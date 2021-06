Prije tri tjedna ispričali su nam kako su im estetski zahvati krenuli po zlu. Da im je zagrebački kirurg ugrađivao i nedopuštena sredstva. Ožiljke nose i danas. Nakon prve priče, javilo se još. Ukupno čak njih četrnaestero. A javio se i sam prozvani kirurg. Pa je rekao da želi iznijeti svoju priču. I pozvao nas da dođemo na Pag jer je tamo na odmoru. I otišli smo! Vozili smo se tristo kilometara i dočekali zatvorena vrata. Osim što nas je odbio, usput nas je i izvrijeđao. Prijave su već ionako na DORH-u, a protiv njega pacijenti dižu i privatne tužbe. Od njega ni riječi. No zato smo pitali drugog, uglednog stručnjaka, kakva su to nedopuštena sredstva na koje se žale pacijenti. Odgovorio nam je jednom riječju - smeće!

Javile su nam se brojne žene. Kažu htjele su ispuniti usne, išle su kod renomiranog kirurga - bile uvjerene da su dobile hijaluron.

''Ništa, niti račun nisam dobila, niti s kojim sredstvom mi je radio. Bitno da mi je naplatio preko 3000 kuna. I onda je još 600 kuna naplatio korekciju'', prepričava prva pacijentica.

''Nije splasnulo nego se baš razvijalo do nosa što je katastrofa jer meni nije bila otečena usna nego nos. Znači cijela nausnica'', objašnjava druga pacijentica situaciju koja joj se dogodila nakon tretmana.

''Ja sam sad sasvim sigurna da se radi o biopolimeru obzirom da sam ja u par navrata njega upitala, on je meni uvijek izbjegavao odgovor'', komentira treća pacijentica.

Mislile su da dobivaju tvar koja se razgrađuje i od koje zapravo ne bi trebalo biti trajnije štete, ali sada tek vide da to nije to.

''To ne resorbira, znači moje se usne od tada nisu smanjile niti malo. Prošle su četiri godine'', govori treća pacijentica.

''Mislim da je malo reći da sam ljuta i razočarana. Prevarena'', izjavila je prva pacijentica.

I trajno oštećena, jer bioplimer nije razgradiv, trajan je, nedopušten zbog brojnih komplikacija, veže se za tkivo.

Ema Branica je za Provjereno upitala liječnika Miroslava Kinčla da objasni što je zapravo biopolimer.

''Smeće! Vrlo jednostavno. Sve što nije standardizirano, legalizirano i dozvoljeno je smeće. Pogotovo kad se ugrađuje u čovjeka i na tome se zarađuje. To je čisti organizirani kriminal bez presedana'', objasnio je.

Javile su nam se jer su gledale naš prilog u kojem su osobe koje su išle na različite zahvate kod istog kirurga iznijele svoja svjedočanstva o ožiljcima i nedopuštenom sredstvu koje je ubrizgao.

''Ja sam otišla kod psihijatra. Ja s tim ožiljcima moram živjeti'', govori pacijentica.

''Osjećam se poniženo, prevareno, nakaradno. Izložena sam tuđim pogledima, djeca me ispituju - mama, kad će ti to proć'', objašnjava pacijentica kojoj je biopolimer ubrizgan u usne.

Miletić se javio

Prvi put kada smo ga kontaktirali nekoliko dana uzastopce ignorirao je poziv i mail, otišli smo do njega i odbio nas je za izjavu. Prije nekoliko dana on je nas kontaktirao jer je želio reći svoju stranu priče. Nije bio u Zagrebu pa smo nakon dogovora krenuli na put i stigli na Pag gdje nam je rekao da se nalazi.

Imali smo dogovoreni intervju, onda se doktor Miletić predomislio i rekao kako su naša pitanja provokativna, kako ne želi odgovarati na njih i kako se nema potrebu pravdati nikome.

''Da. Ali ne pod vašim uvjetima, zato što su vaši uvjeti vrlo provokativni i nekorektni. Kome da se ja opravdavam? Nekim šušama? Ne pada mi napamet. Ajde vi to pitanje postavljajte nekon drugom. Poslao bi vas u tri p*čke materine zbog tih pitanja'', rekao je telefonom estetski kirurg Matija Miletić.

A pitanja nisu bila provokativna već vrlo ozbiljna. Riječ je o kršenju liječničke etike i zakona. Klijenti su ga prijavili DORH-u, liječničkoj komori, inspektoratu i poreznoj. A sada ih se javilo još.

''Ja sam došla na hijaluron, meni tad nije bilo bitno da li je to od proizvođača A ili proizvođača B. Ja sam došla u renomiranu polikliniku kod liječnika koji se time bavi, čovjeka koji ima određeno iskustvo, čiji je to posao. Ja nisam uopće dvojila niti u jednom trenutku da bi on meni ubrizgao ne znam silikon ili nešto drugo. To je mogla biti pur pjena'', govori pacijentica.

Bilo je to prije četiri godine. Nakon zahvata imala je nepravilnosti na usnama pa je morala na korekciju. Nikada, govori nam, nije dobila napismeno što joj je ubrizgano, niti račun.

''Meni je samo rečeno da je to polutrajni filer i da on je u odnosu na druge filere puno bolji jer je puno trajniji i zapravo se apsorbira puno sporije'', objašnjava.

I druge žene tvrde kako im je rekao isto to.

''Pričalo se o trajnim filerima koji traju oko dvije godine, ali to je sve što sam znala tada, s čim ja radim to se apsorbira tek cirka za dvije godine, to vam je trajniji, evo to je on meni rekao, on to zakamuflira, trajnim filerom to zove'', prepričavaju pacijentice koje su bile na tretmanu.

