Još jedan bizaran dokaz kako gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević i Možemo vode Grad. Raste broj onih koji ne mogu useliti u kuće i stanove jer je zapelo kod vodomjera. Mnogima je upravo taj problem doveo u pitanje kredite, APN i životne planove u Zagrebu. Što se događa, istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić Brunović.

Osam mjeseci obitelji su čekale da usele u gotovu zgradu.

"Danas, sutra, danas, sutra i tako je to trajalo 120 dana. Recite vi sad - zgrada gotova, mi smo tehnički pregled morali odgoditi sigurno za 2 mjeseca zbog tih vodomjera jer nismo mogli planirati da ljudi usele za Uskrs nego je to bilo pred sami Uskrs, donošenje vodomjera, tehnički pregled", navodi investitor Dragan Martinović.

Bez vodomjera zgrada ne može dobiti uporabnu dozvolu. Martinović sada gradi novu zgradu i za vodomjer kaže da će biti sretan ako ga dobije do Božića.

Tomašević najavio zaokret u vezi s otpadom i niz drugih promjena: Za obnovu čak 85 milijuna eura

"Nekad smo mogli priključke dobiti u 25 dana do mjesec dana. Zašto je to tako da se danas treba čekati, kao neki rijetki dijamant, po nekih 100 dana - to mi nije jasno", dodaje.

U Zagrebu, čini se, jesu rijetki dijamanti. "Bio je problem s javnom nabavom, žalba je poništena od Dekoma tako da bi se to sad trebalo riješiti odnosno stabilizirati", navodi Tomašević.

Problem bi mogao eskalirati

Njihov koalicijski partner ne vjeruje da će se to tako lako stabilizirati, kaže - veliki je to "problem koji može eskalirati i ugroziti funkcioniranje zagrebačke vodoopskrbe".

"VIO je u drugom mjesecu ove godine imali su više od 80 tisuća vodomjera koji nisu ispravni odnosno stariji su od 5 godina. Naime kad je stariji od 5 godina, on mora biti zamijenjen", upozorava Renato Petek, zastupnik u Gradskoj skupštini.

Zagreb - nepokošeni grad: "Građani nas zovu zbog alergija, nikada nije bilo ovako"

Nemaju dovoljno ni za zamjenu postojećih. Građani se čak mogu žaliti na račune za vodu jer nitko ne može provjeriti mjeri li voodmjer pravilno potrošnju vode.

Neki vodomjer čekaju devet godina. Koriste vodu iz bunara i ne plaćaju račune za vodu jer nemaju vodomjer. Grad je tu na gubitku, ali očito da im se ne žuri što se ne može reći i za ljude koji su zbog njih na mukama.

Cijeli prilog pogledajte u videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.