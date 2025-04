FOTO Šokantan prizor dočekao stanare nebodera u Zagrebu: "Tu je moglo biti nečije dijete!"

Nakon Srednjaka ponovilo se i na zagrebačkoj Trešnjevci. Netko je iz nebodera bacio vreću sa smećem na puno parkiralište. Jedan automobil je razbijen, a stanari zgroženi. Pozvana je i policija.

Radi se o neboderu kod Remize koji ima 22 kata. Parkiralište uz neboder uvijek je puno do posljednjeg mjesta, a s obzirom na veliki broj stanara, u zgradu se stalno ulazi i izlazi. No, nekome je očito bilo lijeno odnijeti smeće do obližnjeg kontejnera pa ga je odlučio samo baciti kroz prozor.

Vlasnica automobila koja je željela ostati anonimna poslala je pisanu poruku za naš portal. Navodi da se sinoć nešto prije ponoći čuo udarac.

"Oko 23:30 čulo se kako je nešto palo na parkiralištu, ali se nije ništa vidjelo dok jutros susjedi nisu javila da mi je razbijen 'šiber' na autu. Onaj tko je bacio smeće kroz prozor u vreću je stavio i staklenu teglicu, a smeće je, reći ću, srećom palo na moj auto. Jer zamislite da je na mjestu automobila bilo nečije dijete, nečija mama...", kaže vlasnica koja ne želi ocrnjivati susjede.

"Ne mogu se požaliti na susjede ni našu predstavnicu koja je zajedno sa mnom u nevjerici gledala rezultat necčje budalaštine na mom autu. Od 2007. godine živim u ovom neboderu koji sam birala baš zbog godine izgradnje i njegovih stanara koji su u njemu više desetljeća", poručuje vlasnica razbijenog automobila.

Razbijen auto kod nebodera u Ozaljskoj - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Razbijen auto kod nebodera u Ozaljskoj - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Razbijen auto kod nebodera u Ozaljskoj - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Razbijen auto kod nebodera u Ozaljskoj - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Početkom mjeseca sličan se slučaj dogodio i u neboderu na Srednjacima gdje je netko baicio čak tri vreće sa smećem i razbio automobil koji koristi osoba s invaliditetom.