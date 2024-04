Što se događa iza kulisa kampanje: "On nije žrtvovan da isprovocira Milanovića već mu je Plenković to naredio! A SDP je napravio veliku pogrešku..."

Kako zasad izgleda kampanja i što možemo u njoj očekivati komentirali su izborni komentatori Dnevnika Nove TV, bivši ministri Gordan Maras i Darko Milinović s kojima je razgovarao novinar Hrvoje Krešić.

"Ima kampanje i nije istina da nema programa i sadržaja, ali ljudi najviše vole čuti što će reći predsjednik Zoran Milanović pa što će mu odgovoriti ministar Oleg Butković ili premijer Andrej Plenković. To je situacija koja je programe stranaka bacila u drugi plan. S druge strane početničku pogrešku učinio je Andrej Plenković, odnosno on je ovu kampanju učinio zanimljivom postavljanjem Ivana Turudića za državnog odvjetnika i iz sveg grla braneći Ninu Obuljen Koržinek", kazao je Milinović te dodao:

"To je podiglo ljevicu koja je organizirala i prosvjed na Markovu trgu. Ali SDP je učinio veliku grešku jer su za tjedan, dva trebali organizirati jedan prosvjed i svi doću u Zagreb,no oni su se raštrkali po Hrvatskoj te je na tim skupovima bilo po tisuću, dvije ljudi i zapravo se sve ispuhalo."

Maras je rekao da je kampanja krenula furiozno kad je predsjednik Milanović najavio svoju kandidaturu.

"Dobio je vrlo jak odaziv u javnosti i učinio kampanju kompetitivnom. Jer su do tada svi govorili da je više-manje to išlo u jednom smjeru. Njegovim ulaskom stvari su se okrenule na drugu stranu i sad imamo specifičnu kampanju kakvu vjerojatno nikad nećemo imati. Jer odlukama Ustavnog suda kampanja se usmjerila tako da on ne može sudjelovati u njoj, ali jest kandidat i to svi znaju. I znaju za koga treba glasati, ako žele da on bude premijer", naglasio je Maras.

Na pitanje je li se situacija sada malo 'ispuhala' i je li tome pridonio način komuniciranja predsjednika Milanovića, Maras je odgovorio:

"Nemoguće je mjesec dana držati tenziju na tom nivou. Što kraća kampanja ide za time da se sve ne razvodni. Ono što sad odgovara HDZ-u je da se sve vrati u kolotečinu i da se premijera makne iz fokusa. Jer vidite da on izbjegava sučeljavanja bez obzira na to što Milanović prema odluci Ustavnog suda ne može u njima sudjelovati. Ali zato mogu drugi. Zbog čega Plenković ne želi sučeljavanje s kandidatkinjom Možemo! ili kandidatom Mosta ili DP-a? S druge strane troši svoje ministre jer očito su žrtvovali ministra Butkovića. Odlučili su svjesno da je to najslabija izborna jedinica za HDZ i da mogu žrtvovati jednog kandidata da svaki dan pokušava isprovocirati Milanovića."

O tomu je li Butković 'žrtvovan' viđenje je ponudio i Milinović.

"Nije on žrtvovan već mu je naređeno. Ja to znam, Plenković mu je naredio - sad ti moraš malo ući u bitku. Kad smo čuli od Butkovića za neku aferu u posljednje četiri ili osam godina. Dakle, njemu je to naređeno. Tu treba spomenuti i Ustavni sud. Dodatnu zabrinutost kod građana donosi mogućnost poništavanja izbora. Dakle, je li će ustavni sud poništiti izbore ako pobijedi SDP. Jer uvjeren sam da, ako pobijedi HDZ, neće biti poništavanja", ustvrdio je Milinović te dodao kako je očekivao da će Milanović podnijeti ostavku i da bi to bilo bolje.

Što građani mogu očekivati nakon izbora, hoće li biti tvrdog pregovaranja?

"Mogu očekivati zaista sve. Od 90-ih godina imamo negativno iskustvo s pregovaranjima nakon izbora. Bilo je tu raznih 'kupovina'. Bit će mnogo novih zastupnika koji će biti izloženi velikim pritiscima. Potrebno je spriječiti bilo kakvu trgovinu", kazao je Maras.

