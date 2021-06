Predsjednik RH Zoran Milanović danas će sudjelovati na svečanim sjednicama gradskih vijeća Delinca i Ivanca.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u podne na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Delnica u prigodi obilježavanja Dana Grada i Župe sv. Ivana Krstitelja.

Nakon sjednice u prigodnom se obraćanju prisjetio kako je kao dječak od 12-13 godina dolazio u Delnice na skijanje i bili su smješteni u đačkom domu. "Dolazili smo preko onih organizacija za djecu, što ja znam kako su se zvale, Partizan, Domobran, Huligan... ", našalio se Milanović. Kazao je i kako su ljudi ovdje čvrsti, ali nisu grintavi, nego pravi planinski ljudi.

Nakon sjednice dao je i izjave. Na pitanje zašto nije branio izbor Zlate Đurđević u Saboru, kazao je: "Nije predsjedniku države mjesto u Saboru, osim protokolarno, kad su neki blagdani. U poslovničkoj proceduri predsjednik Republike nema što tražiti u Saboru i ustajati na poziv Gordana Jandrokovića ili što ti ja znam koga."

Kazao je i kako je fasciniran idejom da su se sjetili zvati ga u Sabor kao predlagatelja te da se ona sama zna predstaviti.

"Hrvatska je u krizi već dugo vrijeme, jer se vodi kao stranačka prćija. Vodi se po principu po kojem je interes stranke iznad interesa države. Doći će do jednog stanja, nepotrebnog problema. Vidim da me danas jedna saborska zastupnica optužila, koja je do jučer žicala poslove za jedan mali odvjetnički ured od šefa JANAF-a Dragana Kovačevića. Izjavila je da ako gospođa Đurđević ne bude izabrana - kako znamo da neće biti izabrana - da će to biti isključivo moja krivnja.

Moja krivnja je puno toga. I Zakon o planinskim područjima, a moja krivnja je i što je gospođa Orešković postala predsjednica Povjerenstva za sukob interesa. To je jedan od najvećih zezova koje sam napravio. Ali, ljudi rade i griješe."

Dodao je da će se HDZ iživljavati lažima na Zlati Đurđević i smišljati neke lex Perkoviće. "Čak i da je to točno, pitanje je koliko je bitno. Ali to je laž." Kazao je i kako iz HDZ-a Đurđević kleveću već mjesecima. "Da bi imao savjesti, moraš biti čovjek." Naglasio je da mu je u interesu da na čelnim mjestima budu ljudi od integriteta.

Komentirao je i gužve na Velesajmu u Zagrebu te kazao kako je bitno da se procijepi što više ljudi. Pozvao je i Vladu i Grad da si ne pakiraju. Kazao je kako se ni druge države prije sezone neće puno više procijepiti u odnosu na nas. Cijena koju smo dosad platili ogromna je, istaknuo je Milanović. "Ljude ne možemo natjerati batinom da se cijepe. Oni koji se cijepe živjet će malo normalnije. Dva moja prijatelja se ne žele cijepiti. Ali oni će sebe dovesti u glupu situaciju, da neće moći otići na put. Ne bih im bio u koži. Znam sve više pravih ljudi koji su u nekom limbu."

U 19 sati Milanović će pak sudjelovati i na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca u prigodi obilježavanja Dana Grada i 625. obljetnice pisane povijesti "Libera villa Sancti Iohannis", nakon čega je također predviđeno prigodno obraćanje predsjednika.