Tomašević pohvalio obnovu Zagreba pa kritizirao ministra: "Nadam se da će država što prije to učiniti"

O brojnim projektima obnove u Zagrebu govorio je i gradonačelnik Tomislav Tomašević. Prije brojki izrazio je sućut obitelji stradale djevojke u potresu.

Od 207 projekata obnove, 177 je završeno, tridesetak je u tijeku. Do sada je na obnovu potrošeno 190 milijuna eura. Tomašević je istaknuo kako će sve obnovljeno biti sigurnije za građane.

"Kad je ministar Bačić postao ministar on je i tada rekao da nije zadovoljan izgradnjom zamjenskih kuća u Zagrebu. Smatramo da je to segment obnove koji je najgore prošao u Zagrebu i nadamo se da će država to što prije ubrzat jer nije, naravno adektvatno, da je nekolicina zamjenskih kuća izgrađeno u Zagrebu nakon četiri godine od potresa", rekao je gradonačelnik Zagreba.

Tomislav Tomačević večers će biti gost u Dnevniku Nove TV.

