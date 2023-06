FOTO Ima ozlijeđenih: ZET-ov bus pomeo pet automobila na jednom od najprometnijih zagrebačkih križanja

Na križanju Heinzelove i Vukovarske ulice ZET-ov je autobus udario u nekoliko automobila.

Oko 12:45 dogodila se prometna nesreća, a policija nam je potvrdila da je jedna osoba zatražila liječničku pomoć.

Pročitajte i ovo Pozvao pravosuđe da radi svoj posao Macron kritizirao policiju: "Ubojstvo tinejdžera je neoprostivo"

Prema službenim informacijama u nesreći je sudjelovalo šest vozila, no u policiji nisu htjeli otkrivati detalje prije no što završi očevid. Svjedokinja nesreće je za 24 sata rekla da se autobus ZET-a "zabio u pet do šest vozila".

Pročitajte i ovo Podrška kolegi Vozači hitne idu pred Remetinec. Kolegama koji ne mogu s njima poručili: "Upalite sirene na 30 sekundi za 30 dana zatvora"

Policija provodi očevid, više informacija bit će poznato nakon kriminalističkog istraživanja.