Pacijentice se godinama žale na estetskog kirurga, a on podigao tužbu! "Nisam mogla stajati na nogama, povraćala sam i završila u bolnici"

Pacijentice se godinama žale na estetskog kirurga. Žale se na ožiljke, jednoj je čak i napismeno priznao da je joj je aplicirao nedozvoljeno sredstvo. Cijela stvar prijavljena je DORH-u, od tada samo čekaju. Priča je to koju pratimo dvije godine.

Baš ove godine javila nam se nova pacijentica istog kriruga s velikom upaljenom ranom na licu. Bila je hospitalizirana, 6 mjeseci joj je rana zarastala, posljedice su ostale, a on ju je cijelo to vrijeme uvjeravao da je rana ok. Nakon njezine priče su institucije konačno proradile, barem jedna.

Liječnička komora je u njezinom slučaju utvrdila stručne propuste! Liječnik je zbog toga što je tražila svoju dokumentaciju pak podigao tužbu protiv pacijentice i zatražio zabranu prilaska.

Pacijentica je otišla na zahvat mini face lift, a komplikacije su uslijedile vrlo brzo.

"Zatvorilo mi se oko, natekle usne, sve lijeva strana. Na to je on odgovorio je bio na žalost sad ćete oticati", rekla je pacijentica.

Iako mu je, tvrdi, promjene javljala iz minute u minutu, njegova reakcija je izostala punih 12 sati.

"I da mi neće ništa biti ako ja dva, tri sata krvarim, da tako piše u porukama, i da će on to samo previti", poručila je.

Malo se sve smirilo iako nije mogla otvarati usta, jesti, govoriti. Devet dana poslije opet je prokrvarila. Poslao ju je u drugu polikliniku jer je bio na putu. Stvar sanirana, a ona sve nemoćnija odlazi iz Zagreba u grad u kojem živi.

"Nisam mogla stajati na nogama, imala sam vrtoglavice, povraćala sam, bilo mi je slabo noću, nisam mogla spavati, javljala sam doktoru to na što nije ništa odgovarao, već je odgovarao da je rana sasvim dobro", rekla je pacijentica.

Svu korespondenciju je sačuvala, slala mu je fotografije. Raspitivala se u više navrata treba li još antibiotika, odgovarao je da ne treba. Tek bi ordinirao nakon njezinih upornih molbi.

Odlazi obiteljskoj liječnici, a ona je šalje u bolnicu.

"Dežuran doktor je isti tren kad me pogledao rekao - gospođo, vi morate hitno na odjel i tako sam ja završila tjedan dana u bolnici na intravenoznoj terapiji jer sam imala infekciju celulitis poslije celulitisa dolazi sepsa", rekla je.

Sve je prijavila i Povjerenstvu za prava pacijenata, DORH-u, Ministarstvu zdravstva, Liječničkoj komori. Povjerenstvo za stručna pitanja i stručni nadzor Liječničke komore razmotrilo je njezinu prijavu i liječnikovo očitovanje, pa su zaključili:

"Prijavljeni liječnik je, prije svega, zanemario važnost prijeoperacijske pripreme i obrade pacijenta, koja je u konkretnom slučaju izostala, a koja je iznimno važna u prepoznavanju, odnosno identificiranju medicinskih stanja koja bi mogla predstavljati rizik tijekom i poslije operacijskog zahvata"

Stručno povjerenstvo Hrvatske liječnike komore je zaključilo kako je medicinska dokumentacija koju im je liječnik dostavo nedostatna, odnosno samo djelomično prati tijek liječenja. Ustanovili su i ovo:

"Nadalje, prijavljeni liječnik je, u trenutku kada je pacijentica prijavila tegobe u smisli jake boli i natečenosti, ignorirao prijavljeno, nje ju uputio u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu niti joj je uključio ikakvu terapiju.

Iako se liječnik u svom očitovanju branio kako je pacijenticu iscrpno upoznao pismeno i skicirano na papiru o načinu operacije i mogućim komplikacijama. Ona tvrdi kako takav papir nema. Štoviše medicinsku dokumentaciju za koju ga je preklinjala dobila je tek nakon 9 mjeseci molbi.

Priča je ovo koju pratimo više od dvije godine. A u kojoj sam prozvani liječnik tuži sve koji ga prozivaju, ali o optužbama na svoj račun ne govori!

