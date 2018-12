U petak bi muškarac, koji se iživljavao nad djevojkom u zadarskom kafiću mogao išetati na slobodu. Istječe mu rok pritvora od šest mjeseci, a suđenje nije završeno. Zbog toga su majka pretučene djevojke, kao i konobarica koja je te noći svjedočila masakru, odlučile stati pred kameru emisije Provjereno i progovoriti o svemu što se događalo te noći, ali i cijelo vrijeme suđenja. Ekskluzivno objavljujemo njihova svjedočanstva, ali i nove snimke koje bacaju potpuno novo svjetlo na sve što se dogodilo te kobne noći.

Iživljavanje je trajalo više od pola sata. Najprije u WC-u. Njezinom je glavom razbio umivaonik.

Nastavio je u kafiću, pred očima gostiju i vlasnika. Sve su promatrali spuštenih ruku. ''Svi su stajali i gledali, nisu htjeli ništa. Svi su bili preko 120-130 kila. To su svi njegovi prijatelji. Krešo mi je rekao da ne ulazim unutra i da se ne miješam. A vlasnica je bila vani na terasi s djetetom'', ispričala je svjedokinja Dragana Delić.

Policiju nitko nije pozvao. Krvavi pir dovršio je nogom u glavu dok je pokušala ustati s poda.

Sjeo je u auto kao da se ništa nije dogodilo i otišao. ''Znam da kad sam se digla, da mi je jedna ženska osoba rekla da zna da mi je teško, ali da je to ona zaslužila'', rekla je Dragana.

Konobarica Dragana Delić tog je kobnog dana radila u kafiću. Osjetila je grižnju savjesti, za razliku od ostalih, uključujući i vlasnike kafića koji su svjedočili manijakalnom činu. Doživjela je psihički slom, završila u bolnici. Kada je čula da bi mogao na slobodu, o svemu je odlučila javno progovoriti. ''Ja sam radila. Ušlo je njih šest, sedam. Njega sam prepoznala, Darka. Uplašila sam se. Čula sam da je prije maltretirao, kroz tih par dana šta sam došla. Zvala sam odmah šefa da dođe jer ušao mi je u šank i sam uzeo piće'', prisjeća se Dragana.

Nitko joj nije pomogao

Bio je u društvu tri djevojke. Njih je isto maltretirao. S 18-godišnjakinjom to nije bio slučaj. ''Nisam ništa mogla napraviti. Onda sam vidjela da je vuče za kosu iz WC-a, u krvi. Doslovno joj je otpadalo s lica. Sve joj se raširilo, to je virilo. Vrištala sam, molila sam Krešu, vlasnika, on je ušao hodao uokolo'', govori Dragana.

Vlasnik ju je tada upozorio da se ne miješa. Kada je iživljavanje završilo, djevojku su odveli. Dragani su dali njezine stvari da joj odnese. Tamo ju je pokupila hitna. ''Našla sam je preko puta ceste u drugom kafiću gdje sjedi doslovno polumrtva. Nije mogla disati, sva je bila u krvi. Ja sam mislila - da je bio još jedan udarac, ne bi preživjela. Osjećam se krivom što nisam mogla nešto napraviti. A mogla sam'', priča Dragana Delić.

U ovom slučaju nije bilo građanske hrabrosti. Djevojci nitko nije pomogao, ali ni policija se nije proslavila. Za njih je te noći posao odrađivala majka od djevojke. Razgovore s policjiom je snimala. ''A gledajte, on može biti uhćen za dvije minute, a može biti uhićen za dva mjeseca. Razumijete? Ovisi gdje je on. Je li ostao u Zadru, je li pobjegao u Šibenik, Split, Zagreb, u Daruvar, u Bosnu. Ja vama ne mogu reći. Nije to da ga tražimo u jednoj prostoriji, pa da ga ne možemo pronaći. Razumijete? Zadar i okolica su veliki'', snimljeno je u jednom od majčinih telefonskih razgovora s policijom.

Majka je zato znala kako i gdje tražiti. Policija ga čak nije potražila kod kuće, niti pokušala dobiti na telefon. Dvanaest sati poslije premlaćivanja, nakon cijelonoćne potrage, Ana Gurlica, majka pretučene djevojke, ušla mu je u trag.

Nije mirovao niti iza rešetaka

Uhićen je zahvaljujući upornosti majke. Optužen je za nanošenje teških tjelesnih ozljeda. Određeno mu je šest mjeseci istražnog zatvora, a taj rok ističe. Manijak izlazi na slobodu jer suđenje još nije završeno.

