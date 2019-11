Ekipi Provjerenog javila se 87-godišnja umirovljena pravnica, lucidna starica koja se na vrijeme spasila iz doma za umirovljenike. Prvih nekoliko dana je sve bilo idilično, ali nakon što je vlasniku doma na prijevaru potpisala punomoć za raspolaganje računima, misleći da potpisuje trajni nalog za plaćanje doma, počinje horor. Više nitko nije mario za nju, a vlasnik doma podignuo je sav novac s tekućeg, deviznog računa, a kreditnu karticu peglao do maksimuma. Ostala je bez 170.000 kuna.

Početkom studenog 2018. godine jutro u svom stanu u zagrebačkoj mamutici Ankica Jaković je dočekala na podu. Pala je pri odlasku na WC. Pozvala je susjedu, koja joj je i inače pomagala, a taj je put stigla i njezina frizerka. ''One su rekle da nisam bila pri svijesti. Ne sjećam se, ali nikad nisam gubila svijest niti mi se ikad vrtilo u glavi. Ja se ne sjećam, nego sam se našla u autu'', kaže Ankica i priča da su joj susjede rekle da ju voze ''tu blizu''.

Umjesto na hitnu pomoć, takozvane prijateljice, poslale su ju u dom Marijan u Soblincu, nedaleko od Sesveta. Kada je došla k sebi pomislila je da je tako i najbolje. Imat će sve što je potrebno samoj ženi od 87 godina, smještaj, skrb, društvo.

''U početku su bili jako ljubazni. Dali su mi djevojku koja se brinula o meni, koja me vozila u invalidskim kolicima, davala odjeću na pranje i peglanje i sve je izgledalo pristojno'', priča Ankica. Kasnije će shvatiti što je značila ljubaznost potpunih stranaca.

Mislila je da potpisuje trajni nalog

Ankica kaže da joj je direktor doma rekao da bi bilo dobro da dokumente i novac pospremi u domu kako joj ih netko ne bi ukrao. To je i učinila. Otkad je stigla, primjetila je da joj daju neke tablete. Od njih se, kaže, nije osjećala sva svoja. Bez pitanja, polusvjesnu ženu, direktor doma Goran Marijan odvodi u banku. ''Nisam bila potpuno svijesna, kao sada kad s vama kad razgovaram'', rekla je Ankica.

Misleći da potpisuje trajni nalog, u polusvjesnom stanju zapraovo potpisuje ovlaštenje za raspolaganje svim svojim računima – i tekućim i deviznim. Nakon toga, da u tom trenutku još ni sama nije znala zašto, počinje pakao.

Sve je ovo za Provjereno ispričala u novom domu, gdje je našla svoj mir, svjesna, lucidna, mentalno zdrava, ali i pokretna, što je najvažnije, jer u Soblincu je iz dana u dan propadala.

Osjećaj poniženja

''Prošlo je neko vrijeme, nikako nisam nuždu mogla obavit. I onda sam jedan dan ustala, poduprla se za krevet i oslonila se na hodalicu i onda je u momentu sve izašlo iz mene. Naišla je sestra koja je rekla: 'Što ste radili? Niste smjeli ustajati! Tko vam je odobrio da ustanete?''', priča Ankica. Tada je uslijedila je tortura.

''Strpali su me u hladno kupatilo gdje sam bosonoga na hladnim pločicama bila, skinuta skroz. Oprali su me od glave do pete, glavu u mlakoj, a ostalo sve hladnom vodom, obrisali me, obukli i odvezli u sobu s betonskim zidovima. Tu su me ostavili. Koliko bila u tome ne znam'', kaže 87-godišnjakinja.

Priča o dječaku zbog koje će vam srce puknuti na milijun komada: "Dodao sam mamu na Facebooku. Nije me htjela prihvatiti"

Nije ni bila svjesna što se iza brda valja. Računi u banci tada su joj je već bili opelješeni do maksimuma,

a Ankica više nije bila bitna. Kaže da ju po dva tjedna nisu kupali.

Osjećala se poniženo. ''Možete misliti kad od pravnika postanete nitko i ništa. A bila sam savjetnik u organu Koprojekt. To je organizacija urbanista i arhitekta Hrvatske'', kaže Ankica Jaković.

