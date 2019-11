2014. godine kada je u sklopu afere Agram uhićen Milan Bandić, USKOK je tvrdio kako je on, uz jedan stan koji je naveo u imovinskoj kartici, stvarni vlasnik još četiri luksuzna stana diljem Zagreba.

Stanove su kupovali njegov kum iz Gruda i njegova supruga i to tako da su sa novootvorenih računa dizali keš i uplaćivali ih tvrtkama koje su izgradile stanove. Ali, rascjepkano na manje iznose kako bi prikrili stvarno porijeklo novca. Cijela je priča, zbog ažurnosti Županijskog suda pala u vodu. Ana Malbaša je provjerila može li i ona kupiti stanove na način kako su to činili supružnici Brzica. Pošlo joj je za rukom, ali sve dok se nije predstavila. Investitoru se tada očito zamračilo jer sve što je dalje izgovarao samo je potvrđivalo kako u pitanju nisu čista posla.

Na pitanje novinarke jesu li to njegovi stanovi te jesu li to bili pokloni za radove određenih tvrtki, Milan Bandić je samo odgovorio: „Molim vas...“ te sjeo u svoj automobil.

Od stanova je moguće pronaći 95 kvadrata na zagrebačkim Krugama, 78 na Jarunu i 93 na Gračanima, a kojima je ukupna vrijednost tri milijuna i 400 tisuća kuna. Taj su iznos iskeširali supružnici Mate i Silvana Brzica iz Hercegovine 2011. godine, koji su inače djelatnik općine i bankarska službenica.

Iako bi neki rekli kako je to njihova privatna stvar, Rješenje Vrhovnog suda dokazuje suprotno. U Rješenju piše: „Do sada prikupljeni rezultati posebnih dokaznih radnji upućuju na žalitelja (Milana Bandića) kao osobu koja koristi i raspolaže stanovima.“ Rješenje je to suda iz 2015. godine.

Sva ta imovina blokirana je u aferi Agram, a sam Bandić tvrdio je da nema veze s tim stanovima. „Ja nemam nikakve nekretnine osim onoga što je prijavljeno u mojoj kartici“, tvrdio je Bandić 23. listopada ove godine. I zaista, stanovi nisu njegovi. Barem ne na papiru.

Županijski i vrhovni sud tvrde kako je koristio sporne stanove. Novinarka Nove TV je provjerila tko sada živi na lokacijama tih stanova. Većina susjeda se slaže u jednom: vidjeli ga osobno nisu, ali znaju da ima stan u blizini.

USKOK detaljno razradio način na koji je obitelj Brzica iz Gruda kupila stanove

Mate Brzica je od tvrtke Geoprojekt kupio dva stana - na adresi Kruge 5 za oko milijun i 350.000 kuna te na adresi Horvaćanska 75/A za gotovo 920.000 kuna. Kupio ih je gotovinom, a ona mu je uplaćivana na račune otvorene u Hrvatskoj. Međutim, nije poznato od kojih su izvora ti prihodi dolazili. Brzica je nakon toga novac uplaćivao na račun Geoprojekta - u više transakcija po 90 000 kuna. Na taj je način prikrio stvarno podrijetlo novca.

Supruga Mate Brzice, Silvana Brzica, kupila je od tvrtke Paron jedan troipolsobni stan na adresi Gračanska cesta 145F za oko milijun i 100.000 kuna. Na koji način je to platila, nije se moglo utvrditi. Ali je detektirano oko milijun i 400 tisuća kuna uplata nepoznatog podrijetla koji su odstupali od njezinih primanja.

I sudu i USKOK-u posebno je bila sumnjiva činjenica da se ni Mate ni Silvana Brzica godinama nisu upisivali kao vlasnici nekretnina. Bila je i to indicija da nisu stvarni vlasnici. Novinarka s Nove TV BH je tražila Matu Brzicu u općini Grude gdje radi, no on je odbio išta komentirati.

Otišli smo i u tvrtku Geoprojekt koja je gradila zgrade u kojima je Bandićev prijatelj kupio dva stana. Ana Malbaša je pokušala kupiti od njih jedan stan na isti način. Riječ je o novogradnji, stanu s dvije sobe, a cijena mu je milijun i 800.000 kuna.

Iz razgovora je bilo moguće jasno zaključiti da je kupnja stana na „rate“ normalna stvar u toj tvrtki. Na taj način se, kako kažu, izbjegava eksponiranje u banci. Kaže da se prvo plaća 20 posto predujma, oko 360.000 kuna, a poslije ostatak. No tu ne staje muljaža. Ugovor se može napraviti sukladno našim zahtjevima. Dakle, ako stranka ne želi da u ugovoru piše da je uplaćivala stan u više navrata, ugovor se može izmijeniti i napisati kako ona to zahtijeva.

Tvrtke Geoprojekt i Paron zgrade su izgradile na nekada gradskom zemljištu. Prije toga su na sporan način sumnjivim zamjenama došli do gradskog zemljišta. Za to je zeleno svjetlo trebalo dati Gradsko poglavarstvo na čelu s Milanom Bandićem.

Gradonačelnik iskoristio svoju poziciju, a vlasniku Geoprojekta je to "Pa šta?"

„Ja sam s Milanom Bandićem bio možda ’03., '04., '05. kad smo došli u situaciju da ne možemo dobiti niti građevinsku niti lokacijsku dozvolu. Kupili smo zemlju, htjeli smo nešto napraviti. Uspio sam doći do njega da ga zamolim da mi pogura te dozvole.“, rekao je gospodin Vojnović iz Geoprojekta, nastavljajući: „Ja sam njega zamolio da mi pokuša urgirat na svoje djelatnike da se riješi predmet od Geoprojekta na nekoj lokaciji (misli na Vrbane)“.

Poslovima Geoprojekta s gradom i Milanom Bandićem bavio se i USKOK. Češljao je novčane transakcije, ispitivao ih oko problema s vodom u projektu Vrbani III gdje su bili izvođač, provjeravali zamjene zemljišta.

S tom tvrtkom gradonačelnik i dan danas posluje. Nedavno je tako u prostoru te tvrtke je grad iznajmio prosto za vrtić i školu na tom području Vrbana. S druge strane imamo tvrtku koja gradi žičaru čija je sestrinska tvrtka izgradila stan u kojem gradonačelnik živi“, rekao je Renato Petek, gradski zastupnik koji je ovo pitanje i pokrenuo.

Županijski sud sumnjao je kako su stanovi stečeni zlouporabom položaja i ovlasti, utajom poreza i drugim kaznenim djelima koja su nabrojana u aferi Agram, a zbog koje je zagrebački gradonačelnik završio u Remetincu. Bilo je to 2014. godine. Sada je 2019, a situacija je sljedeća: Najjači dio optužnice vezan za namještanje poslova kralju otpada Petru Pripuzu je odbačen. U slučaju utaje poreza u kampanji, gradonačelnik je oslobođen. Trenutačno mu se sudi za namještanje gradskih poslova, a sva imovina mu je odblokirana.

Milan Bandić je u svojoj imovinskoj kartici naznačio tek jedan stan, a koristio je, po tvrdnjama USKOK-a, još ukupno četiri. Jednome je formalni vlasnik njegov brat, a ostala tri prijatelji iz djetinjstva, iz rodnih mu Gruda u Hercegovini. Brzice sada stanove prodaju jer su zahvaljujući sporosti pravosuđa i promjeni zakona oni odblokirani. Zahvaljujući sporosti pravosuđa, Milan Bandić je i dalje gradonačelnik. I ključna karika u ovakvoj državi!

