Ogorčenje raste među stanovništvom i u poslovnom sektoru zbog sve strožih ograničenja kojima vlasti u Kini nastoje suzbiti rast broja zaraženih covidom-19 koji je u petak dosegnuo novi rekord i raspršio nade da će se mjere ublažiti.

Rast zaraženih covidom u Kini s novih 32.695 slučajeva prijavljenih u četvrtak nagnao je vlasti da nametnu stroge mjere zatvaranja u brojnim gradovima, no stanovništvo više ne želi pasivno slušati.

Komentari na govor muškarca u Chonggingu koji je pozvao vlasti da priznaju pogreške počinjene u pandemiji covida-19 naveliko su dijeljeni na društvenim mrežama unatoč cenzuri kineskih vlasti.

"Dajte mi slobodu ili me ubijte", rekao je taj muškarac u gorljivu obraćanju u četvrtak, prema video snimci koju je vidjela agencija Reuters.

"Na svijetu postoji samo jedna bolest, a ta je biti siromašan i biti bez slobode", rekao je taj muškarac s naočalama i konstatirao "Nas su sada snašle obje situacije".

Na snimci se vidi kako sigurnosno osoblje odvodi muškarca do policijskog vozila, a promatrači to prate ljutitim negodovanjem.

Hashtagovi vezani za govor tog muškarca kojega su korisnici mreže prozvali "Superman iz Chongqinga" ili "Heroj iz Chongginga" u petak su cenzurirani, no pojedinci su našli načina da ga nastave podržavati suptilnim porukama ili crtanim likovima.

Kako lockdown pogađa sve više ljudi, neki stanovnici predlažu alternativne pristupe za svoje zajednice. Tako su u Pekingu stanovnici nekih zgrada podijelili na WeChatu prijedloge kako bi zaraženi susjedi mogli ostati u karanteni u vlastitom domu ako nemaju ozbiljne simptome.

Ne zna se jesu li ti prijedlozi imali uspjeha.

Na društvenim mrežama kruže naputci kako postupiti ako zdravstveni radnici žele odvesti zaraženu osobu iz njezina doma, a s ciljem da se stanovništvo educira u tome kakva su im prava ako ih žele odvesti u karantenu izvan njihova doma.

Viša stručnjakinja za ekonomiju iz ustanove Oxford Economics Louise Loo ocjenjuje da raste ogorčenje javnosti u kineskim pokrajinama zbog djelomičnog ili potpunog zatvaranja kao što se dogodilo u travnju no "to nezadovoljstvo nije poprimilo razmjere kolektivne akcije".

U travnju je novo žarište zaraze bilo koncentrirano na Šangaj, a ovaj put žarišta su brojna i rasuta po Kini.

FOTO Zatvorili trgovačke centre, parkove, muzeje. Ovo je samo početak! Pogledajte kako izgleda život pod najstrožim mjerama na svijetu

Najveći broj zaraženih potvrđen je u južnom gradu Guangzhouu te u jugozapadnom Chongqingu no stotine novih slučajeva prijavljuju se svakodnevno i u drugim gradovima kao što su Peking, Chengdu, Jinan, Lanzhou, Xian i Wuhan.

Guangzhou, grad od približno 19 milijuna ljudi potvrdio je 7524 novih lokalno zaraženih slučajeva, a Chongqing 6500 slučajeva. U gradu Guangzhou, inače glavnom gradu pokrajine Guangdong počela je izgradnja karantenskog centra za 80.000 ljudi.

Imaju prvi smrtni slučaj od koronavirusa u skoro pola godine: Gradska vlast donijela novu odluku

U Pekingu je u četvrtak potvrđeno 1860 slučajeva, a u sjevernome gradu Shijiazhuang broj zaraženih je učetverostručen.

For the second day in a row, China has recorded an explosive increase in coronavirus infections.



In the city of Guangzhou, the capital of Guangdong province, which has the largest number of cases, the construction of a quarantine center for 80,000 people has begun. pic.twitter.com/LnOZdVdVjO