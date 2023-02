U Rijeci se danas organizira prosvjed pod nazivom "Sigurnost, a ne nasilje". U samom središtu Rijeke prosvjed će se održati u 18 sati. Razlog prosvjeda je tučnjava na Platku u kojoj su tri osobe ozlijeđene među kojima je i pripadnik HGSS-a. Organizatori prosvjeda su Unija Kvarnera i i riječki ogranak stranke Možemo.

Reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga razgovarala je s pročelnikom HGSS-a na razini države, ali i pročelnikom riječkog HGSS-a. Kažu, kao građani, prosvjed podržavaju, ali HGSS na prosvjed organizirano ne ide.

Naposljetku je o svemu popričala s jednim od organizatora - Markom Borasom Mandićem iz Unije Kvarnera.

Državno odvjetništvo pokreće istraživanje protiv jednog nasilnika s Platka: Sad se spominje i kazneno djelo

"Svaka osoba koju dođe dat će podršku porukama koje želimo poslati, a to je da ovakvi oblici nasilja nisu prihvatljivi, da nasilje nije prihvatljivo. Nije bitan broj, bitna je poruka. To se pokazalo samim činom podrške tijekom ovih tjedan dana, rekao bih svih, a tu se kao društvo čak nismo ni dijelili, što je odlično. Svi imamo jedan cilj, a to je da institucije u ovakvim situacijama djeluju na jedan adekvatan način", poručio je.

HGSS se prosvjedu nije odazvao organizirano, ali organizator to, ne samo razumije, već i odobrava.

Nove reakcije nakon divljanja na Platku: Oglasio se i Sindikat policije

"HGSS ima jednu skroz drugu ulogu. Njihovo pravo kao građana je da prosvjed podrže, ali naravno da nismo očekivali niti bi bilo dobro da ijedna udruga poput njihove koja ima puno širu ulogu da službeno podržava prosvjed."

