Zbog skandaloznog ispada iz ove priče liječnica će biti prijavljena liječničkoj komori. Psovala je, vrijeđala i omalovažavala pacijenta. Iznervirala ju je činjenica da je došao u pratnji supruge. Na sreću, supruga je ostala toliko trezvena pa je uspjela sve snimiti. Naime, pacijent je transrodna osoba, a liječnica članica konzervativne stranke. Očito joj je ideologija zadojila zdrav razum jer ona bi prva trebala znati da se transrodne osobe ne biraju roditi takve.

''Radi što hoćeš, uzimaj testosteron, dobivaj dlake, promijeni se kako hoćeš, ali pim**k ti nikada neće narasti! Radite što hoćete djeco u sobi, što se mene tiče kupite 50 igračaka, ali na tijelo da niste utjecali', čuje se na snimci koju je u ordinaciji liječnice snimila supruga transrodne osobe koja je došla na ultrazvuk. ''Slušaj ti mene radi ti sebi što ona sebi radi, uzimaj ti testosteron. Nije to kemija, to se zove endokrinologija'', riječi su liječnice koje je izgovorila transrodnoj osobi iz ove priče.

Jednominutni monolog liječnice bio je tek uvod u ono što slijedi. ''Izlazi! Mrš, smradu, otpadu'', čuje se na snimci liječnica.

Mladić iz ove priče sa suprugom je došao na rutinski pregled ultrazvukom u jednu zagrebačku privatnu polikliniku. Izašao je neobavljenog pregleda, posramljen. Sve to doživio je od osobe od koje bi se to moglo najmanje očekivati. ''Ležao sam gol na stolu i baš sam bio u šoku. Svjestan sam da kad idem k doktoru mogu očekivati neku neugodnost, ali ovo je već bilo dosta iznad mojih očekivanja. Nisam mislio da je moguće'', rekao je za Provjereno muškarac iz ove priče, koji je želio ostati anoniman.

''Nije počela s pregledom, nego s predavanjem''

Na pregled je stigao u pratnji supruge. ''Doktorica nije počela s pregledom, nego je počela s predavanjem. Pretpostavila je da smo supruga i ja zajedno, a mi nismo ni u jednom trenutku to rekli. Počela je pričati o žensko ženskim odnosima. Pitala me za što sam se došao i ja sam rekao da trebam endokrinologu'', priča.

''Budeš li skinula sise jednog dana, izvadila maternicu i jajnike, kao što su neki došli na pregled ovdje s tim. To je prestrašno na što su ti ljudi doveli sebe'', čuje se na snimci kako govori liječnica.

On i supruga samo su se blijedo gledali. Nisu ništa shvaćali. ''Nemoj mi zaplakat. Jesi sigurna da ti se za 10 godina mislit isto ovako. Možda ti se svidi nešto drugo je**te? U Rimu je Marko Antonije živio s muškarcem, susreo Kleopatru i zbog Kleopatre se kasnije ubio. To je bila prava demokracija, gdje ti biraš koga ti hoćeš. Ovo nije demokracija. Sami sebe stimulirate. Živi u svojoj sobi, radi što hoćeš, uzimaj što hoćeš, ali da organizam nisi dirala jer ćeš ga upropastit'', govori liječnica.

Za pregled u privatnoj poliklinici odlučio se misleći da će imati bolju i bržu uslugu. No nije računao da će naići na liječnicu s predrasudama. Uopće ih ni nije nastojala prikriti. ''Nakon toga je krenula s komentarima da je to grozno, kako transrodne izgledaju užasno koje je ona vidjela. Da ću s 25 godina izgledati kao da mi je 45 godina'', priča sugovornik iz ove priče.

''Zamisli dijete od 25 godina koje izgleda kao da ima 45. Izvadiš maternicu, jajnike i izgubiš mjesto na koje se ključić mora zaključat. Umjesto toga dobiješ osteoporozu, arterosklerozu, infarkt s 29 godina. Je li to vrijedno toga? Ne! Radite u Vašoj sobi što hoćete, ali na zdravlje da nisi utjecala. To ti je Bog dao, s tim si se rodila i trebaš biti zdrava do kraja života. A sad imam jedno drugo pitanje. Jesi li ti prije 10 godina mislila da ćeš ti voljet žene?'', riječi su liječnice.

''Digao sam se s tog stola, uzeo sam svoje stvari i obukao se. Ona je vikala: 'Mrš van, mrš van'. Osjećao sam se jako, jako nemoćno, poniženo i užasno nezaštićeno'', priča muškarac.

Liječnica nije htjela pred kameru

Kontaktirali smo i liječnicu. Nije htjela pred kameru. U telefonskom je razgovoru zanijekala neprimjereno ponašanje, iako snimka dovoljno govori. Poručila je, također, da nema apsolutno ništa protiv LGBT osoba. A inače je članica konzervativne stranke.

