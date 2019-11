Sve su se institucije sada sjatile na horor-imanje u Donjem Dragonošcu. Ante Pavlović smješten je u istražni zatvor zato što je Ivanu Županu, koji je živio sam u šumi, nanio teške tjelesne ozljede i zato što ga je držao u ropstvu. Ivanu je pružena liječnička pomoć. Još uvijek je u bolnici. Veterinarska će inspekcija također podnijeti optužne prijedloge zbog zanemarivanja i zlostavljanja životinja na imanju. Većina ih je uginula od gladi. Preživjele pse preuzelo je sklonište Dumovec.

Stanovnici su nam zahvalni, napokon su odahnuli jer je opasan i lud čovjek spremljen u instituciju. Zašto je uopće Ema Branica opet morala raditi tuđi posao? Zašto su svi do sada samo okretali glavu? To što je on radio, od premlaćivanja djece preko nošenja oružja do nadriliječništva, godinama su svi znali.

Jutro nakon što je snimljen prilog za Provjereno redakcija Nove TV dobila je uznemirujući poziv.

"Jutros ga je tako izmlatio samo zato što je peć naložio. Ubio je Boga u njemu i nitko se ne smije približiti", rekli su.

Tu smo informaciju prenijeli policiji, a oni su ekspresno reagirali. Popodne, uoči emitiranja priloga, bio je uhićen. Na teret mu se stavljaju dva kaznena djela - držanja osobe u odnosu sličnom ropstvu te nanošenje teških tjelesnih ozljeda.

Ivan je zbrinut u KBC-u Zagreb. Ante Pavlović premlatio ga je šakama i štapom zato što je upalio peć kako bi se ugrijao.

Ivan Župan svojom voljom godinama živi u trošnoj kućici na kojoj su mu mještani napravili krov i stavili peć. Nije želio pomoć niti biti kome na teret, pa je tako i odbio prijedlog centra za socijalnu skrb. Ante ga se, govore mještani, primio te mu je donosio hranu. Liječio ga je, između ostalog, centriranjem. Snimio ga je i objavio na svom kanalu na YouTubeu. I to ne stvarno stanje stvari, već neku svoju realnost. Ivan mu zapravo nije htio otvoriti vrata, ali Ante je uporan. Jednako je bio uporan da ga pronađe kada smo ga snimali.

Stalno nam je ponavljao kako mu bježi. A pobjegao bi od njega, i umjesto da spava u to malo suhog prostora što ima, spavao je po vinogradima. Otkad se Ante tobože brine za njega, ostao je i bez vrata. Tko ne sluša njegove naredbe završi s batinama kao Ivan.

Ante Bošković '91. godine bio je specijalac ATJ Lučko, sudjelovao je u opskrbi sanitetskih, vojnih i drugih sredstava nužnih za obranu Vukovara. Antu Pavlovića upoznao je u sanitetskom stožeru.

"Nakon mjesec dana general Prodan zamolio me je da ga od tamo pokušam premjestiti jer je on počeo biti izuzetno naporan ljudima", rekao je Bošković.

Bošković je predložio da se Antu premjesti u Lučko misleći kako je Ante zaista kiropraktičar i kako bi to moglo pomoći ljudima. Međutim, ubrzo je shvatio da je počinio grešku te je Ante Pavlović bio protjeran iz ATJ Lučko.

Pavlović je živio u Švicarskoj. Tamo je završio u psihijatrijskoj ustanovi u Zürichu. Otišao je i u Ameriku, no i tamo mu je sudbina bila ista. Po povratku u Hrvatsku pričao je kako je završio najprestižniji koledž za kiropraktičare. Lik doktora kiropraktičara, čini se, samo je plod njegove mašte. On to zaista živi pa je u ratno doba psihički izmrcvarene nacije lako pronašao svoje pacijente.

