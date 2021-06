U svojim stanovima imaju i po trideset pasa ili mačaka? I to tuđih. I svima im znaju imena. Četkaju ih, maze, paze, hrane, šetaju! Ne nije scenarij za film - već stvarni život čuvarica životinja. Kada krene sezona godišnjih odmora, i njima je špica sezone. Za njih tada nema predaha, jer onda je najviše posla. Dosad smo čuli za hotele za pse, no pokazat ćemo vam i kako izgleda raj za mačke. Podno grijanje, klima, osvjetljeni akvariji, LED televizor sa specijaliziranim programima baš za njih, luksuzni apartmani, 24 satni video nadzor - čak i mogućnost da se putem interneta spojite i uživo vidite što radi vaš ljubimac. S obzirom na to da gotovo 60 posto kućanstava u Hrvatskoj ima nekog ljubimca, ne čudi što je potreba za ovakvim uslugama sve veća.

Ako ste pomislili da je ovo hrvatska verzija filma 101 dalmatinac pogriješili ste. Ove su scene iz stvarnog života Glorije Malin. Ona je, naime, čuvarica pasa iz Zaprešića.

''Bavim se čuvanjem pasa, imam obrt za čuvanje pasa. To je čuvanje kad ljudi idu na more, za vrijeme godišnjih odmora i trenutno na čuvanju imamo 32 psa'', objašnjava Glorija.

''Pa zapravo postoje dvije vrste ljudi. Jedna vrsta ljudi koja te smatraju luđakom - aha, to je ona što živi s četrdeset pasa i druga vrsta ljudi je ona koja to razumije, koji imaju životinje'', govori.

Trideset kilometara dalje, u Dugom Selu kraj Zagreba, luksuz samo takav. I to namijenjen mačkama.

''Imaju kamere, znači prijenos uživo 24 sata za vlasnike iz svih kutova. Da svaka maca ima svoje mjesto, svoj apartman sa svojom vlastitom travom, toaletom, vodom, hranom što je jako bitno iz higijenskih razloga'', navodi Mirjana Sović, vlasnica hotela za mačke.

U blizini živi i Sara. Ona je kao i Glorija, ljubiteljica pasa. I za njih je omogućila najbolju moguću skrb.

''Tu psi imaju podno grijanje za zimsko vrijeme, kad je ljetno vrijeme je klima. Preko dana kad je jako vruće oni su svi zatvoreni u tom prostoru'', komentira Sara.

Obožavaju životinje. Pa uz goste, Mirjana ima šest mačaka, Sara ima sedam svojih pasa, a Glorija čak deset. Mačkama dobro, dobro psima, a bome i vlasnicima. I Sara i Mirjana i Glorija kažu - od ovog žive. I to jako dobro. To im je naime, jedini posao. Tko koristi ove usluge? Pa mnogi, očito. Jer klijenata ne nedostaje.

''Ja prvi psa ne bi dao bilo kome. Meni je izuzetno bitna da osoba koja mi čuva psa, osoba od povjerenja'', komentira Ante Divić.

''Znam da će bit prošetana, da će bit nahranjena, da će bit oprana da joj apsolutno ništa neće faliti, kao da je doma'', govori Bojana Träger.

Kada krene sezona godišnjih odmora, većina vlasnika pasa i mačaka na teškim je mukama. Kamo sa svojim ljubimcima? Nekima rodbina ili prijatelji nisu opcija.

''Pa mama kad smo joj predložila da idem dva tjedna na more i da će ih ona čuvati ona je rekla da nema šanse, da dva dana će izdržati nekako, ali dva tjedna da će završiti u Vrapču'', izjavila je Sandra Som dok Ante govori da ima velikog psa, preko 30 kilograma. ''Tu u startu je već ljudima muka", navodi.

Bojana objašnjava da joj je lakše ostaviti kućnog ljubimca kod nekoga tko se bavi tim poslom nego kod rodbine. Upravo zato i postoje čuvališta i hoteli za pse. Kada čovjek malo bolje pogleda, više izgledaju kao zabavišta i odmarališta.

Sara David otkriva nam kako psi provode svoj godišnji odmor.

