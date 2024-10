Ekstremnim vremenskim pojavama posljednjih godina sve češće svjedočimo. Meteorolozi upozoravaju, pale se alarmi i tako najavljuju jaka nevremena. Ekipa Dnevnika Nove TV pitala je stručnjake zašto je to tako i što nas čeka u budućnosti.

Slike poput oni koje posljednjih dana dolaze iz Španjolske sve su češće. Stručnjaci objašnjavaju - to je bilo očekivano.

"Ekstremni događaji su sve češći u sve toplijoj klimi, kao bilo kojem energetskom sustavu - što je više energije on lakše preskače iz jednog stanja u drugo stanje. Ne treba mu puno vremena da prijeđe iz perioda suše u bujične poplave, grmljavine, sijevanje, tuču i tako dalje. Takvi ekstremi su nažalost statistički i dinamički očekivani i oni se sad nažalost ostvaruju čak jače nego što smo očekivali", rekao je atmosferski fizičar prof. dr. sc. Branko Grisogono.

Profesor Grisogono dodaje da ekstremne događaje u budućnosti možemo očekivati češće i više.

"To ne znači da će svaka sezona imati sve više i više takvih oluja. To nije monotoni trend, već on ima na sebi urođene prirodne oscilacije i manjkove toga ali trend je i više nego očit", rekao je Grisogono.

Moćna ciklona Španjolskoj je donijela multićelijske kumulonimbuse koji su proizveli tornada. U jednom danu je pala godišnja količina oborine. Jesu li Španjolci zakasnili s upozorenjima?

"Upozorenja su mogla i trebala doći barem u nedjelju navečer ili ponedjeljak ujutro, a oni su kasnili još oko 24 sata. To treba još više usavršiti", objasnio je atmosferski fizičar.

Ovakvi događaji, kaže, u nešto manjem obimu mogući su i kod nas. Ističe da meteorolozi ne mogu reći u koje točno vrijeme će koju točno ulicu pogoditi oluja, ali…

"Srećom može se znati 24 sata i prije šire područje gdje će se dogoditi takvo olujno nevrijeme. Zato što mi poznajemo mehanizme kako se to događa ali ne poznajemo dovoljno dobro okidače gdje će doći do okidanja takvih olujnih nevremena. U simbiozi s numeričkim modelima treba koristiti i radare i satelitske programe, iz njih se već može nekoliko sati unaprijed, znači ako vi znate šest sati unaprijed da je to debelo crveni alarm, da ne kažem crni, onda treba poduzimat sve moguće mjere upozorenja", rekao je Grisogono.

Ljudi upozorenja trebaju shvatiti ozbiljno kako bi zaštitili svoje živote i imovinu. Nova TV redovito prenosi upozorenja na opasne vremenske pojave koje izdaje Državni hidrometeorološki zavod.

