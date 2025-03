Kokoš iz zagrebačkog kontejnera i ovan koji misli da je pas samo su dio stanara ove neobične farme

Ekipa Provjerenog posjetila je jednu sasvim posebnu farmu. Sedamdesetak životinja koje žive u Druškovcu pored Varaždina, stanari su utočišta za farmske životinje Sunčani bregec. Mjesto je to koje je osnovao Nikola Bosak kako bi neželjenim životinjama pružio bolji i ljepši život.

"S obzirom da smo uselili prošle godine, kupili smo staro seosko gospodarstvo koje je trebalo malo dotjerati, urediti tak da stalno se nešto radi", kaže Nikola Bosak.

Uz guske, patke i purice, na imanju je ukupno tridesetak pernatih sustanara. Posljednja je stigla Čikita.

"Nju je pronašao prolaznik u Zagrebu u kontejneru. Nije ona jedina iz Zagreba iz kontejnera, pogotovo perad. Znači i guska je došla iz Zgreba iz kontejnera", kaaže Nikola.

Nikola Bosak Foto: DNEVNIK.hr

Ovo je mjesto gdje baš takve, neželjene životinje, pronalaze svoj zauvijek dom. Mjesto gdje će im biti dobro, gdje će biti sigurne i zbrinute, što je oduvijek bio Nikolin san. Odrastao je na selu, a tri godine gradskog života u podstanarstvu bilo mu je, kaže, sasvim dovoljno. Vratio se na djedovinu i malo po malo, imanje počeo puniti životinjama koje drugi nisu željeli. Ne da živi od njih, nego s njima. Jer ovo nije tipična farma, ovo je utočište za farmske životinje.

Prije tri godine osnovao je Udrugu Sunčani bregec, a prošle nakon prodaje djedovine kupio veće imanje. Trenutačno na njemu živi sedamdesetak različitih, uglavnom farmskih životinja.

Provjereno: jedna posebna farma - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Zanimljiva je i priča o ovnu Janku, od milja zvanom Jankec. Inače rođeni Murteranin, koji je kao malo ranjeno janje pronađen u grmu, a potom završio u Druškovcu.

"Odrastao je sa psima. On je neko vrijeme kako je došao tu bio uvjeren da je pas. Trčao je od drugih ovaca, ovce su bile na drugom pašnjaku s kozama, probali smo ga tamo staviti, nema šanse. I onda je došao, baš je onak "mooolim vas, pustite me tu" i onda se prvih par mjeseci družio s Karlom i Lunom. To su mu bili najbolji prijatelji", kaže Vida.

Vida tvrdi da je prošao krizu identiteta, ali priliku za igru s Karlom i Lunom teško da će propustiti. Baš kao što ni vijetnamska svinja Iggy, na Bregecu dobro znan kao rovokopač iz Samobora, neće propustiti priliku da malo ubije oko.

Njezina sudbina dirnula je mnoge i teško se može samo tako zaboraviti. Šljokica je krava stara 17 godina, koja je većinu svojeg života provela na Veterinarskom fakultetu, a onda došla na farmu, u zasluženu mirovinu. Nakon dugo vremena, kako Nikola kaže, napokon je mogla uživati u slobodi, bez lanca. Upoznati snijeg.

Provjereno: jedna posebna farma - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Nikola i Vida

Nikola je završio prometnu školu i prekvalifikaciju za grafičkog dizajnera, ali, kaže, struka je nešto što je samo na papiru. Ovo je život kakav si je odabrao. Na koji je "navukao" i Vidu. Pravu curu s varaždinskog asfalta.

"Negdje u podsvjesti sam si to jako htjela, ali nisam si mogla zamisliti da to tako bude. Zapravo sam bježala van Hrvatske u velike gradove, svirala sam, pjevala i to je kako privlačilo. Ali onda kad sam se vratila sam skužila da smo s razlogom rođeni tu gdje jesmo i da je tu gdje jesmo najljepše"; kaže Vida.

Svjesni su da nisu tipičan mladi par i time se, kažu, ponose. Ne treba im mnogo. Nikola radi honorarno, Vida je prije porodiljnog zarađivala svirajući na cesti, a imanje i utočište vode uz pomoć donacija i radnih akcija koje povremeno organiziraju.

Radije bi, kaže Nikola, tri dana radio oko životinja, nego sastavio novu objavu za društvene mreže. Svjestan je da bez njih ne može pa je u tijeku i Three euro hero, kampanja kojom upravo online uspije prikupiti nešto novca za svojih sedamdesetak štićenika. A oni, osim prostora, slobode i ljubavi, međusobno dijele baš sve, pa i hranu. Na sunčanom bregecu žive život iz kojeg bismo i mi imali mnogo toga za naučiti.

