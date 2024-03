Na dan im kraj kuće prođe 800 kamiona, a vozači bacaju bočice s urinom: "Svi smo već pred pucanjem"

Zamislite da se svako jutro budite tako da vam pod prozor netko baci plastičnu bocu s urinom. Ukratko, tako izgleda život mještana Tovarnika i Ilače posljednjih nekoliko mjeseci, a još k tome vozači kamiona kroz njihovo mjesto jure prema Srbiji ne mareći za osnovna prometna pravila.

Nadležni obećavaju riješiti problem, no tu staje cijela priča.

"Osim što nam kamioni ovdje jure kao na traci, ti vozači koji čekaju na graničnom prijelazu obavljaju nuždu u plastične boce i onda ta mokraća završava na našim njivama", kazali su zabrinuti mješani.

Kao 800 tenkova

Kako izgleda dječja igra, ali i suživot mještana uz 50 tona teške grdosije koje im svakodnevno prolaze tik uz kuće tragom videopoziva na teren je otišla reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"To više ne ovisi je li podne, večer ili je neko doba noći", kažu zgroženi građani.

"Na dan, kažu, prođe oko 800 kamiona. To je kao 800 tenkova. Kamion ima 50 tona i tenk ima 50 tona", rekao je Ante Glibo iz Tovarnika.

Kamionski teror vlada u Tovarniku. Kolona pred selom zna dosegnuti i 15-tak kilometara.

Pročitajte i ovo Manje policije Stotine Rusa posjećuju grob Navaljnog: Red je dug više stotina metara

"Vikend obavezno, u nedjelju prestaje, u ponedjeljak smo slobodni, u utorak kreće sve ispočetka", istaknula je Željka Grbešić.

Policija ih propušta u skupinama po 30-ak vozila. Danju i noću tutnje ispred obiteljskih kuća.

Na putu do graničnog prijelaza, paraliziraju ceste. "Najgore je kad oni krenu. Onda nema šanse više da se ti uključiš u promet", kazala je Željka.

U oba smjera kroz selo prođe gotovo 300.000 tegljača na godinu.

"Ne možeš izaći na cestu. Nabiju se jedan uz drugog tako da ne gledaju oni s ćuprije da netko treba skrenuti", rekao je Ante.

Uništavaju cestu, ugrožavaju sigurnost.

"Pitanje je samo vremena kad će se dogoditi neka tragedija", zabrinut je Anđelko Dobročinac, načelnik Općine Tovarnik.

Jedan tegljač nedavno se zabio u kuću u Mirkovcima, u sobi je spavala 14-godišnjakinja. U Tovarniku se uz državnu cestu nalazi dječji vrtić.

Pročitajte i ovo Čeka se Hamasov odgovor Počeli su novi pregovori o primirju u Gazi: Uskoro prekid vatre?

"Ta buka, trubljenje i sve ostalo što kamioni rade dok prolaze ovuda ometa često dječji san", napomenula je Ana Galić, teta u vrtiću.

"Ne daj Bože da neki kamion sleti s ceste, ne znam samo tko bi odgovarao da se djeci nešto dogodi", dodala je Nada Grgić, ravnateljica Dječjeg vrtića Palčić.

Igraju se u dvorištu. Odlasci u šetnju potencijalno su opasni.

"Oni kada vide da je žuto na semaforu još uvijek prelaze, odgojitelji moraju stati na pola ceste i doslovce svojim tijelima stati i signalizirati kamionima da stanu", objasnila je Grgić.

Prekoračenje brzine nije jedini prekršaj. Vozači voze umorni.

"Najviše nam prekoračuju vrijeme vožnje - to su one pauze koje izbjegavaju ili prekorače vrijeme vožnje za više od devet sati", upozorio je Boris Klinec iz Odjela za sigurnost cestovnog prometa PU vukovarsko-srijemske.

Često je vozač na putu od ponedjeljka do petka.

"Tada bude i umor, bude i ispadanja iz koncentracije", priznao je Veljko Tanacković, vozač.

