Hrvatske liderice okupljene u udruzi Lead.You na svojoj će prvoj konferenciji Lead to the Top, 7. srpnja 2025. u hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu, razgovarati o budućnosti liderstva.

Tom će se prigodom okupiti vodeći ljudi poslovnog svijeta Hrvatske i regije poput predsjednice Uprave Podravke Martine Dalić, predsjednice Uprave SAP Adriatics Anite Lacmanović, predsjednice Uprave Raiffeisenbank Liana Keserić, predsjednice Uprave Philip Morris Zagreb Anite Letice, ali i brojnih drugih.

Ideja je komentirati ključne aspekte modernog vodstva - autentičnost, donošenje odluka u kompleksnim okruženjima, otpornost, strateško razmišljanje i utjecaj.

Konferencija Lead to the Top pružit će jedinstvenu priliku za učenje iz prve ruke od lidera koji svakodnevno oblikuju poslovnu scenu. U središtu programa je i keynote predavanje Jessice Spungin, cijenjene Adjunct Professor s London Business School i vodeće svjetske konzultantice za strategiju, koja će izazivati konvencionalno razmišljanje temom "Why Strategy Doesn’t Work".

Lead to the Top konferencija Foto: DNEVNIK.hr

"Lead to the Top je poziv na akciju svim liderima da pomaknu granice, preokrenu paradigme i izgrade budućnost u kojoj autentičnost, hrabrost i strateško razmišljanje postaju standard. Liderstvo je odgovornost, ali i prilika da budemo snaga transformacije, za ljude, organizacije i društvo u cjelini", rekla je najavljujući konferenciju predsjednica Udruge Lead.You Jasminka Horvat Martinović.

Za više informacija o programu i prijavama posjetite Lead.You.