Na ovakvo je ponašanje ovaj 25-godišnjak već naviknut. Rođen je u manjoj sredini nedaleko Zagreba i to kao djevojčica. No, već u ranoj mladosti, osjećao se kao dječak. To se dogodi u jednoj od otprilike 20.000 trudnoća. Navala hormona u fetusu poremeti spol. Dijete se rodi kao djevojčica, a zapravo je dječak. Tijelo raste u ženu, a osoba je zapravo muško.

''Od najranijeg djetinjstva su neke razlike bile očite i već sam za sebe govorio da sam ja dječak, a ne djevojčica, iako to tad nisam znao objasniti niti mi je tko drugi znao objasniti niti je bilo potrebe da mi objašnjava. Jednostavno sam bio sretno dijete, živio sam i bilo je sve ok'', priča mladić.

Kao dijete, uglavnom se bavio stereotipno muškim stvarima – igrao je nogomet, kupovao autiće. Roditelji su ga prihvaćali takvim. ''Nikad mi nisu branili da se igram s čime hoću, da nosim odjeću koju ja hoću, tako da nisam imao nikakvih problema'', govori.

No, problemi su ipak uslijedili, i to u doba puberteta. Tada je naš sugovornik već bio potpuno svjestan i siguran da u ženskom tijelu prevladava muškost. ''Tad su nekako razlike postale očite i tad je i meni bilo jasno da se zapravo ne uklapam u tu kategoriju koja je meni dodijeljena. Mislim, bilo je očito i pričalo se da se ne uklapam u društvo djevojčica i da se ne ponašam kao djevojčica'', prisjeća se.

Pokušavao se uklopiti, ali nije išlo

Okolina ga je prihvaćala, ali predrasude i osude prema transrodnoj osobi bile su neizbježne. On se naprosto na njih nije obazirao. ''Mislio sam da ću se s vremenom naviknuti, ali nikada se ne možeš naviknuti da te netko vrijeđa. Mislim da se ne razlikujem od drugih. Tu sam, hodam ulicom, imam ista iskustva kao i drugi ljudi, ali se upravo zbog predrasuda drugih ljudi često susrećem s neugodnostima'', kaže sugovornik.

Priznaje da se ponekad nastojao uklopiti, ali nije išlo. ''Pokušavao sam forsirati biti nešto što nisam, pokušavao se uklopiti, ali sam baš… Ne znam. Osjećao se cijelo vrijeme loše, padao u depresiju jer se moram prezentirati kao nešto što nisam kako bi me društvo prihvatilo. Znao sam cijelo vrijeme da se ne osjećam ugodno u svom tijelu i da je to nekako kako me drugi doživljavaju, da to definitivno nisam ja'', govori 25-godišnjak.

Razgovor Ivana Čorkala sa sugovornikom (Foto: Dnevnik.hr)

Njegovu su konačnu odluku roditelji prihvatili. Nisu ga odbacili. ''Nije da su očekivali, ali nije im bilo šok. Nego to si i dalje ti, i dalje se ponašaš jednako, i dalje je sve ok, ako si ti tako sretniji i ako je tebi to tako. Jednostavno su i oni vidjeli da se i ja bolje osjećam dok se i prezentiram kao muškarac jer se tako i osjećam i nekako im je bilo bitno da sam sretan'', kaže ovaj mladić.

Krenuo je tada i onaj najteži, birokratski dio. Da bi mogao i službeno postati muškarac, morao je proći jednogodišnju evaluaciju kod psihologa i psihijatra. Sada je u pravnom procesu dobivanja dokumenata. Upravo se ovom tematikom Provjereno bavilo prije sedam godina i doprinijelo da transrodne osobe mogu dobiti osobnu iskaznicu.

Okrenuo novu stranicu u životu

Svoje će tijelo prilagođavati kako se bude osjećao. ''Sve je individualno. Meni je cilj prilagoditi svoje tijelo onome kako se ja osjećam i postepeno ću doći do toga'', kaže. Prije dvije godine preselio je u Zagreb. Okrenuo novu stranicu života. Više nema pogleda ispod oka, kao u rodnom mu mjestu.

Ovdje ga doživljavaju kao muškarca i na poslu i na ulici i u izlascima. A jedan izlazak promijenio mu je život. Upoznao je ženu svog života. Ubrzo su i stali pred matičara i vjenčali se. ''Nismo imali te neke kategorije 'što si ti, a što sam ja'. Jednostavno je sve išlo nekako prirodno i nekako smo zajedno prošli tu moju tranziciju društvenu i nismo imali apsolutno nikakvih problema. Volimo se i to je bilo bitno'', govori mladić.

Reagirao i Ured pravobraniteljice

Upravo mu je supruga najveća životna potpora. Ona je bila ta koja je stala uz njega na pregledu u bolnicu i koja je svjedok sramotnog ispada liječnice, koja je transrodnoj osobi izgovorila nešto što se u 21. stoljeću ne bi smjelo čuti. Zbog toga protiv liječnice slijedi prijava Liječničkoj komori.

Reagirali su i iz Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, a govor su ocijenili diskriminirajućim. Trauma je ostala, a ovaj mladić razmišlja i o tužbi. No, važnije mu je od svega upozoriti javnost na diskriminaciju transrodnih osoba, ali i senzibiliziranje društva.

