Novi prosvjedi protiv strogih mjera u Kini počeli su nakon što je u požaru jedne zgrade život izgubilo desetero ljudi. Društvenim mrežama šire se snimke prosvjeda koji su postali i nasilni. Prosvjednici su se sukobili sa snagama reda, rušili barikade i uzvikivali: "Ukinite COVID lockdown!"

U Pekingu je i dalje na snazi "nula-COVID politika", unatoč rekordnom broju novozaraženih i sve većem bijesu građana.

Vlasti kineskog grada Urumqija, glavnog grada zapadne kineske provincije Xinjiang, gdje su stroge mjere na snazi od kolovoza, opovrgnule su tvrdnje da ljudi nisu mogli pobjeći iz požara u utorak zbog COVID mjera.

Stanovnik grada ranije je kazao BBC-ju da ljudi koji žive u požarom pogođenom kompleksu nisu mogli napustiti svoje domove, no to su brzo osporili kineski državni mediji. Međutim, vlasti Urumqija izdale su neobičnu ispriku kasno u petak - obećavši da će kazniti sve koji svoju dužnost nisu obavili kako treba.

Snimke objavljene i podijeljene na društvenim mrežama u petak navečer pokazuju kako se stanovnici, mnogi od njih s maskama na licu, okupljaju na gradskim ulicama, pjevaju i svađaju s redarima. Vidi se kako jedan prosvjednik viče na megafon, a na drugoj snimci gomila probija barijeru koju čuvaju redari u zaštitnoj opremi.

VIDEO Panika u Dohi, bukti požar! Gusti crni dim nadvio se iznad navijačkog kampa

Internet je u Kini strogo cenzuriran, a sva spominjanja prosvjeda u Urumqiju uglavnom su uklonjena do subote ujutro. No Reuters i BBC uvjerili su se u prosvjede na licu mjesta i izvijestili o njima.

Lokalni mediji izvještavaju da je, kako se čini, smrtonosni požar u stambenoj zgradi uzrokovao kvar na električnim instalacijama, a objave na društvenim mrežama sugeriraju da je su stroge COVID mjere otežale gašenje. To su kasno u petak demantirali gradski dužnosnici, koji su za nered pokušali okriviti parkirana vozila zbog kojih vatrogasci nisu mogli pristupiti zapaljenoj zgradi.

#UrumqiProtest, They are Uyghur protesters in Uyghur district in Urumqi, they’re surrounded by police, they are not treated the same as Others, there are no such police brocade where Han Chinese dominated districts pic.twitter.com/p7nqGR31ph — Abduweli Ayup (@AbduwelA) November 25, 2022

More Covid protests pic.twitter.com/6zyhZhx23R — China Uncensored (@ChinaUncensored) November 25, 2022

Vlasti su priopćile da su stanari zgrade uspjeli sići u prizemlje, ali videosnimke napora ekipe hitne pomoći, podijeljene na kineskim društvenim mrežama, navele su mnoge korisnike interneta da pretpostave da stanari nisu mogli pobjeći na vrijeme jer je zgrada bila djelomično zaključana.

Dužnosnici Urumqija iznenada su održali konferenciju za novinare u subotu rano ujutro. Zanijekali su da su mjere zbog COVID-a otežale bijeg i spašavanje te su rekli da će se incident dodatno istražiti.

Iako su prosvjedi rijetki u Kini, dolazi do porasta javnog neslaganja sa pekinškom strategijom borbe protiv koronavirusa. Ograničenja zbog COVID-a pokrenula su nedavne nasilne prosvjede od Zhengzhoua do Guangzhoua.

"Okrivite žrtvu"

Dali Yang, politolog sa Sveučilišta u Chicagu, rekao je da će takav stav "okrivi žrtvu" još više razljutiti ljude i da će se "povjerenje javnosti samo srozati".

Korisnici kineske platforme Weibo incident su opisali kao tragediju koja je proizašla iz inzistiranja Kine na politici nulte stope zaraze COVID-om te da se to može bilo kome dogoditi.

"Ne postoji li nešto o čemu možemo razmisliti kako bismo napravili neke promjene", stoji u eseju koji je u petak postao viralan na WeChatu, dovodeći u pitanje službenu priču o požaru u stanu u Urumqiju.

Kina brani politiku nulte stope zaraze COVID-om predsjednika Xi Jinpinga kao nužnu kako bi se spriječilo preopterećenje zdravstvenog sustava.

Vlasti su odlučne u tome da je nastave usprkos sve većem protivljenju javnosti i sve težem udaru na drugo najveće svjetsko gospodarstvo.

Iako je Kina nedavno prilagodila svoje mjere, skraćivanjem lockdowna i poduzimanjem drugih ciljanih koraka, to je u kombinaciji s porastom broja zaraženih izazvalo neizvjesnost u velikim gradovima, uključujući Peking, gdje su mnogi stanovnici zatvoreni kod kuće.

Kina je zabilježila 34.909 lokalnih slučajeva, što je nisko prema globalnim standardima, ali treći dnevni rekord zaredom, sa zarazom koja se proširila u brojnim gradovima, što je dovelo do opsežnih karantena i drugih ograničenja kretanja i poslovanja.

Šangaj, najmnogoljudniji kineski grad i financijsko središte, u subotu je postrožio zahtjeve testiranja za ulazak u ustanove poput muzeja i knjižnica, zahtijevajući da ljudi pokažu negativan test na COVID u roku od 48 sati, što je pad u odnosu na 72 sata ranije.

Imaju prvi smrtni slučaj od koronavirusa u skoro pola godine: Gradska vlast donijela novu odluku

Među najvećim svjetskim gospodarstvima, Kina je posljednja zemlja koja još uvijek inzistira na tako strogim mjerama, što je djelomično posljedica relativno niske razine procijepljenosti zemlje i nastojanja da se zaštite starije osobe.

Tonight, every person in Urumqi is an Uyghur;

Tomorrow, every city in China is Urumqi. https://t.co/SoQCaL8LSD — Henry Gao (@henrysgao) November 25, 2022

Unrest in Urumqi China

The latest news is that some citizens are holding up national flags and crashing into the gate of the city hall.#China #ChinaUprisingThread #Urumqi pic.twitter.com/Hiz6mqdFpX — 247ChinaNews (@247ChinaNews) November 25, 2022

No, unatoč strogim mjerama, broj novih slučajeva u Kini ovoga je tjedna dosegao rekorde svih vremena od početka pandemije.

Kina je stavila ogromnu regiju Xinjiang pod neke od najduljih lockdowna u zemlji, a mnogima od 4 milijuna stanovnika Urumqija zabranjeno je napuštati svoje domove čak 100 dana. Grad je zadnja dva dana izvijestio o oko 100 novih slučajeva dnevno.

U Xinjiangu živi 10 milijuna Ujgura. Skupine za ljudska prava i zapadne vlade dugo su optuživale Peking za zlostavljanje većinom muslimanske etničke manjine, uključujući prisilni rad u logorima za interniranje. Kina oštro odbacuje takve tvrdnje.