Posjet koji joj je spasio život

Jedan slučajan posjet Vesne Stipanović, kćerke Ankičine prijateljice, možda joj je i spasio život. Vesna je došla u posjet, a kad je ušla, među zaposlenicima je nastala panika. Vesna je ostala šokirana. ''Odjednom nađete osobu jadnu, smrdljivu, prljavu...'', prisjeća se Vesna. ''Kad sam ju vidjela srce mi se slomilo. Ankica je uvijek bila sređena, s frizurom, držala je do sebe'', kaže Vesna Stipanović.

Ankica je Vesnu zamolila da je izbavi iz doma strave, a ona nije dvojila. Hineći da idu kod doktora, izvukla izvukla ju je iz doma i odvela k sebi doma. Bilo je to 11. siječnja.

Četiri dana kasnije, Ankici na mobitel stiže poruka iz banke da je po tekućem računu ušla u minus od 15.000 kuna. I tu se klupko počinje odmotavati. Svima postaje jasno da je pokradena. Odlaze u banku, gdje vide da je s računa skinuto 140.0000 kuna životne ušteđevine – sve što je za vrijeme radnog vijeka spremala ''za pod stare dane''.

Vesna Stjepanović i Ankica Jaković, bivša štićenica Doma za starije Marijan (Foto: Dnevnik.hr)

Sve je podigao Goran Marijan, a osim toga, maksimalno je otišao i u minus po tekućem računu. Sve prijavljuju policiji. ''Ja sada plaćam banci 1314 kuna onoga što sam u minusu na tekućem računu'', otkriva Ankica.

I doista, iako nesvjesna, potpisala je punomoć za račune u jednoj banci, no ne i kod javnog bilježnika, nego samo u banci, što nije dovoljno, a niti zakonito. Vlasniku doma nije dozvolila da koristi kreditnu karticu iz druge banke. Kupovao je namještaj, špeceraj, trošio u parfumerijama i napravio trošak od oko 25.000 kuna.

Ciljali su, sumnja Ankica, i na stan. ''Onda su govorili da moramo ići za stan kod javnog bilježnika napraviti ugovor da to možemo iznajmit. Ja sam rekla da kako, da za iznajmiti ne treba javni bilježnik'', kaže.

Vlasnik doma ispričao svoju stranu priče

Ekipa Provjerenog otišla je i do doma u Soblincu i tražila vlasnika doma Gorana Marijana, no nisu ga našli. Zato su ga odlučili kontaktirati telefonski i objasniti mu o čemu je riječ. On ima svoju priču. ''Gospođa je do 21.11. podizala sama u banci. Nakon 21., nakon što me oponumoćila podizao sam u njezino ime za njezine potrebe, a što je ona s tim novcem radila ja doista ne znam'', rekao je telefonski direktor doma Marijan.

Od trenutka kada je dobio punomoć, s kunskog računa je podizao nekada dva puta u istom danu, a poekad dan za danom – ukupno 25.000 kuna. Izvadio je i 10.300 eura s deviznog računa, i to po danima: 22. studenog 3700, idućeg dana 2200, a onda 1000 pa 13000. Dvije tisuće erua podigao je 26. studenog.Svo to vrijeme peglao je i American.

Banka nije reagirala

Goran Marijan tvrdi da su se tako dogovorili jer ugovoren trajni nalog koji će biti aktivan tek za dva mjeseca, pa si je on tako, kako tvrdi, kompenzirao iznos. ''Ne raspolažem ja gotovinom. Razumijete li me? Ne raspolažem ja tuđom gotovinom i tuđim novcem. Ne znam možete li to razumjeti. Ja sam bio tamo kao što je to bila i gospođa Jaković i ona jako dobro zna što je radila, zašto je radila i kako je radila, a bogme i ja jako dobro znam'', kaže Marijan.

Vukovarski prognanici ovršeni zbog stanarine u vrijeme progonstva i u očaju se pitaju: "Kako čovjek čovjeku može to učiniti?"

Zna očito i banka u kojoj je kreditna kartica jer za trošak od 25.000 kuna Ankicu neće teretiti. Podnijeli su kaznenu prijavu protiv direktora doma zbog poslovne prijevare. Banka u kojoj su tekući i devizni račun s kojeg je Ankici skinuto 140.000 kuna – nije reagirala, budući da postoji potpisano ovlaštenje.

Navršljan potpis u banci, kao i činjenica da je s njezina računa podignuto toliko novca u tako malo vremena – njima nije bilo čudno. Možda će ipak promijeniti mišljenje sada kada je slučaj preuzela policija, pa će, umjesto na naša, morati odgovarati na njihova pitanja.

Emisiju gledajte četvrtkom od 22:15 na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr