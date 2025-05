Zajednički kandidat Možemo! i SDP-a za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević u petak je na završnoj konferenciji za novinare uoči drugog kruga izbora za zagrebačkog gradonačelnika pozvao birače da ga podrže, glasaju za njega i za novi mandat - mandat razvoja.

"Prije dva tjedna zagrebački birači su nam dali veliku podršku i zbog toga imamo većinu u Gradskoj skupštini i možemo nastaviti sa svim kapitalnim projektima i možemo izglasati naše izmjene GUP-a (Generalnog urbanističkog plana). Ove nedjelje su još preostali izbori za gradonačelnika Zagreba i tu nema više trećeg kruga, nema popravnog. Pozivam sve birače koji ste glasali za mene u prvom krugu da to ponovite i u drugom krugu. Ali isto tako pozivam i sve one koji niste, da me podržite, da glasate za mene i da glasate za novi mandat - mandat razvoja", poručio je biračima s platoa Gradec.

Preporučio je svim Zagrepčanima koji su otputovali na produženi vikend izvan grada da se počnu vraćati u grad najkasnije u nedjelju ujutro da ne bi bilo da zapnu na cestama i onda ne stignu glasati na izborima jer glasanje traje do 19 sati. Kaže da će biti još produženih vikenda ali izbori za gradonačelnika Zagreba su samo jednom u četiri godine.

"Svaki glas, ali baš svaki vaš glas nam je bitan jer što više vaših glasova dobijemo, to se snažnije možemo boriti za Zagreb, nezaustavljivo za Zagreb", poručio je biračima Tomašević u društvu svojih kolegica i kolega iz Možemo! i SDP-a koji su njegove poruke popratili pljeskom.

Ocijenio je da se i u kampanji za drugi krug izbora vidjelo da se određene strukture nisu pomirile s rezultatima prvoga kruga, navevši da je da se glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i dalje uključivao sa svojim izjavama o govoru mržnje, da su se i dalje u nekim medijima plasirale lažne informacije i pokušavalo ih se blatiti. I dalje se vidi da se oni nisu pomirili, određene strukture se nisu pomirile s rezultatima iz prvog kruga, rekao je.

"I zato još više pozivamo građane da i u drugom krugu pošalju tu poruku i da nam daju što veću podršku jer, ponavljam, što više glasova dobijemo, to se snažnije možemo boriti za Zagreb", poručio je Tomašević.