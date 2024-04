Povećali su im subvencije, ali ni to nije dovoljno, roditelji ogorčeni: "Gradski vrtić je otprilike 200 eura jeftiniji"

Privatni vrtići u Zagrebu najavljuju poskupljenja, a sve više roditelja primorano je tamo upisati djecu zbog manjka mjesta u gradskim vrtićima. Grad je zato odlučio povećati subvenciju za privatne vrtiće, ali to i dalje nije dovoljno da ne dođe do povećanja cijene. Detalje za Dnevnik Nove TV donosi Matea Ćorić.

Bez mjesta u gradskom vrtiću u Zagrebu, ostaju tisuće djece. Pa tako ni ovaj nije imao mjesta za njezinu djevojčicu. Upisana je u privatni.

"Privatni vrtić plaćamo nešto manje od 300 eura, a gradski vrtić je otprilike 200 eura jeftiniji. Nismo odabrali jer smo htjeli nego jer smo morali, ali moram naglasiti da smo jako zadovoljni s vrtićem", kazala je Anja Lordanić Mustać.



Privatni vrtići u Zagrebu najavili su poskupljenje od 170 do 200 eura. Roditelji su pokrenuli peticiju da se izjednači subvencija za privatne i gradske vrtiće.



Grad je nakon toga odlučio povećati subvenciju za privatne vrtiće. Svaki privatni vrtić primat će 100 eura na mjesec više po djetetu.

"Mi smo tražili da se u potpunosti izjednači i da se prekine ovaj nejednaki pristup i diskriminacija roditelja i djece koji idu u privatni vrtić te da se poveća sufinanciranje od 206 eura, no ovo je prvi korak, pa hajdemo reći da smo prvi korak do cilja", rekao je roditelj Stefan Martinić.

Iz Grada neugodno iznenađeni

Iz Udruge vlasnika privatnih vrtića, koji su održali sastanak s Gradom kažu da je ovo pomak, ali to nikako ne znači da privatni vrtići neće poskupjeti.



"Ako sam ja najavila u 11. mjesecu da će moja ekonomska cijena porasti za 250 eura ona će, u trenutku kada nama grad ta sredstva dodjeli, porasti u iznosu od 150 eura, a ovih 100 eura ću ja umanjiti roditeljima", tvrdi iz Udruge osnivača privatnih vrtića Ljiljana Vukšić.



Iz Grada su očekivali drugačiji scenarij.



"Ne očekujemo da dođe do smanjenja cijena nego očekujemo da ne dođe do povećanja cijena zato smo i povećali subvenciju, doista ovo je bez presedana", rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Privatni vrtići, kaže Liljana Vukušić, imaju prevelike izdatke pa ne mogu ostaviti istu cijenu dokle god se ne izjednači subvencija za privatne i gradske vrtiće. O tome će se razgovarati na sljedećem sastanku s Gradom koji je zakazan u rujnu.



"Negdje oko 206 eura je razlika u visini dohotka koji dobivaju djeca i roditelji gradskog vrtića u odnosu na privatni sektor ovoga časa držimo da smo ispunili 50 posto te vrijednosti i da trenutno imamo 77 posto dobivenih sredstva i da nam fali još uvijek 26 posto", kazala je Vukšić.

U privatnima vrtićima je nešto manje od 5000 djece, a vlasnici kažu da je polovica djece tamo jer u gradskom nema mjesta.

Bez gradskog vrtića je u lipnju prošle godine u Zagrebu ostalo više od 3000 djece.

