Prolazak kamiona koji teži 40 tona cestom jednak je prolasku 50.000 automobila, što je vidljivo na prometnicama Koprivničko-križevačke županije gdje se odvijaju tri kapitalna infrastrukturna projekta, kaže ravnatelj Županijske uprave za ceste (ŽUC) Dragutin Guzalić.

U Koprivničko-križevačkoj županiji odvija se gradnja drugog kolosijeka željezničke pruge i brze ceste te projekt aglomeracije, a svi oni ostavljaju danak kroz oštećenje prometnica, rekao je Hini ravnatelj ŽUC-a Guzalić.

Hrvatske prometnice ne uništavaju automobili, nego izričito kamioni. One su građene tako da bez problema izdrže automobilski promet koji ih "više miluje nego uništava".

No, zato je prolazak teretnog vozila, koje zajedno s teretom teži 40 tona, jednak prolazu 50.000 automobila, a i to je dosta konzervativna procjena jer struka smatra da se radi o rasponu od 50.000 do čak 100.000 vozila.

S druge strane, teretna vozila su svakom godinom sve teža, pa ne čudi da podravske i prigorske ceste zbog realizacije tri velika projekta trpe oštećenja.

Za gradnju brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog ŽUC je imao pravo na sklapanje ugovora o prekomjernoj uporabi prometnica, ali je od toga odustao jer se većina teretnih vozila kreće po državnim cestama, a tek manji dio županijskim.

Osim toga, takav ugovor ne jamči točno obeštećenje jer pravilnik koji bi to regulirao još nije usvojen, iako je zakon donesen 2011. godine.

ŽUC je s izvođačem radova na drugom kolosijeku, turskom kompanijom Cengiz, sklopio ugovor o prekomjernoj uporabi cesta, ali samo za prometnice kojima se koriste kamioni turske kompanije.

Cengiz sam popravi oštećenja koja naprave njegovi kamioni, a s drugim tvrtkama nije mogao biti sklopljen takav ugovor jer se ne može utvrditi u kojem omjeru pojedina tvrtka uništava neku cestu, kaže Guzalić.

Projekt aglomeracije na području Križevaca, Koprivnice i Đurđevca posebna je priča. Brojni radovi izvođeni su na trupu prometnica ili neposredno uz njih, a izvođači su dužni sanirati samo dio prometnice gdje je rađen iskop.

Nažalost, taj se projekt previše otegao i ne čudi što građani, posebno vozači, iskazuju nezadovoljstvo.

"Graditi se mora i nitko nije protiv toga, ali treba naći ravnotežu kako bismo nakon velikih projekta doveli prometnice u prihvatljivo stanje“, ističe Guzalić.

