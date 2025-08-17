Automobilom pokosio stup i žičanu ogradu: Napuhao čak 2,8 promila

Muškarac je jučer u večernjim satima u Karlovcu izazvao prometnu nesreću - u krvi je imao čak 2,80 promila alkohola.

U naselju Mala Švarča, 32-godišnjak je upravljao osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka te je zbog neprilagođene brzine sletio izvan kolnika i udario u rubni kamen, a potom u nekontroliranom kretanju u metalni stup i žičanu ogradu.

Policija je utvrdila da je bio pod utjecajem alkohola od 2,80 promila, isključen je iz prometa i do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebne prostorije policije te će mu zbog počinjenih prekršaja biti izdan prekršajni nalog.

"Vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu, zbog čega za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog ne može biti opravdan", poručili su iz policije.