Nešto što je trebalo nestati iz njihovih usana nikada nije. I neće govori nam dr. Kinčl.

''Ovo je biopolimer, prije 20 godina je to bio, odnosno 30 godina je bio to tekući silikon, na isto se svodi. Ono su malo veće molekule, tvrđa guma, a ovo je sitnija molekula, mekša guma. Posljedice su katastrofalne i jednake. Rekli bismo kao da ušibate malo rjeđi staklarski silikon, malo rijeđi, u tkivo.''

Zloglasni silikon koji stvara velike probleme

U Agenciji za lijekove su nam odgovorili da se u evidenciji medicinskih proizvoda nalaze takozvani fileri isključivo na bazi hijalurona. Dakle biopolimer i silikoni su nedopušteni. U Americi je zabranjen 1991. godine. U Hrvatskoj nikada nije ni bio dopušten.

''Pitanje je gdje se nabavlja? Industrijski silikon, imate ga gdje god hoćete. Ulje za proizvodnju cipela, imate silikonska ulja za podmazivanje šivaćih mašina'', govori Kinčl gdje se sve nalazi biopolimer.

Dakle, ni ne čudi što se ne koristi. Odstranjivanje izgleda ovako.

''Ja imam pacijenticu koju sam operirao prije tjedan dana. Da ja nisam napravio magnetsku rezonancu njezinog lica, ja ne bi imao pojma što ona ima. Ona je imala u usnama, jagodicama, vrhu nosa koji je usput propao, koža, i imala je u borama, borama smijeha dvije kobasice i nije mogla piti vodu, nije se mogla smijati. To je jedna trajno unesrećena mlada žena'', prepričao je Miroslav Kinčl.

I kaže dr. Kinčl, problem je što se ništa ne kažnjava.

''Evo, ja ću danas uputiti zahtjev za ovo državnom tužitelju, oni mi neće ni odgovoriti'', govori.

Javila nam se i žena koja je na botox išla u kozmetički salon, po preporuci, kod istog liječnika. Prvi put u dvije godine koliko ide na botox dobila je strašnu reakciju.

''Čelo otiče, ja nateknuta. Zatvara mi se jedno oko, zatvara mi se drugo oko'', objašnjava.



Poslala mu je slike, rekao je da će joj poslati recept za lijek.

''On je meni predvečer poslao, kao pošaljite nekoga iz kuće da vam ode u ljekarnu, moj pečat ima, može kao umjesto recepta da se uzme taj neki lijek protiv alergije'', prepričava što joj je rekao Miletić.

Međutim, to nije bio recept već blok papirić s kojim njezin suprug nije mogao podići lijek. Pala je u nesvijest dva puta. Ležala je u bolnici nekoliko dana.

''Ne želim da netko prođe isto što i ja'', komentira.



Svi ti zahvati, fileri, botoxi postali su uobičajeni, praktički se izvode u pauzi za ručak. Želi se naravno, proći što jeftinije pa se ide i u kozmetičke salone koji su tobože provjereni, u kojima gostuju liječnici.

''Nitko ne smije aplicirati filer u bilo kakvom kozmetičkom salonu jer je to kazneno djelo. To treba jasno reći'', izjavljuje Kinčl.

Jer ubrizgavanje i same lokalne anestezije po hotelskim sobama ili kozmetičkim salonima je van svake pameti, govori dr. Kinčl.

''Davati lokalnu anesteziju danas je smrtonosna procedura. Alergija i gotovo, pacijent je umro'', navodi.

Četrnaest klijenata

Razgovarali smo s 14 klijenata doktora Miletića. Neki su na zahvate išli u kozmetičke salone, neki u ordinaciju. Od ožiljaka, alergijskih reakcija do biopolimera sve su to ljudi koji se osjećaju itekako prevarenima.

''Došla sam po jedan milimetar, on je mene nagovarao na dva. Na način da mi je rekao - ajde neću ti taj drugi naplatiti'', govori pacijentica.

''Uvijek pažljivo gledati koliko se daje. Jer kako netko može jedan ozbiljan, kvalitetan filer dati jedan mililitar ispod cijene koštanja? Ili je maznut, ili je krivotvoren ili ga se da manja količina. Ne može to biti tako'', rekao je Kinčl.

I uvijek morate dobiti cerfitikat odnosno naljepnicu s proizvoda koji vam je ubrizgan. Ovo je žena koja je bila na zahvatu kod Miletića prije 10 mjeseci i nije kao ni druge dobila potvrdu.

''Ja sam tek nakon 10 mjeseci išla kod drugog plastičnog kirurga zbog korekcije te usne jer su užasno izgledale, rekao mi je da mi je nepoznata stvar aplicirana čak do nosa'', komentira pacijentica.

Nekima je eksplicitno u porukama napisao biopolimer. A ni jednoj se tvar u usni nije razgradila.

''Ja nisam pristala da se meni stavi silikon, ja sam htjela hijaluron, on je mene obmanuo'', govori.

''Ja nosim nešto u sebi i ne znam što nosim'', žali se treća pacijentica.

A nisu išle u neki opskurni podrum kod nestručne osobe. Vjerovale su liječniku. Institucije su zaprimile prijave i sada je njihov red. I izgleda da reda treba i više na tržištu gdje se na crno okreću tisuće i tisuće eura na dan, bez etike, bez kažnjavanja, bez kontrole. U ovom slučaju ogrnuto bijelom kutom.

