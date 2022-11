Navijački kamp u Dohi, u blizini stadiona Lusail zahvatio je požar.

Veliki požar izbio je u gradu Lusailu u Katru, gdje se održava Svjetsko nogometno prvenstvo, a oblaci crnog dima uzdižu se u nebo uz jedan navijački kamp.

Može se vidjeti kako se ogromni dim uzdiže iznad mjesta gdje smješteni navijači, iako još uvijek nije jasno gdje je počeo požar.

Vlasti su priopćile da Civilna obrana kontrolira požar te da nema ozlijeđenih. Pokušali su umiriti navijače i stanovnike u tvitu objavljenom nešto poslije 10 sati. Video objavljen na društvenim mrežama pokazao je da je požar vidljiv kilometrima, piše Daily mail.

Huge Fire 🔥 near the Lusail area north of Doha, Qatar. Direction where the main stadium is located.

Firetruck on the way. 🚒 pic.twitter.com/BULGQ0LxIj