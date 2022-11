Cijeli studeni posvuda su vladala pojačana sniženja, a na sam crni petak popusti su doživjeli vrhunac. Običaj koji je došao iz Amerike, obilježava početak predblagdanske kupnje i gužve u šoping centrima. Hrvati su itekako trošili ovaj mjesec - više nego prošlog studenog.

Black Friday ili crni petak vrišti s izloga. Gužve su u šoping centrima cijeli dan. Kupci po sniženim cijenama kupuju najrazličitije stvari.

Primijetili su ipak da popusti nisu onoliki koliki obično budu u Americi. U Europi su zato manje više svugdje isti čemu je posvjedočio i mladić koji živi u Austriji rekavši da su Hrvatski popusti jednako dobri.

Crni petak: Ilustracija - 3 (Foto: DNEVNIK.hr)

Crni petak potekao je iz Amerike, gdje su i ovoga puta bili ogromni redovi. Obilježavaju ga nakon Dana zahvalnosti i označava početak predblagdanske kupnje. Polako je preko bare došao i do nas. No Hrvati su rekli kako očekivali i veća sniženja.

Neki od kupaca u Zadru za Dnevnik Nove TV su rekli kako su cijene i dalje previsoke, dok su drugi zaključili da je bolje išta nego ništa.

"Navlakuša namjenjena potrošačima i našoj čežnji da nešto dobro dobijemo", rekla je jedna Zadranka.

Crni petak: Ilustracija - 2 (Foto: DNEVNIK.hr)

Najviše se na sniženju gleda tehnika. No crni petak ne označava više samo jedan dan, proširilo se to i na cijeli mjesec. Trgovci su zadovoljni, u studenom se do sada potrošilo 15 milijardi kuna.

"Pojačan je promet definitivno. Trenutno imamo black november, akcije traju čitav mjesec, kao da se malo razvodnilo, ali inače je OK", rekao je Denis Beneta, voditelj prodaje u poslovnici.

Crni petak: Ilustracija - 6 (Foto: DNEVNIK.hr)

Prava gužva za crni petak preselila se u online svijet. Umjesto u trgovinama, veći popusti mogu se naći upravo u digitalnom shopingu.

"Prvo smo krenuli s online rasprodajom, imali smo preko 300 artikala u ponudi. Vidimo stalan porast online trgovine", rekao je Jug Radeka, operativni direktor trgovine multimedijalne opreme.

I kupci su otkrili da su većinu stvari kupili putem interneta, barem oni koji su uspjeli doći do omiljenh stranica za shopping.

"Sve je brzo nestalo, aplikacije su popadale tako da je bilo kaotično prvih par sati," ispričala je jedna Zagrepčanka.

Crni petak: Ilustracija - 5 (Foto: DNEVNIK.hr)

Online kupovina posebno je draga onima koji ne žive u gradovima s puno trgovina. "Inače smo s Visa pa smo skloni naručivati online stvari, trgovine nisu baš blizu i na ruku, kako mi kažemo, sad malo guštamo", rekao je Jan s Visa.

Koliko se gušta u kupnji ove godine pokazuje to da je potrošnja porasla za gotovo 25 posto u odnosu na lani. Odigrala je tu nešto i inflacija jer broj izdanih računa je porastao za manjih 8 posto.

I ovoga crnog petka potrošači su prijavili velik broj nepravilnosti

Nisu svi potrošači zadovoljni sniženjima, a zašto nikako da dođemo do razine američkih sniženja doznala je reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača joj je rekla da se naša sniženja reklamiraju kao da obuhvaćaju raspon od 20 do 70 ii čak 90 posto, međutim u trgovinama su željeni proizvodi uglavnom i najamnje sniženi.

"Ono što je sniženo 70 ili 90 posto nije ono što bi ljudi kupili na crnom petku", rekla je.

Prethodnih godina cijene su se napuhale taman prije sniženja kako bi se ona učinila većima, ovo je prvi crni petak s novim pravilima.

"Od ove godine na snazi je novi Zakon o zaštiti potrošača da kod tih posebnoh oblika prodaje mora biti istaknuta i najniža cijena u zadnjih 30 dana. Ja sam malo gledala, nemaju to svi i to prijavljujemo", objasnila je Knežević i dodala. "Baš sinoć sam vidjela da se reklamira cijena Black friday, a kakva je bila prije - nemamo pojma".

Trenutno raste popularnost online kupovine, slijedi i Cyber Monday, a Knežević je upozorila da i tu kupci trebaju biti oprezni.

"Ljudi se stalno javljaju jer postoji puno lažnih stranica. Ljudi kupe robu, dobiju nešto što nisu naručili, a nemaju kome tu robu vratiti niti mogu svoj novac dobiti natrag. Stoga, oprez, treba provjeriti stranicu, ona mora imati naziv, adresu, kontakt - mail i telefon, naćin plaćanja, način povrata."

Knežević je još jednom ponovila i da se nipošto ne smije slati fotografije svojih kartica, davati vlastite podatke niti slati svoj broj računa, a puno ljudi to i dalje radi. Dodala je i da ne bi trebalo kupovati putem društvenih mreža.

"Ljudi se masovno žale na dostavnu službu, ali nije ona kriva. Oni samo rade svoj posao", dodala je.

Dijelom je to razlog zašto je kupcima još uvijek draži odlazak u trgovinu, a Knežević kaže da je to vjerojatno i bolje.

"Nisu te fotografije i ono što se nama govori da kupujemo nije uvijek vjerodostojno. Bolje je uživo vidjeti proizvod pa onda ako je to to, uzmemo, a ako nije ne moramo. Ovdje imamo problema i s vraćanjem zbog čega upadnemo u probleme", savjetovala je.

Knežević je rekla da se kupce zavarava i uživo. Neke trgovine najave popuste, a onda već ujutro kažu da je sniženi asortiman rasprodan što nije moguće. "Riječ je o prekršaju koji smo također prijavili inspekciji i očekujemo odgovarajuću kaznu."

Crni petak: Ilustracija - 7 (Foto: DNEVNIK.hr)

Rijeć je o kaznama od 10.000 to 100.000 kuna, a inspekcija ima i mogućnost opomene. Trgovac je ipak dodala kako se nada da tu mogućnost neće koristiti nego će napisati kazne kako trgovcima to više ne bi palo napamet.

Što se tiče povećanja sniženja u budućnosti, očekuje da će ih biti. "Konkurencija je sve jača i ljudi se više orijentiraju na on-line kupnju. Dolazi i nova generacija potrošača koja kupuje samo online tako da će se trgovci morati tome prilagoditi," rekla je za kraj.

A Hrvati su ove godine popuste kakvi god oni bili iskoristili, govori to i rast potrošnje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr