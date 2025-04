Stiže hladna fronta, temperature padaju u cijeloj zemlji: Evo dokad će hladno vrijeme trajati

Hladna fronta koja nam u subotu navečer stiže sa sjevera Europe, vrlo će se brzo premještati preko Hrvatske i sutra će već odmicati na jugoistok. Riječ je o većinom suhoj fronti, u kojoj ima tek malo oborina. Međutim, donijet će nam jak vjetar i znatan pad temperature.



U nedjelju će od jutra tako biti vjetrovito i hladno. Na kopnu će puhati umjeren do jak sjeverac, a na obali olujna bura, pod Velebitom i Biokovom s orkanskim udarima. Pri tome će se u većini unutrašnjosti već prije 9 sati razvedriti, tako da će biti sunčano. Samo u Gorskom kotaru i Lici oblačnije, i tamo je moguće malo susnježice i snijega. Na sjevernom Jadranu umjereno, a u Dalmaciji pretežno oblačno. Tamo će zato lokalno pasti malo kiše ili poneki pljusak. Jutarnja temperatura na kopnu će biti od 1 do 4, a na obali od 8 do 11, no u kombinaciji s vjetrom činit će se puno hladnije.



I poslijepodne će u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti sunčano, uz malo oblaka, no bit će to zubato sunce. Cijeli će dan puhati umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, maksimalna temperatura bit će oko 9 Celzijevih stupnjeva, a navečer osjetno hladnije.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne većinom sunčano, ali prilično vjetrovito i hladno. Sredinom dana uz umjerenu naoblaku i temperaturu do 8, 9 stupnjeva. Što se tiče vjetra, i ovdje će puhati umjeren i jak sjeverac, tek će navečer malo oslabjeti, no temperatura će se tad jače spustiti.



U Istri i Primorju pretežno vedro, ali hladno i vjetrovito. Bura će popodne malo oslabjeti, s olujne na umjerenu do jaku, a onda navečer ponovno jača na olujnu i orkansku. Najviša temperatura bit će između 10 i 13. U Gorskom kotaru i Lici popodne će se razvedravati, tako da će biti sve više sunca, no ponegdje je moguć još kratkotrajan snijeg. Pri tome će biti hladno, ponajviše zbog umjerenog do jako sjeveroistočnog vjetra. Temperatura do 5 stupnjeva.



U Dalmaciji će se nakon oblačnijeg jutra, sredinom dana početi razvedravati, sa sjevera, tako da će popodne biti većinom sunčano. Još malo kiše ili poneki pljusak moguće je na početku popodneva na krajnjem jugu. Bura će se proširiti na cijelu obalu, sve do juga, i puhat će jako, povremeno i olujno tako da će biti prilično hladno. Maksimalna temperatura na obali će biti oko 13 stupnjeva, a u unutrašnjosti 9.



Od ponedjeljka do srijede u unutrašnjosti će biti većinom sunčano, samo povremeno uz malo više oblaka. U ponedjeljak će još biti pomalo vjetrovito, a onda će vjetar postupno slabjeti. Jutra će biti hladna, često uz mraz, osobito u utorak. No, temperatura će ipak polako rasti, osobito od srijede.



I na obali će u početku još biti prilično vjetrovito. Puhat će jaka i olujna bura u ponedjeljak. Zatim od utorka svakim danom malo slabije, a u srijedu će i okrenuti na maestral. Uz to, bit će sunčano, ali svježe, osobito ujutro kad će temperatura biti oko 6 stupnjeva. Danju od 12 do 16, uz trend zatopljenja.



Sve u svemu, večeras počinje kratka, ali osjetna promjena vremena. Zapuhat će jak vjetar sa sjevera, na moru bura. Zahladit će za 10-ak stupnjeva u cijeloj zemlji. No neće biti puno oborina. Mjestimice malo kiše, u gorju snijega. Sljedeći će tjedan početi vjetrovito i hladno, ali zato većinom sunčano, a onda će od srijede, četvrtka postupno biti sve toplije. Sljedeći vikend ponovno oko 20 stupnjeva.