A bude i smeća. Ulaz u Tovarnik zatrpan je bocama s urinom.

"Ovo ne izgleda kao ulaz u EU, ovo ne izgleda kao ulaz u ni jednu normalnu zemlju, ovo izgleda kao ulaz u neku zemlju trećeg svijeta", istaknuo je Dobročinac.

Vjetar ga raznosi po oranicama.

"Danas pokupiš, sutra već ako je malo vjetrić odmah po njivi moraš ići kupiti", rekao je Glibo.

Kolona kamiona u Tovarnik stiže kako bi se rasteretilo puno veće Bajakovo. Vozači znaju čekati po 10 ili više sati. Bez toaleta i koševa.

Pročitajte i ovo Angažirano 130 policajaca Uhićena pripadnica Frakcije Crvene armije: Skrivala se 30 godina, neki članovi su još u bijegu

"Bacio sam i ja, ali sam vidio da je ružna stvar", kazao je Tanacković.

Hrvatske ceste najavljuju izgradnju trećeg prometnog traka. "To nije samo ta dodatna traka, tu moraju biti prostori toaleta za vozače, tu moraju biti prostori za kontejnere", napomenuo načelnik.

Ipak, šira cesta neće zaustaviti promet kroz selo. Mještani traže obilaznicu.

"Ovdje smo već svi lagano pred pucanjem", očajan je načelnik.

Jer pucaju ceste, kuće, noću se ne spava, a potencijalna tragedija vreba.

Tri granična prijelaza

"Čitav niz mjera je napravljen, neke su u realizaciji, a neke su dugoročne koje se realiziraju u idućem planskom periodu", poručio je Tomislav Mihotić, državni tajnik za cestovni promet i cestovnu infrastrukturu.

"Mi tu imamo tri granična prijelaza i problemi se prelijevaju s jednog na drugi i drugog na treći. To su granični prijelazi Ilok-Bačka Palanka, Tovarnik-Šilj i treći je Bajakovo kao najveći. Strateški cilj i Republike Hrvatske i Republike Srbije je da Bajakovo dobije veću protočnost i da veći broj kamiona jednostavnije i brže prelazi preko Bajakova. Što se tiče Bajakova, tu su radovi već započeti, na pripremi opreme, tu se također sagledava i treća traka i mogućnost odmorišta. To je u projektiranju normalno, to ovisi o projektiranju i izvlaštenju ili nekoj studiji, ali to je krenulo i stvorit će se mogućnost većeg protoka", objasnio je Mihotić.

"Treća traka je sigurno jedno rješenje koje će se nastojati realizirati što je brže moguće. S druge strane mi smo tamo na licu mjesta bili i s lokalnom samoupravom smo pokušali iznaći rješenje i mogućnost odmorišta da ti ljudi imaju s jedne strane opskrbu, a s druge strane primjerene sanitarne uvjete i mogućnost odmora prije nego prođu granični prijelaz", napomenuo je.

Pročitajte i ovo Ima i pomagača Odstrijelio košutu za vrijeme lovostaja: U kući mu pronađeni zabranjeni metci

"Mi imamo međudržavno tijelo koje pregovara između Hrvatske i Srbije, nikakve jednostrane mjere nisu dobre jer će nam se to onda vratiti na neki drugi način, ali to usuglašavamo", dodao je Mihotić.

"Još jedna stvar koja je značajna je da je u jednom momentu bio oštećen most Ilovačka Palanka i taj prijevoz koji je išao preko mosta bio je ograničen na tri i pol tone", istaknuo je.

"Najkraće mjere su za realizirati u idućih godinu dana. S treće strane i onaj tko održava cestu, tko u ime upravljača Hrvatskih cesta se tu brine za održavanje ceste on s jedne strane drži cestu u tehnički ispravnim uvjetima, a s druge strane zadužen je za kupljenje otpada koji se javlja oko ceste. Kemijski toaleti su postavljeni i povećat će se njihov broj. To je dano onome tko u ime Hrvatskih cesta održava tu dionicu da to realizira", zaključio je Mihotić.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.