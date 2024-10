Na pomolu promjena za iznajmljivače iz Vlade žele stvoriti veću razliku između obiteljskog smještaja i rentijerstva pa su osmislili pojam "domaćina". Za one koji zadovolje kriterije predviđeni su niži porezi!

Ministarstvo turizma novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti želi uvesti pojam domaćina – osobe koja ima prebivalište u županiji u kojoj izdaje apartman.

"Zato što je domaćin kao takav izuzetna dodatna vrijednost hrvatskog turizma. Dakle netko tko je dostupan gostu i tko se tim poslom stvarno bavi", rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.



Sve je to još u povojima, odnosno javnom savjetovanju. Domaćinima će se smatrati osobe koje se bave obiteljskim smještajem poput gospođe Desanke iz Opatije. Godinama iznajmljuje četiri apartmana u obiteljskoj kući.



"Pa naravno da sam zadovoljna, naravno da bih voljela da bude više domaćina kao što sam ja, ali konkretno meni je to primarna djelatnost. Možda je nekima dodatna zarada i to je u redu, ali bih voljela da nas bude više domaćina jer bi bio kvalitetniji turizam", rekla je iznajmljivačica Desanka Juraga.



No "domaćinom" se neće moći zvati oni koji svoje apartmane izdaju u stambenim zgradama, čak ni ako u toj istoj zgradi žive. Vlasnica agencije za iznajmljivanje ukazuje na nelogičnosti.



"Opet se vraćamo na problem o kojem govorim od početka. Mladi ljudi kupuju stanove, preko sezone se odsele negdje kako bi mogli plaćati kredit za te stanove, pogotovo u Dubrovniku gdje su cijene kvadrata enormne. I sad te mlade obitelji neće dobiti pojam domaćina iako ostaju u svojoj županiji, sad njih izjednačavamo sa strancima koji imaju nekretnine i svuda po Hrvatskoj i koje iznajmljuju", rekla je vlasnica agencije za iznajmljivanje Slavica Grkeš.



Cilj ove izmjene zakona je povećati stambeni fond i stvoriti prostor građanima da žive u stanovima umjesto da tijekom godine zjape prazni. Za 'domaćine' je predviđen i povoljniji porezni tretman - i dalje će plaćati paušal dok rentijere očekuju novi nameti.

"Radi se o poreznim promjenama koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2026. Trenutno o tome razgovaramo, tako da je doista prerano da govorimo o bilo kakvim konkretnim detaljima u tom smislu", rekao je ministar financija Marko Primorac.



Kad je riječ o suglasnosti stanara oko iznajmljivanja stanova, to će vrijediti za nove, ali i za postojeće apartmane. Suglasnost 80 posto susjeda moraju dobiti u roku od pet godina.

Treća izmjena tiče se iznajmljivača čiji su objekti u procesu legalizacije. Privremena rješenja trajat će im dvije godine dulje, do kraja 2026.

