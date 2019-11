Anti Pavloviću, samoprozvanom kiropraktičaru koji godinama zgražava javnost, nakon ispitivanja na Županijskom sudu u Velikoj Gorici određen je jednomjesečni istražni zatvor. Nakon najave priloga u Provjerenom policija je u četvrtak Pavlovića uhitila, a njegova posljednja žrtva, muškarac kojeg je zatočio i mučio zbrinut je.

U petak popodne završeno je ispitivanje Ante Pavlovića na Županijskom sudu u Velikoj Gorici te mu je određen istražni zatvoru u trajanju od mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja djela. Na teret mu se stavljaju dva kaznena djela, ropstvo i teške tjelesne ozljede, potvrdio nam je glasnogovornik suda Ante Zeljko.

Pavlović je dosada već dva puta osuđivan za kaznena djela, te pet puta prekršajno, a protiv njega je podneseno 19 prijava.

"Sa žrtvom je stvorio odnos u kojem ga je ona morala apsolutno slušati. To je trajalo godinama, a eskaliralo je u zadnja tri tjedna. Očekujem da će slijediti medicinsko, to jest, psihijatrijsko vještačenje jer je s Pavlovićem teško komunicirati", kazao je Zeljko za DNEVNIK.hr.

U mjesec dana trebali bi biti ispitani svi svjedoci, ali ako to ne bude moguće, Pavloviću se istražni zatvor može produžiti za dva mjeseca.

Taj samoprozvani kiropraktičak, uhićen je u četvrtak, nakon objave najave za prilog u emisiji Provjereno, u kojem je otkriveno kako je njegova posljednja žrtva nemoćan 60-godišnji muškarac koji je živio u neljudskim uvjetima bez struje i vode u šumi. Pavlović ga je "liječio" i tvrdi da je taj muškarac njegov pacijent, iako je jadnom muškarcu očigledno bila potrebna stručna pomoć.

Susjedi u strahu

Mi smo i danas otišli do Donjeg Dragonošca gdje je godinama terorizirao mještane. Isprva im je laknulo, no već sad su u strahu od njegova eventualnog povratka.

Samoprozvani kiropraktičar Ante Pavlović godinama terorizira mještane Donjeg Dragonošca.

"On nam unosi nemir. Nisi siguran. Ja moram tu da strepim kad tu prođem s tri unučeta", kaže Pavlovićeva susjeda Jovanka.

U očaju, mještani su zvali Provjereno. Nakon što je puštena najava za prilog, policija je ekspresno reagirala i uhitila Pavlovića. Mještanima laknulo.

"Ako je bolestan, nek ide tamo gdje pripada, a ne ovako da luduje i napada i tuče i prijeti... svašta, sve najgore!", dodaje Jovanka.

Iako je iza rešetaka, i dalje se boje. Jer često bi ga, kažu, policija odvela i - nikom ništa.

"Mirni smo samo sada dok je on u zatvoru, ali kad on izađe van. Sve će biti po starom", smatra Tihana.

Nitko mu se ne želi zamjeriti.

"Ljudi se boje. Misle kada daju neku izjavu da će im nakon toga on prijetiti", kaže Marijan Hrgović, član mjesnog odbora Dragonožec.

Žrtva je u teškom stanju

Muškarca (60) snimila je reporterka Provjerenog. Živi u trošnoj kućici i u teškom je stanju. Prsti su mu otpali od hladnoće. Muškarcu kojeg je zatočio u KBC-u Zagreb su utvrđene teške tjelesne ozljede i pružena mu je sva potrebna liječnička pomoć.

Pavlović je našoj reporterki rekao da se brine za njega i da ga liječi, ali da mu stalno bježi. Naša reporterka uspjela je nakratko sama porazgovarati sa Županom. Mještani smatraju da je dom najbolje rješenje za njega. I nadaju se - da je došao kraj Pavlovićevom teroru.

"Očekujemo od mjerodavnih, od nadležnih instucuija RH da nas zaštite. Jer ovo zaista traje predugo", kaže Stjepan Cerovski, predsjednik DVD-a Dragonožec.

Pavlović je po zatvorima proveo ukupno 8 godina, ali zbroj ukupnog vremena provedenog u psihijatrijskim ustanovama, što domaćim, što stranim nije poznat. Što god da napravi, govore mještani Donjeg Dragonožeca, uvijek se vrati.

Policija je, ne spominjući imena, u četvrtak objavila da je "uvidom u otvorene izvore te javno dostupne informacije" došla do saznanja odnosno sumnje u moguće počinjenje kaznenih djela po službenoj dužnosti.

Sumnja se da je unazad tri tjedna, do 30. listopada, Ante Pavlović 60-godišnjaka stavio u ropski, odnosno u odnos sličan ropskom. Kazneni zakon Republike Hrvatske za to kazneno djelo predviđa zatvorsku kaznu u trajanju od jedne do 10 godina.