Konstantno je maltretirao ljude oko sebe, ali i dalje mu nije pružena pomoć

Prodavao je priču ljudima u očaju. Ne vjeruje bijelim kutama, ljudima je uzimao naočale i uvjeravao ih da vide bez njih, odgovarao ih od bilo čega što medicina nudi. Bavio se nadrilječništvom. Svoje je pothvate snimao, za svako gostovanje u emisijama imao je materijal koji će ponuditi. Materijal u kojem su bile stotine sljedbenika koji su ga slijepo slušali.

Međutim, svako malo završio bi u zatvoru. Pretukao je župnika i zvonara, starog profesora susjeda i susjedu, razbijao automobile i spomen-ploče, napadao ili pak govorio kako je on reinkarnacija Isusa Krista.



Ordinacije je posvuda otvarao i bio protjeran, pa je nakon nekog vremena to radio i kod poznanika.

"On se upoznao s mojim roditeljima. Kad mene ne bi bilo doma, on je moju kuću u Ivanić-Gradu pretvarao u svoju ordinaciju", istaknuo je Bošković. Jednog dana Pavlović je napao njegova oca, pa je Bošković sve to prijavio policiji.

"Poslije te prijave došao je kod mene da se ispriča i da se pomirimo. Međutim, došao je s dva pištolja", nadodao je Bošković. Kaznena prijava bila je odbačena i bilo mu je rečeno da može podignuti privatnu tužbu.

Baš u to vrijeme Ante je na YouTubeu objavio snimku koja ga je ipak odvela u zatvor. Tražio je maloljetnika da mu pokaže spolovilo. Kada je to dijete to odbilo, istukao ga je bičem. Dobio je 22 mjeseca zatvora, a kažnjen je i djetetov otac.

Tada se javnost digla na noge - pravobraniteljica za djecu i Ministarstvo socijalne skrbi. Stanovnici Donjeg Dragonošca su odahnuli. Sve do prošlog tjedna, kada je stvar opet eskalirala. Hodao je gol i napao ženu u automobilu. Tada je bio priveden. Prekršajnom sucu ispričao je kako je hodao gol da pokaže susjedima kako je otrovan. Sudac nije našao shodnim psihijatrijski ga vještačiti, već ga je pustio na slobodu.

Na Pavlovićevu imanju pronašli vreće s kožom i kosturima životinja

U prošloj epizodi Provjerenog bilo je moguće vidjeti njegovu štalu. Pokazivao je lešine svog stada i ponija koji se zvao Kockica. Rekao je kako je bio otrovan i kako nije mogao ustati iz kreveta jer su mu bunar otrovali. Na teren je izašla veterinarska inspekcija sa sudskim nalogom te je napravila očevid. Tamo su pronašli i vreće sa životinjskim ostacima.

"Radi se o 10 vreća u kojima se nalaze kože ovaca i koža. Nalazi se i određena količina kostiju od drugih životinja, između ostalog ima i dio kostura koji se odnosi na kopitara", kazao je Gordan Jerbić, načelnik za veterinarsku inspekcije.

Kako bi mu životinje ugibale, tako je samoprozvani doktor radio obdukciju, snimao i objavljivao na svom kanalu na YouTubeu. Uzrok smrti nije objavljivao. Konja je navodno odvela njegova kćer, a pse je preuzeo Dumovec.

Svi ti prizori preslika su bolesnog čovjeka koji nekim čudom i danas ima sljedbenike na Facebooku koji mu uplaćuju novac u Remetinec. Čovjek kojem je potrebna pomoć jer ugrožava sve oko sebe. I to čini 30 godina.

Dobio je mjesec dana istražnog zatvora, a državno odvjetništvo zatražilo je i psihijatrijsko vještačenje jer su utvrdili kako je s njim gotovo nemoguće komunicirati. Veterinarska inspekcija podnijet će optužne prijedloge za horor u štali, a stanovnici Dragonošca nadaju se da će konačno završiti pod nadzorom.