''Oni po ljeti dok je baš ono užasno vruće su zatvoreni preko dana, a ujutro i navečer budu vani i normalno navečer kad je vrijeme spavanja, to obično bude oko devet sati kad je zadnja šetnja, onda ih se sve tu zatvori, pospremi i do jutra bude mir'', objasnila je kako im protječe vrući ljetni dan.

Dosadno im, kažu, sigurno nije.

''Ujutro krećemo s prvim ispuštanjem van kad psi idu obaviti prvu nuždu. Nakon toga nam je doručak, maženje, keksići i tako kroz dan se nekoliko puta izmjenjujemo'', govori Glorija.

Sara se ovim poslom bavi godinama. Dok svi odmaraju, njoj je špica sezone. No, ne mari. Svoj posao kao i same životinje jednostavno obožava.

''Znam ih sve napamet, znam im sve glasove i znam od koga mogu što očekivati tako da ako i nešto bude po noći ja se spuštam tu dolje među njih gledam je li sve u redu, šta se radi'', navodi te dodaje primjer da se jedna ženka prvi put na čuvanju, a kada su se tek upoznala režala je na nju. ''Sad doslovce ne skida šape s mene.''

Komfor je bitan, ali sigurnost je na prvom mjestu kaže nam Glorija.

''Tijekom dana sad kad su velike vrućine izbjegavamo šetnje čisto da izbjegnemo neki toplotni udar ili nešto. Tako da nam se duge šetnje baziraju ujutro i navečer, a tijekom dana vrijeme provodimo u dvorištu, kupaju se u bazenu, igra, interakcija s psima i zapravo cijeli dan nalazimo neke aktivnosti i prilagođavamo ih psima koji se nalaze na čuvanju'', objašnjava Glorija.

''Ja ne mogu biti 24 sata točno s njima pa ih onda uvijek slažemo u grupice da ne bude konflikta i da se nekako svi slažu'', govori Sara.

Obje tvrde da ponekad imaju više posla s vlasnicima nego životinjama. Oni su ti koji zovu po cijele dane kako bi provjerili kako je njihov ljubimac.

''Da je moj pas negdje na čuvanju ja bih voljela imati informaciju kako je, što je radio taj dan, je li sve u redu. Tako da, tokom dana svakako svim vlasnicima pošaljem sliku ili video da znaju kako je pas'', objašnjava Glorija.

S mačkama ista stvar

Tako je s psima. No, što je s mačkama? Ne brinite, postoje hoteli i za njih. I to je pravi raj za predenje.

''Trenutačno imamo 30 mačaka u hotelu. Ujutro kad dođemo ide prvo čišćenje, doručak, čeka se da se obavi nužda, da se sve počisti i onda se mace puštaju vani. Sad trenutačno oni se igraju, leže, neki spavaju, druže se'', govori Mirjana.

Prostor je to bijelih i pastelnih boja ispunjem igračkama za mace, s podnim grijanjem i klimom. Tu su i osvjetljeni umjetni akvarij, LED televizor s programima za mace, luksuzni apartmani.

''U cijenu vam je uračunat i super premium pijesak, vidite svugdje u svakom apartmanu ima svježa mačja trava i lifestream kamere'', objasnila je.

Koliko ta uživancija iznosi? Za jedan dan vašeg kućnog ljubimca u hotelu izdvojit ćete oko stotinu kuna. Mogu li si vlasnici to priuštiti?

''S obzirom na to koliko se mi odmorimo i koliko se možemo baciti u ler, košta me kikiriki. Košta nas neosjetno. To sad ne znači da mi to financijski ne osjetimo, no međutim znamo za to da nas čeka, pripremimo se, nije previše skupo. Ako pričamo, to su dva tjedan, ako, dvjestotinjak eura. Nije nešto prestrašno'', komentira Ante.

''Moraš računati na taj trošak, ma da znam da jako puno ljudi ili na moru što se tiče apartmana neće pse u apartmanu ili dodatno naplaćuje za psa kao krevet kao za osobu novu'', izjavljuje Bojana.

Ante kaže, odmore se tako i sami vlasnici, ali i ljubimci jedni od drugih.



