašnjava Rotim.

Inspektorat propisuje novčane kazne od tisuću do gotovo 4 tisuće eura, a za pravnu osobu od 2 do gotovo 7 tisuća eura. Postoji kazna odgovornu osobu u pravnoj osobi. U inspekcijskim nadzorima oduzeli su i 1,513 komada predmeta - ampula, šprica hijaluronske kiseline, silikona i botoxa, krema sprejeva, praškova za anesteziju, ampula adrenalina i drugih preprata.

Zašto im se ne zabrani ulazak u zemlju nakon što ih ulove nekoliko puta? Zašto kazne nisu rigoroznije? Jer ono kako oni operiraju putem društvenih mreža i whatsappa, ne otkrivajući lokaciju i brisanjem objava da su uopće tu, teško im se može ući u trag. A operiraju posvuda.

Što sve neće ljudi raditi za brzu zaradu pita se doktor Rotim. I koliko nisko pasti. Jer govori, činjenica da pravi liječnici vikendima bodu po iznajmljenim stanovima je nešto što bi trebalo drakonski kazniti.

I ljudi poput ekonomista kao u ovoj priči, preko legitimnih liječnika, sve do pacijenata. Jedni zbog zarade, drugi da prođu možda malo jeftinije. No ovi prvi će proći s blagim posljedicama s obzirom na zaradu. A klijentice pak mogu proći i sa doživotnim ožiljcima.

