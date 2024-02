VIDEO Pogledajte trenutak kada je počela pucnjava na paradi! Čovjek koji je svladao napadača: "Zaletio sam se u njega..."

Tijekom proslave osvajanja Super Bowla u Kansas Cityju trojca osumnjičenika počela su pucati po okupljenim navijačima. Prema prvim izvještajima jedna osoba je smrtno stradala, dok je 21 ozlijeđena.

Među ozlijeđenima je i devetero djece u dobi od 6 do 15 godina, a ozlijede koje su zadobili mogu biti opasne po život.

Pročitajte i ovo Opasni američki tinejdžeri Jedva punoljetna pristala je ubijati ljude u zamjenu za novac: Sada je osuđena na maksimalnu zatvorsku kaznu

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja pokazuje trenutak kada je počela pucnjava. Navijači su se mirno okupljali i krenuli pozdraviti osvajače Super Bowla, kada je u jedan od napadača zapucao. Na snimci se vidi kako se gomila ljudi u panici trči i traži zaklon.

Here is the moment the gunfire broke out at the Kansas City Chiefs Superbowl Parade.

Why bring rifles and shoot with so many innocent bystanders in a crowd!!???#ChiefsParade #KansasCitypic.twitter.com/HPcIwKT1MK