''Pas ne poznaje je li vani kiša, snijeg, da li se vama da, ili ne da. Pas zahtijeva svoje, to ljudi znaju pa ga uzmu ili ne. To ljudi znaju. Ako smo se već odlučili imati psa, onda znamo koja su nam prava i obveze. Da, lijepo je imati ovako bijelog velikog psa i igrati se s njim, biti atrakcija u gradu, ali on nosi svoje, da ga tri, četiri puta morate šetati, da on mora ići k veterinara, da on mora jesti, da on je trošak'', objašnjava Ante.

Ljudi koji svojim psima ili mačkama priušte ovakav smještaj, obično su kažu ove žene, jako vezani za njih. Stoga kaže pri odlascima na odmor nerijetko bude i suza.

''Vlasnicima uvijek teže pada to odvajanje nego psima i doslovce znaju plakati čak i mjesec dana prije nego ostave svog ljubimca u hotelu'', navodi Sara.

''Tu ima pasa koji budu tu i kad idu doma, ne žele ići doma. Tako da su grupirani neki to bez problema, a nekima bude teško ostaviti psa'', govori Glorija.

''Prvi pristup u hotelu je za vlasnike uvijek najteži, ali kad vide kako to sve prođe oni nam se zbilja vraćaju i onda je drugi put skroz druga priča, nema više plakanja'', komentira Mirjana.

A na povratku, neke vlasnike dočeka jezikova juha. Ne od čuvara, već samih pasa.

''Ako je bio dugo preko ljeta, onda smo lagano na ignoru - 'aha, vi ste mene ostavili, tko ste vi sad?' Ima svega, oni jesu poznati po toj svojoj glavi, ovisi koliko je dana. Ima svega'', prepričava Ante.

''Njegova vlasnica više nije došla po njega...''

Postoji i ružnija strana svega ovog. Nekima luksuzni smještaj postane trajan. Onda kada vlasnici nikada više ne dođu po svoje ljubimce.

''To je bigl koji je star dvanaest godina. Trebao je biti ovdje šest mjeseci, njegova vlasnica više nije došla po njega, prestala je plaćati. Tu je meni bilo žao da pas završi u azilu ili negdje i onda smo nekako suglasno dogovorili kad je već dvije godine, tj. godinu i pol kod nas, da onda zapravo i ostane s nama'', govori Glorija.

''Dva puta je maca ostavljena kod nas na čuvanju. Sve divno krasno, obožavana, i treću put jednostavno se vlasnik jednostavno nije pojavio, ali zato imamo u ugovoru u kojem piše da je on onda dužan plaćati smještaj u punoj cijeni po danu sve dok je maca tu i dok je mi ne preudomimo trećoj osobi'', govori Mirjana.

Vlasnici životinja zadovoljni su uslugom. Kažu da naša turistička ponuda na Jadranu nije ni najmanje prilagođena ljudima s kućnim ljubimcima.

''Vodila sam je samo jednom kad je bila beba van sezone, oko mene i oko mog apartmana je jako puno djece, i neću iz razloga što ona voli djecu, ona voli loptu, voli romobile i onda kad tu prolazi ona bi stalno trčala i lajala i onda bi se djeca bojala'', objasnila je Bojana.

''Bavim se turizmom i surađujem s mnogim smještajnim jedinicama, hotelima, kampovima. Jako je veliki problem da od Zadra prema dolje, jako je mali broj hotela koji primaju pse. To je jedan problem. Drugi problem je što cijela infrastruktura, kao pseće plaže i slično, jer da, i dalje ljudi neki ne vole životinje, ne vole vidjeti da se u tom malom Jadranskom moru kupa on, ona ili pas'', govori Ante.

Vlasnici kućnih ljubimaca svoje pse ili mačke smatraju dijelom svojim obitelji. Kao što plaćaju svaki posjet veterinaru, kupovinu hrane ili odlazak frizeru, spremni su izdvojiti koju kunu i za smješta svojih ljubimaca preko ljeta. Jer im je važno da sigurni i zadovoljni.

A zadovoljni su i vlasnici hotela. Većina ih je rezervirana već i za iduće ljeto. Nije to lak posao jer si svojim gostima na raspolaganju 24 sata dnevno. Zato i napominju - ne možeš ga ni raditi ako zaista ne voliš životinje.