Daruvarac nije mirovao ni iza rešetaka, kao ni njegovi pomagači. Majka pretučene djevojke sada je prvi put odlučila progovoriti o svemu što obitelj i dalje proživljava. ''Pa primali smo poruke na mobitel da odustanemo od Kovačevića, od tužbe. Očito njegova djeca misle da ga ja tužim. Tuži ga državno odvjentištvo. Dakle, oni su pokušali utjecati na moju kćer da ona ne da svoj iskaz. I prijetili su nam. Zvali su nas na telefon. Njoj su govorili neka si spremi sprovod majci kao što je spremila ocu i da će nas ubiti radi toga što se sve vodi. Ja sam imala preko 107 poziva, isto kao i ona'', rekla je majka pretučene djevojke Ana Gurlica.

Otišli su i korak dalje. Jednog jutra pred vratima stana dobili su prijetnju u stilu mafije. ''Usred noći su nam zvonili na vrata, tri ili četiri ujutro. Jedno jutro je bila bombonjera pred vratima. To je bilo to vrijeme kada smo primali pozive sa skrivenog broja'', govori majka djevojke. Ona od lipnja ne radi. S djecom je 24 sata dnevno. Ne želi ih ostaviti same.

Vlasnik čistio lokal od krvi

I svjedokinju se zastrašivalo pozivima. Dragana još pamti riječi kad se susrela s njim oči u oči. ''Pogledao me i rekao da tko se s njim igra, gubi glavu'', kazala je svjedokinja Dragana Delić.

Vlasnica kafića majku je obmanula. Jer sudu je, kao svjedok pod prisegom, izjavila da nije ništa vidjela, a svemu je svjedočila. To dokazuju i snimke koje je majka snimila. ''Toliki psihopat, toliki luđak. Ja ono u svojem životu onako brutalno nisam vidjela, da neko muškoga onako udari, a kamoli ono. Ja sam rekla što se nas tiče, ne dolazi u obzir u njegovu korist. Svjedočit ćemo samo istinu što je bilo i što je on napravio'', čuje se vlasnica na snimci.

Razgovarala je i sa suprugom, koji je vrtio istu priču. Ali i priznao da je čistio lokal od krvi. I sama svjedokinja potvrđuje da su brigom za djevojku, majci bacali prašinu u oči, jer sve su pokušali zataškati. ''Oni su sve to brisali dolje s onim nekakvim đogerima. Drugi dan me pozvao da dođem radit i došla sam. Na podu nije bilo krvi, ali bilo je po stubama, stolovima, po WC-u. Osjetilo se. Tražio je od mene da to obrišem. Ja to nisam mogla, nisam htjela'', ispričala je svjedokinja.

Nije jedina žrtva

Daruvarcu su, kaže, pokušali pomoći. ''Krenuo je do auta i onda su mu rekli da bježi preko granice'', govori Dragana. U tim trenucima, sve to majka nije znala. Vlasnici su svjedočili krvavom pohodu i

nisu ništa poduzeli. Doznala je to tek naknadno, kada je vidjela snimke nadzornih kamera.

Pretučena djevojka dvaput je operirana. Lice joj je bilo uništeno. No, gore od fizičkih, su psihičke tegobe. Osamnaestogodišnjakinja nije jedina žrtva. Poznat je po maltretiranju. 'Ovo je bio vrh njegove tuče i sljedeća će sigurno biti kobna, a ja to ne želim nikome. Ovo što smo mi prošli i te njene operacije i sam taj događaj cijelu tu noć, već znate kako sam prošla dok ga nisam našla i ja se nadam da se to više nikada nikome neće ponoviti'', govori majka djevojčice.

Daruvarac se na sudu brani da je zbog kombinacije alkohola, droge i steroida bio neubrojiv. Ali sudski vještak ocijenio je da je psihički i fizički zdrava osoba, ali emocionalno nezrela i izuzetno opasna za okolinu. ''Takve osobe su agresivne prema drugima ili prema životinjama. Skloni su uništavanju imovine, krađama. Osobe s takvim strukturom osobnosti ne pokoravaju se socijalnim normama vezanim uz zakonito ponašanje'', ocijenio je sudski vještak psihijatar Denis Sabljar.

Sve navedene karakteristike Daruvarac je i primjenjivao. Policiji je dobro poznat po brojnim kaznenim djelima i prekršajima. Imao je 40 prijava, ali sve do premlaćivanja slobodno je šetao. A i sada ide na slobodu.

