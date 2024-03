Propali su pregovori između SDP-a i Možemo, Benčić: "Nema razdora, cilj na i dalje ostaje isti - srušiti HDZ"

Pregovori između SDP-a i Možemo o točkastoj koaliciji su propali. Pred novinare na konferenciji za medije će izašla je Sandra Benčići objasnila kako je došlo do propasti točkaste koalicije.

“Nakon što smo dobili istraživanje, iznijeli smo ponudu u pregovorima. Ponuda je bila temeljem činjenice da u sve 4 izborne jedinice imamo mandat, u jednoj možda malo manje vjerojatan. U dvije od te četiri izborne jedinice nosimo više od jednog mandata. Naš minimalni zahtjev je bio ono što u pregovore donosimo – 4 mandata u 4 izborne jedinice. Do tog dogovora nije došlo, no pregovori su bili korektni. Zaključak da je bolje da izađemo u dva bloka prihvaćen i od strane SDP-a i to neće utjecati na našu suradnju u smislu postizborne suradnje”, započela je Bečić.

SDP-ovu lijevo.liberalnu koaliciju već je anpustilo nekoliko stranaka koji su se okupili na prosjedu.

"Mi smo se pripremi na to da idemo samostalno na izbore. Ponudili smo SDP-u točkastu koaliciju. Tražili smo ono što je realno i što doprinosti. Nismo se na kraju dogovorili, ali ne možemo reći da su pregovori bili nekorektni", izjavila je Benčić.

Benčić tvrdi da su se razišli u dobrim odnosima te da u kampanji neće biti napada prema strankama od centra na lijevo.

"Nije bilo zavlačenja niti smicalica. Ono što je zajednički zaključak je da je najboljed a idemo u dva bloka. Važno je da pokrijemo cijeli spektar od centra na lijevo. Tim potezom se baš neće izgubiti dio glasova", kazala je.

Na sutrašnji prosvjed ipak će zajedno s SDP-om.

"Cilj nam je maksimalizirati broj mandata. I dalje idemo na prosvijet. Nema ljutnji, nema repova, dogovorili smo se da ćemo nastaviti komunicirati. Dolazimo na prosvijed jer želimo poslati poruku koliko je važno izaći na izbore i srušiti HDZ

"Nemamo namjeru ići protiv bilo koga osim protiv HDZ-a. Želimo vidjeti promjenu koja će slijedditi u iduće četiri godine. Nama taktika nije ići kontra bilo koje stranke od centra na lijevo. Želimo što veći broj birača koji traže pravu promjenu. Oni će nam dati glas jer smo spremni na poteze koji će donijeti promjene", medijima je rekla Benčić.

"Koaliciju poslije izbora vidimo onu u kojoj će participirati stranke od centra na lijevo. S njima ćemo sigurno koalirati kako bi s vlasti skinuli ovu odmetnutu vlast koja je ogrezla u korupciju. Nama je u cilju da se formira koalcijska većina"

"SDP ima drugu kalkulaciju zašto se njima ne isplati ući u točkastu koaliciju. Nama dobro, a valjda i njima"

"Odluka Ustavnog suda je bila očekivano i to se znalo da će tako biti. Moj stav je da upozorenje koje su poslali nije najjasnije. Ne može se to upozorenje protezati na njegov govor. On je ipak predsjednik. Pozvala bi sve aktere da u ovoj kampanji ne radimo one poteze koji će ovu zemlju dovesti u bilo kakvu vrstu izvanrednom stanju. Mi nismo u izvanrednom stanju, jesmo u onom šekom u koje nas je doveo HDZ. Razum i hladna glava sada su nužni kako bi sačuvali temelje demokratskog i ustavnog poretka"

